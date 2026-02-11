Február végén rendezik meg a Rejtett Kincsek Túráit

A SZEOSZ a honlapján jelentkezési felhívást tett közzé a 2026. február 28-án megrendezésre kerülő Rejtett Kincsek Túrái országos szabadidősport esemény helyszíni lebonyolítására. A program célja olyan helyszínek bevonása, ahová a hétköznapi emberek nem jutnak el, egy-egy „Rejtett Kincs” bemutatása, megismertetése. A rendezők különböző hosszúságú túrákat kijelölhetnek, de az útvonalat előre le kell adni, és bemutatni milyen főbb látványosságokat lehet megnézni az út mentén.

„Február 28-án immáron második alkalommal egy újabb, különleges téli túranapra hívunk, ahol felfedezheted lakóhelyed környékének rejtett természeti és kulturális kincseit. A Rejtett Kincsek Túrái programon bárki ingyenesen részt vehet, és a hozzá legközelebbi kijelölt túraútvonalon kapcsolódhat be az eseménybe” – fogalmaz az esemény ajánlójában a szezosz.hu.

A résztvevő tájegységek különböző hosszúságú útvonalakat jelölnek ki (5, 10, 15 vagy 20 km), amelyek előre közzétett nyomvonalon haladnak, és bemutatják az út mentén található főbb látnivalókat. A nap folyamán meghirdetett időpontokban vezetett túrák is indulnak (Sportnaptár regisztrációval teljesíthetőek), így azok is csatlakozhatnak, akik kevésbé gyakorlott túrázók.

A túrák teljesítése egyénileg a GeoGo applikációval történik: egy okostelefon elegendő ahhoz, hogy a rajtközpontban belépve kövesd és teljesítsd a kiválasztott útvonalat. A nap végén nemcsak az egyéni teljesítések kerülnek rögzítésre, hanem a tájegységek összteljesítménye is – így egy játékos, barátságos vetélkedés során az is kiderül, melyik tájegység volt a legaktívabb.

A rendezvény 2026.február 28-án (szombat) kerül megrendezésre, minden helyszínen egységesen 09:00 – 17:00 óra között. A program napján a helyszíni regisztrációt biztosító versenyközpont kötelezően 08:00 órakor nyit meg.

A megvalósítási helyszínek nem előzetesen kerülnek meghatározásra, jelentkezések függvényében történik a kiválasztás. A program országos lefedettségű, így hazánk minden tájáról várnak társszervezőket. A rendezőknek a nap folyamán kötelesek előre meghirdetett időpontokban túravezetést is vállalni, hogy a bizonytalanul tájékozódók is kedvet kapjanak az eseményhez. A rendezvényen történő részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

A 8 óra leforgása alatt legtöbb embert megmozgató helyszíni szervező egy vándorkupával és pénzbeli jutalomban részesül.

A helyszíni lebonyolítás pályázati feltételei, illetve az eseménnyel kapcsolatos további tudnivalók az alábbi oldalon érhetők el:

Rejtett Kincsek Túrái