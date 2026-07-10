Wladár Sándor három aranyérem megszerzésében bízik Los Angelesben

„A generációváltás követően azt látjuk, hogy Kós Hubert menetelése visszafordíthatatlan, hogy Bethlen Dávid összetett győztes lett, hogy itt van nekünk egy Sárkány Zalánunk, aki világbajnok lett – kezdte Wladár Sándor. – Milák Kristóf újra elkezdte a felkészülést, 50 pillangón, illetve legjobbját döntötte meg. És ott van a női csapatunk, Jackl Vivien, Ábraham Minna Lilla, Pádár Nikolett, Mihályvári-Farkas Viktória, vagy akár mondhatnám Nagy Napsugárt is, akik most már megmutatták karmocskáikat. És azt látjuk, hogy Bethlen Dávid is eltökélt abban, hogy nyílt vízen, de medencében is ott akar lenni a legjobbak között. Szóval én bizakodó vagyok, mert van elszántság, beérett ez a csapat, motivált mindenki. Úgyhogy én azt vállaltam itt, hogy az olimpia aranyérnek tekintetében az 50%-ot az úszok fogják behozni, mint ahogy Párizsban is!”