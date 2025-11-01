Egy bronzérem és két 4. hely a pénteki magyar mérleg a SUP-vb-n

Az Abu Dzabiban zajló SUP vb-n a szerdai nyitónapon a sprintszámok előfutamait és negyeddöntőit rendezték meg, az ifjúságiak mezőnyében a lányoknál Kocsis Csillag és a fiúknál Szabó Zénó is elődöntőbe jutott. Az open kategóriában Ebenspanger Dóra, a masters 40+ korosztályban Fodor Szabolcs, míg az 50+ korcsoportban Szabó Zénó édesapja, Szabó Gábor kvalifikálta magát a legjobb 16 közé.

Csütörtökön a technikai számok voltak fókuszban. Az ifjúságiak mezőnyében az előfutamok és a negyeddöntők során Kocsis Csillag egyértelművé tette, hogy címvédésre törekszik, míg Szabó Zénó a küzdeni tudásáról tett tanúbizonyságot a negyeddöntő során m – számolt be róla a kajakkenusport.hu. Kocsis Csillag kiemelkedett az ifjúságiak mezőnyéből, az előfutamát és a negyeddöntőt is a legjobb idővel nyerte meg. A fiúk mezőnyében Szabó Zénó is beverekedte magát az elődöntőbe, igaz, neki nem volt egyszerű az útja. Bár az előfutamát megnyerte, a negyeddöntőben kétszer is vízbe esett, mégis a hetedik helyről sikerült felkapaszkodnia a továbbjutást jelentő negyedik pozícióba. Ebenspanger Dóra is negyedik helyekkel lépkedett tovább a női open korcsoportban, ő is bejutott az elődöntőbe, ahogyan a férfiak 50+-os mezőnyében Szabó Gábor, valamint a 40+-osoknál Fodor Szabolcs és Nagy Szabolcs is.

Szabó Zénó (Fotó: kajakkenusport.hu)

A SUPport SC versenyzője, Szabó Zénó tavaly a sarasotai világbajnokságon a B-döntő harmadik helyén zárt a 100 méteres versenyben, pénteken, Abu Dzabiban viszont az ifjúsági fiúk sprint döntőjében hatalmas csatában bronzérmet szerzett, a magyar SUP-történet első férfi ifjúsági vb-érmét nyerte meg a görög Vulgarisz Kiuszisz és a román Matei Barbu mögött.

A hölgyek ifjúsági versenyében Kocsis Csillag a negyedik helyen végzett. Női openben Ebenspanger Dóra a B-döntő 7. helyét szerezte meg, a 40+os férfiak mezőnyében Fodor Szabolcs az ötödik lett. Az 50+-os korosztályban Zénó édesapja, Szabó Gábor az elődöntőben megszerzett harmadik helyével beverekedte magát a fináléba, amelyben végül a 4. helyen zárt. Ennek a korosztálynak a C-döntőjében Dóri Balázs a 3., Szerdahelyi Gábor a 4. lett.

„Mivel a sprint a leggyengébb számom, így az álmaimban szerepelt csak ez a lehetőség. Sem a futam közben, sem a célban nem hittem el, hogy a harmadik vagyok és most, hogy itt van a nyakamban a bronzérem se nagyon tudom felfogni, hogy mindez sikerült. Úgy érzem, hogy mostanra beért az a munka, amit az elmúlt évek során elvégeztem. Tavaly is A-döntős lehettem volna, de akkor még valami pici hiányzott, azóta magabiztosabb lettem, talán több versenyrutint is szereztem, amivel most a legjobbak közé tudtam érni. Ez az érem nagy motivációt, nyugalmat és magabiztosságot ad a folytatáshoz, a technikai versenyszám elődöntőjéhez. Ez a szám nagy lutri, jó adag szerencse kell hozzá, de ha minden összeáll, remélem, hogy ebben is meglepetést tudok szerezni. A versenyeken soha nem az érem motivál, hanem az, hogy mindent kiadjak magamból, az pedig hab a tortán, ha ez érmet is ér. Remélem, így lesz a folytatásban is” – idézi a kajakenusport.hu Szabó Zénót.

„Nagyon boldogok vagyunk, Zénó remekül szerepelt, szembe szélben sikerült behúzni a bronzérmet, és az érem bizony sporttörténelmi siker is egyben. Csillag is szépen teljesített, alig maradt el az éremtől, de ez rövid táv, ahol századok döntenek a helyezésekről. Bízom benne, hogy a szombat az ő napja lesz majd” – értékelt Nagy-Rasztotzky Eszter szakágvezető.