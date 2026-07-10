Úszás: Kokas Fanni holtversenyben aranyérmes a müncheni ifjúsági Eb-n

A 400 vegyesen és 1500 gyorson is ezüstérmes Jackl Vivien és a 200 pillangón aranyérmes Antal Dávid után harmadikként a válogatottunkból

Kokas Fanni is dobogóra állhatott, méghozzá a legtetejére az úszók németországi ifjúsági Európa-bajnokságán.

A Jövő SC 17 éves reménysége a második idő birtokosaként rajtolt el a 200 hát péntek esti fináléjában, ahol előző napi

egyéni csúcsán (2:12.08) hatalmasat javítva 2:10.76-tal Európa-bajnokként csapott célba.

Kokas az elejétől vezetett, a francia Jeanne Lechevalier az ötödik helyről hatalmasat hajrázva mindenki mást megelőzve végül a mi lányunkkal

azonos idővel, holtversenyben elsőként érintette a falat.

Mondhatni, két győztes született egy csapásra. Fanni sikerével négy medálnál tartunk Münchenben, de jó eséllyel nem ennyi lesz a végső darabszám... A 200 női hát másik magyar szereplője, Király Hanna, a Kőbánya SC 16 esztendős tehetsége 2:15.18-cal hetedik lett.

Kokas Fanni holtversenyben lett ifjúsági Európa-bajnok 200 háton Fotó: Derencsényi István/MÚSZ/EA

Antal Dávid, a nyírbátoriak bő egy hónap múlva 18 esztendős szuperpillangósa a 200 méter – címvédőként nagy fölénnyel begyűjtött – aranyérme után a fele akkora, 100 méteres táv fináléjában ötödikként végzett egyéni csúcsától két tizeddel gyengébb, 52.61 másodperces idővel. Gyengébbik számában, amelynek selejtezőjében egy napja az ötödik leggyorsabbként teljesített, a döntőben ötven méternél negyedikként fordult, de végül négyen is nálánál előbb értek célba.

A 16 éves, BVSC-s Zámbori Hanna a 200 mell döntőjében volt érdekelt, ahol nyolcadikként zárt (2:32.37).

A péntek utolsó, bennünket érintő egyéni döntőjében két 17 éves fiatalunk is indulhatott, miután a matinés előpróbán igazán megállták a helyüket, hiszen a Vasas SC-s Varga Levente (4:26.90) hatodikként, az egyéni csúcsot úszó Kőbánya SC-s Nemes Ármin (4:27.12) pedig nyolcadikként masírozott a legjobb nyolc közé 400 vegyesen, ahol még további 32-en próbálkoztak hasonlóval. Varga a fináléban 4:26.34-gyel hatodikként, míg Nemes 4.29.39-cel nyolcadikként végzett.

Nemcsak a lányoknál, a fiúknál is a negyedik versenynap délelőtti programjában kaptak helyet a 800 gyors időfutamai, és volt okunk örömre, mivel a győriek kitűnősége, a 16 éves Pápai Olivér 8:01.30-cal, a negyedik idővel biztosította helyét a szombati döntőben.

Ugyanígy cselekedett a 17 esztendős Jackl Vivien is, aki ráadásul két számban is parádés produkcióval lepte meg az érte szorítókat. Előbb a 25 versenyzőt mozgósító 200 pillangón volt a selejtező legjobbja (2:12.95), a második időt úszó Kertész Boróka (2:13.32) előtt, hogy aztán

az esti középdöntőből is együtt meneteljenek tovább a jövő hónap elején 16. születésnapját ünneplő, Jövő SC-s honfitársnőjével a szombati fináléba,

második (2:11.41), illetve negyedik (2:12.64) pozíciót érő teljesítményekkel.

Az igazán embert próbáló leghosszabb „pille” után nem sokkal – még ugyancsak délelőtt – Jackl a szintúgy nem a rózsaszín leányálmok világába tartozó 800 méter gyorson is vízbe csobbant, és megint pompásan úszott: 8:32.02-vel másodikként tudta le a távot a 32 fős mezőnyben, s került be itt is roppant magabiztosan az ugyancsak szombaton esedékes döntőbe.

(Kiemelt képen: Kokas Fanni Fotó: Derencsényi István/MÚSZ/EA)