Újabb magyar érmek, köztük két arany is a SUP-világbajnokságon

Szabó Gábor a szombaton nyert bronzérmével

Délutánra felerősödtek a hullámok, ami egyiküknek sem kedvezett. A hölgyeknél 1000 méteren címvédő Kocsis Csillag jól kezdte a döntőt, ám a rajt utáni „pozícióharc” közben kibillent az egyensúlyából és beesett a vízbe. Ezt a hátrányt még sikerült ledolgoznia a folytatásban, a 4. helyre jött fel, ám az utolsó előtti fordulónál újból beesett a vízbe, végül 7. helyen ért célba ért célba. Szabó Zénó sem volt szerencsés, a futam közben neki is a vízből kellett visszaszállnia a deszkájára. A második számát így végül az ötödik helyen zárta Abu Dzabiban, de még így is jelentőset javított a tavalyi eredményén, amikor Sarasotában csak a B-döntőbe tudott kvalifikálni.

„Sajnos ez egyikőjüknek sem volt éppen egy szerencsés nap – értékelt Nagy-Rasztotzky Eszter, szakágvezető. – Az viszont látható, hogy Csillag és Zénó jó formában van, hiszen mindketten a legjobb idővel jutottak a döntőbe. Ha nem esnek be a vízbe biztos, hogy mindketten dobogóra álltak volna, de a sport már csak ilyen. Holnap lesz még lehetőségük javítani és biztos vagyok benne, hogy mai nap csak plusz motivációt ad majd számukra a hosszútávú döntőkre.”

A masters versenyeben azonban szombaton megszületett a világbajnokság második magyar érme, ugyanis Szabó Zénó édesapja, Szabó Gábor (aki egyben az edzője is) az 50 év felettiek technikai számában, német és spanyol vetélytársa mögött a 3. helyen végzett.

Női openben Ebenspanger Dóra a B-döntő negyedik helyén végzett. A 40 év feletti férfiaknál Fodor Szabolcs jutott be az A-döntőbe, és végül hatodik lett, míg Nagy Szabolcs a B-döntő nyolcadik helyén zárt.

Ezt követően a vasárnapi záró nap a hosszútáv versenyszámban valódi éremesőt hozott a magyar indulók számára.

Az ifjúsági fiúk között Szabó Zénó ezüstérmet nyert, majd a hölgyeknél Kocsis Csillag megvédte a világbajnoki címét, míg mastersben, az 50+-os kategóriában Szabó Gábor lett világbajnok – adta hírül az MKKSZ Faceebook oldala.