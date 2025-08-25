„Fantasztikus volt ez az egy kör” – Talmácsi Gábor újra világbajnok motorja nyergébe pattant

„Fantasztikus volt ez az egy kör, olyan érzés, mintha tizenöt másodperc lett volna az egész, nagyon gyorsan eltelt – fogalmazott Talmácsi Gábor. – Direkt nem akartam gyorsan menni, mert akkor még rövidebb lett volna az idő az ünneplésre. Jólesett a szurkolók szeretete és az, hogy bár tizennyolc éve nyertem meg a világbajnokságot, a korábbi csapatomon, a barátaimon és a családomon kívül ennyi nagyszerű ember megtisztelt a jelenlétével: Ezpeleta és Viegas úr, Gigi Dall’Igna… Negyvennégy éves vagyok, sok minden van mögöttem, de azért, hogy ez a nap, ez a tiszteletkör létrejött, nagyon hálás vagyok. Nagyon jó érzések kavarognak most bennem, különleges volt a kör és az emberek szeretete. Próbáltam élvezni minden másodpercét, hiszen lehet, hogy utoljára motoroztam ilyen sok ember előtt.”

Miközben a sportág első és máig egyetlen magyar világbajnoka integetve végighaladt a 4075 méter hosszú aszfaltcsíkon, a közönség felállva tapsolta.