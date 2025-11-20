Jön a Balaton Maraton futóbuli, a péceli teljesítménytúra és a Naszály Trail terepfutás

A holmozogj.hu összegyűjtötte az előttünk álló hétvége nagyobb érdeklődésre számot tartó szabadidős programjait.

FUTÓBULI A BALATONNÁL

November 22.-23-án rendezik a 22. Balaton Maraton kétnapos futóbulit ahol a naplementés Siófok és a panorámás Fonyód között mozoghatnak a résztvevők. „Hozd a barátokat is, ez az esemény ugyanis hagyományosan a futóbarátságokról és a jó hangulatról szól! A távok sokfélesége idén is adott, maraton több részletben, félmaraton, harmadmaraton, negyedmaraton, hatodmaraton. Mindezek egyéniben vagy párban, egynapos vagy kétnapos kivitelben” – fogalmaz a szervezők Facebook-felhívása.

Siófokon öt, Fonyódon három táv indul, illetve lesznek kétnapos távok is, mindkét helyszín érintésével:

November 22. – Siófok

Maraton 3 szakaszban – egyéni / páros

Félmaraton – egyéni / páros

Harmadmaraton – egyéni / páros

Negyedmaraton (10550 m)

Hatodmaraton (7032,5 m)

November 23. – Fonyód

Félmaraton – egyéni / páros

Negyedmaraton

Minimaraton (6000 m)

Kétnapos kihívások (Siófok – Fonyód)

Maraton 3 szakaszban – egyéni / páros

Maraton 2 szakaszban – egyéni / páros

Félmaraton 2 szakaszban

Nevezés itt! – a még nyitott távokra (közel teljes telt ház várható, még négy számban várják a nevezéseket)

TÚRA A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁGBAN

A Gödöllői-dombságba, péceli indulással a túrázás szerelmeseit várják november 22-én. A PDK egy őszi klasszikus túra, ahol a hullámzó lankák, erdei ösvények és Pécel csendes utcái adják a díszletet. A rövid, családbarát városi köröktől a fárasztóbb, csaknem 40 kilométeres kihívásig mindenki találhat magának megfelelő távot. Négy különböző nehézségű táv közül lehet választani, így kezdőknek, családoknak és tapasztalt túrázóknak is kínál kihívásokat. A célban zsíros kenyérrel várják a résztvevőket a szervezők, és minden résztvevő egyedi, fa érmet kap a teljesítménytúra után. Tökéletes program kezdőknek és profiknak egyaránt. Az előnevezés már lezárult, de helyszíni nevezésre is van lehetőség.

Időpont: 2025. november 22.

Helyszín: Gödöllői-dombság lankái (Pécel környéke)

Rajt/Cél: Szemere Pál Művelődési Ház (Pécel, Isaszegi út 3.)

Táv Indítási idő Úthossz Szintem. Szintidő Nevezési díj Célcsoport Városi kör 08:00–10:00 7 km 92 m 6 óra 2000 Ft Kezdők, családok (épített értékek) Rövidtáv 08:00–10:00 6,2 km 159 m 6 óra 2000 Ft Kezdők, családok (természetjárás) Középtáv 06:30–08:00 19,2 km 408 m 9 óra 2500 Ft Középhaladó, gyakorlott Hosszútáv 06:00–07:30 38,7 km 872 m 12 óra 3000 Ft Elszántak, kihívást keresők TÚRATÁVOK



TEREPFUTÁS A NASZÁLYON

Vasárnap a Naszály oldalában tempózhatnak a terepfutók: a Columbia Naszály Trail technikás ösvényei 11, 18 és 27 kilométeren várják a résztvevőket. Szerpentinek, avaros lejtők és kilátások kísérik végig a terepet. A futás végén faérem és frissítés vár a résztvevőkre. Nevezés csak online lehetséges, helyszíni nevezés nincs.

Időpont: 2025. november 23. vasárnap

Helyszín: Kosd, Bocskai u. 1. – Arany János Általános Iskola

Távok és szintidők:

11 km: 10,7 km / 351 m szintemelkedés, szintidő: 2,5 óra

18 km: 18,1 km / 714 m szintemelkedés, szintidő: 3,5 óra

27 km: 26,9 km / 1163 m szintemelkedés, szintidő: 5 óra

Rajtidőpontok:

27 km: 08:15

18 km: 09:00

11 km: 09:45

Eredményhirdetés: Minden távon egységesen 11.45-kor kezdődik.