A kilátók bajnoka kedvelt túracélpont lehet 2026-ban

P. K.P. K.
2026.01.18. 14:23
A Zengő-kilátó (aktivkalando.hu)
Zengő Zengő-kilátó Mecsek csupasport túrázás
Aki erre az évre közkedvelt, és bizonyos szempontból különleges túraútvonalat keres, annak élre kívánkozhat a Mecsek legmagasabb csúcsa, ahol meglátogatható a 2025-ben az Év Kiáltója címet elnyerő Zengő-kilátó.

 

A KILÁTÓK BAJNOKA

Tavaly a Mecsek legmagasabb pontján, 682 méteren álló Zengő-kilátó nyerte el az Év Kilátója címet. A természetjárók szavazatai alapján ez az építmény bizonyult 2025-ben a legkedveltebbnek az Aktív Magyarország és az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ által meghirdetett országos kampányban. A szavazás során a tíz döntős közül a legtöbb, 5752 voksot a Zengő-kilátó kapta az Aktív Kalandor honlapján tartott közönségszavazáson, amelyen több mint 15 ezer szavazat érkezett. A versenyben a látogatók arról dönthettek, melyik kilátó nyújtja a legkülönlegesebb élményt a hazai túraútvonalak mentén – figyelembe véve a panoráma szépségét, a környezet harmóniáját és az építmény állapotát. 

(Fotó: holmozogj.hu/Pogonyi Dávid)



A Zengő-kilátó az 1970-es években épült geodéziai toronyból alakult át a mai formájára: 2020-ban egy modern, acélvázas szerkezettel bővült, amely azóta is biztonságosan és kényelmesen szolgálja a látogatókat. Ez egy 22 méter magas, hétszintes kilátó, melyről páratlan kilátás nyílik a Keleti-Mecsekre, tiszta időben pedig a Balaton, a Villányi-hegység és a horvátországi Papuk vonulatai is láthatók. A csúcsot több turistaút, tanösvény és zarándokút is érinti. A 2025-ös közönségszavazás második helyezettje a zempléni Megyer-hegyi kilátó lett 2771 szavazattal, a harmadik helyen pedig a börzsönyi Julianus-kilátó végzett (2407 voks). A tízes döntőben a mátrai Gortva–Jójárt-kilátóra és a Thuróczy Lajos-kilátóra, a fertő-tavi Gloriette-, a bakonyi Szár-hegyi, a Tisza-tavi Lábasház-, a balatoni Csere-hegyi, valamint az őrségi Kömpe szeme kilátóra lehetett még szavazni. A különböző években, különböző szempontok mentén lehet szavazni az egyes kilátókra, az elmúlt évek győztesei között találjuk a  a balatonboglári Xantus János Gömbkilátót (2020), a Tisza-tavi Bölömbika-kilátót (2021), a bükki Zsófia-kilátót (2022), a mogyoródi Szent László kilátó-kápolnát (2023), valamint a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót (2024).

A kampány célja, hogy a hazai kirándulók minél több tájat fedezzenek fel, és megismerjék az ország különböző kilátóiból nyíló panorámákat. Az Év Kilátója kezdeményezés így nemcsak az aktív életmódot népszerűsíti, hanem a természetjárás iránti kedvet is erősíti. A Zengő-kilátónál tartott decemberi táblaavató ünnepségen elhangzott: a díj egyszerre elismerés a térség természeti értékeinek és azoknak, akik gondozzák, fejlesztik és népszerűsítik a túrahelyszíneket. 

Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a Zengő-kilátó sikere jól mutatja: a Mecsek rejtett értékei ma is erős vonzerőt jelentenek, és a térség számos pontja újrafelfedezésre vár. Felidézte, hogy az Év Kilátója kezdeményezést öt évvel ezelőtt azért indították el, hogy minél több, addig kevésbé ismert kilátó kerüljön fel a természetjárók térképére. Mint mondta, „a Mecsek kincs, és ennek a koronagyémántja a Zengő és a Zengő-kilátó”, ezért az Aktív Magyarország a Baranya Vármegyei Önkormányzattal és a Mecsekerdővel közösen új fejlesztéseket indít, amelyek célja, hogy a következő években magasabb színvonalú infrastruktúra és több szolgáltatás várja az ide érkező aktív turistákat. Hangsúlyozta: a térség turisztikai potenciálja még messze nincs kiaknázva, és a most induló beruházások abban segítenek, hogy a Mecsek még erősebben jelenjen meg Magyarország aktív turisztikai kínálatában. 

Fotó: holmozogj.hu/ Pogonyi Dávid
  1. Zengő-kilátó (Mecsek)5752 szavazat
  2. Megyer-hegyi kilátó (Zemplén) 2770 szavazat
  3. Julianus-kilátó (Börzsöny)2407 szavazat
  4. Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)1429 szavazat
  5. Gloriette kilátó (Fertő tó)  781 szavazat
  6. Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra)  692 szavazat
  7. Szár-hegyi kilátó (Bakony)  636 szavazat
  8. Lábasház-kilátó (Tisza-tó)  553 szavazat
  9. Csere-hegyi kilátó (Balaton)  438 szavazat
10. Kömpe Szeme kilátó (Őrség)   334 szavazat
Az Év Kilátója 2025 verseny végeredménye

 
CSÚCSHÓDÍTÓ TÚRA A ZENGŐRE

A bajnok, vagyis a 2025-ös Év Kiáltója-verseny győztese után pedig essen szó az odáig vezető útról, amely a kilátó elismerése után akár az idei év egyik legnépszerűbb túrútvonala is lehet.

Hosszúhetényt elhagyva indul a túra a kék háromszög jelzésen – kezdi ismertetőjét az aktivkalandor.hu. –  Az út mellett, szinte a túra kiindulópontján található a Kőmorzsoló Óriás, amely a baranyai mondavilág legismertebb, kb. 3-4 méter magas fából készült alakja. Innen szép bükkösökön át vezet az út egyre meredekebben felfelé a Mecsek legmagasabb hegycsúcsára, a 682 méter magas Zengőre. 

Itt, a Kelet-Mecsekben található a bánáti bazsarózsa világon fellelhető teljes állományának kilencven százaléka. Április második felében nyílik ez a különleges, bíborpiros színű virág, érdemes ekkor idelátogatni. A Zengő tetején magasodik a kilátó, ahonnan nagyon meredek út vezet a sárga jelzésen Püspökszentlászlóra, egy nagyjából ötvenfős erdei faluba. A falucska békés, világtól elzárt mesebeli település, egy püspöki kastéllyal és kápolnával, ősi arborétummal, amit előzetes bejelentkezéssel meg is látogathatsz. A falu egyetlen utcáján vezet tovább a turistaút: kedves kis parasztházak és szép kilátás kísér, Püspökszentlászlóról az út visszavezet a kiindulópontra. 

 

Megközelítés, útvonal: a 6-os számú főútról Hosszúhetény felé kell letérni, innen már csak 8 km a falu végében lévő parkoló. Tömegközlekedéssel Hosszúhetény központjáig utazhatsz, Pécsről vagy Pécsváradról induló távolsági buszokkal. A falu központjától a túra kiindulópontja kb. 2 kilométer. 
Tájegység: Mecsek-Villány.
Nehézség: közepes.
Túratípus: gyalogtúra.
Táv: 7.5 km.
Időigény: 2 óra

 

