Gyorsasági kamion Eb: győzelemmel és nyolcadik hellyel zárta az idényt Kiss Norbert

A 40 éves szombathelyi pilótát a vasárnapi időmérő edzésen ismét nem tudták megszorongatni a riválisok, az immár rekordmennyiségű kontinensbajnoki címmel rendelkező magyar versenyző pedig magabiztosan váltotta sikerre az elsőséget. A nap második, a hétvége és a szezon utolsó futamán Kissnek a fordított rajtrács szabályának értelmében a nyolcadik helyről kellett startolnia, s végül ebben a pozícióban is ért célba.

Kiss Norbert 419 pontot gyűjtve, 94 pontos előnnyel lett sorozatban ötödször, összességében hetedszer a gyorsasági kamion Eb bajnoka, csapata, a Révész Racing pedig a Reinert istállóval közösen a jaramai idényzáró szombati első futamán elért eredményekkel biztosította egymás utáni ötödik Eb-címét a csapatok versenyében.

GYORSASÁGI KAMIONOS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Az egyéni pontverseny végeredménye 8 forduló (32 futam) után

1. Kiss Norbert (Man) 419 pont

2. Jochen Hahn (német, Iveco) 325

3. Stephanie Halm (német, Iveco) 229