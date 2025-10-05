Gyorsasági kamion Eb: győzelemmel és nyolcadik hellyel zárta az idényt Kiss Norbert

Nemzeti Sportrádió

2025.10.05. 18:01
Fotó: Kiss Norbi Média
A vasárnapi első futamon rajt-cél győzelmet aratott, majd az idényzáró viadalon nyolcadikként ért célba a friss hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb idei utolsó állomásán, a spanyolországi Jaramában.

A 40 éves szombathelyi pilótát a vasárnapi időmérő edzésen ismét nem tudták megszorongatni a riválisok, az immár rekordmennyiségű kontinensbajnoki címmel rendelkező magyar versenyző pedig magabiztosan váltotta sikerre az elsőséget. A nap második, a hétvége és a szezon utolsó futamán Kissnek a fordított rajtrács szabályának értelmében a nyolcadik helyről kellett startolnia, s végül ebben a pozícióban is ért célba.

Kiss Norbert 419 pontot gyűjtve, 94 pontos előnnyel lett sorozatban ötödször, összességében hetedszer a gyorsasági kamion Eb bajnoka, csapata, a Révész Racing pedig a Reinert istállóval közösen a jaramai idényzáró szombati első futamán elért eredményekkel biztosította egymás utáni ötödik Eb-címét a csapatok versenyében.

GYORSASÁGI KAMIONOS EURÓPA-BAJNOKSÁG
Az egyéni pontverseny végeredménye 8 forduló (32 futam) után
1. Kiss Norbert (Man) 419 pont
2. Jochen Hahn (német, Iveco) 325
3. Stephanie Halm (német, Iveco) 229

 

