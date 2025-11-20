Jön a Balaton Maraton futóbuli, a péceli teljesítménytúra és a Naszály Trail terepfutás
A holmozogj.hu összegyűjtötte az előttünk álló hétvége nagyobb érdeklődésre számot tartó szabadidős programjait.
FUTÓBULI A BALATONNÁL
November 22.-23-án rendezik a 22. Balaton Maraton kétnapos futóbulit ahol a naplementés Siófok és a panorámás Fonyód között mozoghatnak a résztvevők. „Hozd a barátokat is, ez az esemény ugyanis hagyományosan a futóbarátságokról és a jó hangulatról szól! A távok sokfélesége idén is adott, maraton több részletben, félmaraton, harmadmaraton, negyedmaraton, hatodmaraton. Mindezek egyéniben vagy párban, egynapos vagy kétnapos kivitelben” – fogalmaz a szervezők Facebook-felhívása.
Siófokon öt, Fonyódon három táv indul, illetve lesznek kétnapos távok is, mindkét helyszín érintésével:
November 22. – Siófok
Maraton 3 szakaszban – egyéni / páros
Félmaraton – egyéni / páros
Harmadmaraton – egyéni / páros
Negyedmaraton (10550 m)
Hatodmaraton (7032,5 m)
November 23. – Fonyód
Félmaraton – egyéni / páros
Negyedmaraton
Minimaraton (6000 m)
Kétnapos kihívások (Siófok – Fonyód)
Maraton 3 szakaszban – egyéni / páros
Maraton 2 szakaszban – egyéni / páros
Félmaraton 2 szakaszban
Nevezés itt! – a még nyitott távokra (közel teljes telt ház várható, még négy számban várják a nevezéseket)
TÚRA A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁGBAN
A Gödöllői-dombságba, péceli indulással a túrázás szerelmeseit várják november 22-én. A PDK egy őszi klasszikus túra, ahol a hullámzó lankák, erdei ösvények és Pécel csendes utcái adják a díszletet. A rövid, családbarát városi köröktől a fárasztóbb, csaknem 40 kilométeres kihívásig mindenki találhat magának megfelelő távot. Négy különböző nehézségű táv közül lehet választani, így kezdőknek, családoknak és tapasztalt túrázóknak is kínál kihívásokat. A célban zsíros kenyérrel várják a résztvevőket a szervezők, és minden résztvevő egyedi, fa érmet kap a teljesítménytúra után. Tökéletes program kezdőknek és profiknak egyaránt. Az előnevezés már lezárult, de helyszíni nevezésre is van lehetőség.
Időpont: 2025. november 22.
Helyszín: Gödöllői-dombság lankái (Pécel környéke)
Rajt/Cél: Szemere Pál Művelődési Ház (Pécel, Isaszegi út 3.)
|Táv
|Indítási idő
|Úthossz
|Szintem.
|Szintidő
|Nevezési díj
|Célcsoport
|Városi kör
|08:00–10:00
|7 km
|92 m
|6 óra
|2000 Ft
|Kezdők, családok (épített értékek)
|Rövidtáv
|08:00–10:00
|6,2 km
|159 m
|6 óra
|2000 Ft
|Kezdők, családok (természetjárás)
|Középtáv
|06:30–08:00
|19,2 km
|408 m
|9 óra
|2500 Ft
|Középhaladó, gyakorlott
|Hosszútáv
|06:00–07:30
|38,7 km
|872 m
|12 óra
|3000 Ft
|Elszántak, kihívást keresők
TEREPFUTÁS A NASZÁLYON
Vasárnap a Naszály oldalában tempózhatnak a terepfutók: a Columbia Naszály Trail technikás ösvényei 11, 18 és 27 kilométeren várják a résztvevőket. Szerpentinek, avaros lejtők és kilátások kísérik végig a terepet. A futás végén faérem és frissítés vár a résztvevőkre. Nevezés csak online lehetséges, helyszíni nevezés nincs.
Időpont: 2025. november 23. vasárnap
Helyszín: Kosd, Bocskai u. 1. – Arany János Általános Iskola
Távok és szintidők:
11 km: 10,7 km / 351 m szintemelkedés, szintidő: 2,5 óra
18 km: 18,1 km / 714 m szintemelkedés, szintidő: 3,5 óra
27 km: 26,9 km / 1163 m szintemelkedés, szintidő: 5 óra
Rajtidőpontok:
27 km: 08:15
18 km: 09:00
11 km: 09:45
Eredményhirdetés: Minden távon egységesen 11.45-kor kezdődik.