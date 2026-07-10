Nemzeti Sportrádió

Wladár Sándor három aranyérem megszerzésében bízik Los Angelesben

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.07.10. 15:47
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Wladár Sándor (balról a második) Los Angelesben is a magyar csapat aranyérmeinek felét az úszóktól várja (Fotó: Török Attila)
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úszás Wladár Sándor Los Angeles 2028
A Magyar Úszószövetség elnöke ezúttal is azt a célt fogalmazta meg, hogy a magyar csapat aranyérmeinek felét az úszók hozzák haza Los Angelesből. Wladár Sándor szerint ennek megvan a realitása, hiszen nagyon erős a medencés és a nyílt vízi csapat egyaránt.

A generációváltás követően azt látjuk, hogy Kós Hubert menetelése visszafordíthatatlan, hogy Bethlen Dávid összetett győztes lett, hogy itt van nekünk egy Sárkány Zalánunk, aki világbajnok lett – kezdte Wladár Sándor.Milák Kristóf újra elkezdte a felkészülést, 50 pillangón, illetve legjobbját döntötte meg. És ott van a női csapatunk, Jackl Vivien, Ábraham Minna Lilla, Pádár Nikolett, Mihályvári-Farkas Viktória, vagy akár mondhatnám Nagy Napsugárt is, akik most már megmutatták karmocskáikat. És azt látjuk, hogy Bethlen Dávid is eltökélt abban, hogy nyílt vízen, de medencében is ott akar lenni a legjobbak között. Szóval én bizakodó vagyok, mert van elszántság, beérett ez a csapat, motivált mindenki. Úgyhogy én azt vállaltam itt, hogy az olimpia aranyérnek tekintetében az 50%-ot az úszok fogják behozni, mint ahogy Párizsban is!”

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