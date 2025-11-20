Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Jön a Balaton Maraton futóbuli, a péceli teljesítménytúra és a Naszály Trail terepfutás

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 09:36
null
A hétvégén rendezik a 22. Balaton Maratont (Fotó: holmozogj.hu)
Címkék
Balaton Maraton csupasport programajánló futás teljesítménytúra
Az előttünk álló hétvégén is több szabadidős program közül választhatnak a futás és a túrázás szerelmesei.

 

 

A holmozogj.hu összegyűjtötte az előttünk álló hétvége nagyobb érdeklődésre számot tartó szabadidős programjait.

FUTÓBULI A BALATONNÁL

November 22.-23-án rendezik a 22. Balaton Maraton kétnapos futóbulit ahol a naplementés Siófok és a panorámás Fonyód között mozoghatnak a résztvevők. „Hozd a barátokat is, ez az esemény ugyanis hagyományosan a futóbarátságokról és a jó hangulatról szól! A távok sokfélesége idén is adott, maraton több részletben, félmaraton, harmadmaraton, negyedmaraton, hatodmaraton. Mindezek egyéniben vagy párban, egynapos vagy kétnapos kivitelben” – fogalmaz a szervezők Facebook-felhívása.

Siófokon öt, Fonyódon három táv indul, illetve lesznek kétnapos távok is, mindkét helyszín érintésével:

November 22. – Siófok

Maraton 3 szakaszban – egyéni / páros

Félmaraton – egyéni / páros

Harmadmaraton – egyéni / páros

Negyedmaraton (10550 m)

Hatodmaraton (7032,5 m)

November 23. – Fonyód

Félmaraton – egyéni / páros

Negyedmaraton

Minimaraton (6000 m)

Kétnapos kihívások (Siófok – Fonyód)

Maraton 3 szakaszban – egyéni / páros

Maraton 2 szakaszban – egyéni / páros

Félmaraton 2 szakaszban

Nevezés itt! – a még nyitott távokra (közel teljes telt ház várható, még négy számban várják a nevezéseket)

TÚRA A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁGBAN

A Gödöllői-dombságba, péceli indulással a túrázás szerelmeseit várják november 22-én.  A PDK egy őszi klasszikus túra, ahol a hullámzó lankák, erdei ösvények és Pécel csendes utcái adják a díszletet. A rövid, családbarát városi köröktől a fárasztóbb, csaknem 40 kilométeres kihívásig mindenki találhat magának megfelelő távot. Négy különböző nehézségű táv közül lehet választani, így kezdőknek, családoknak és tapasztalt túrázóknak is kínál kihívásokat. A célban zsíros kenyérrel várják a résztvevőket a szervezők, és minden résztvevő egyedi, fa érmet kap a teljesítménytúra után. Tökéletes program kezdőknek és profiknak egyaránt. Az előnevezés már lezárult, de helyszíni nevezésre is van lehetőség.

Időpont: 2025. november 22.

Helyszín: Gödöllői-dombság lankái (Pécel környéke)

Rajt/Cél: Szemere Pál Művelődési Ház (Pécel, Isaszegi út 3.)

TávIndítási időÚthosszSzintem.SzintidőNevezési díjCélcsoport
Városi kör08:00–10:007 km92 m6 óra2000 FtKezdők, családok (épített értékek)
Rövidtáv08:00–10:006,2 km159 m6 óra2000 FtKezdők, családok (természetjárás)
Középtáv06:30–08:0019,2 km408 m9 óra2500 FtKözéphaladó, gyakorlott
Hosszútáv06:00–07:3038,7 km872 m12 óra3000 FtElszántak, kihívást keresők
TÚRATÁVOK


TEREPFUTÁS A NASZÁLYON

Vasárnap a Naszály oldalában tempózhatnak a terepfutók: a Columbia Naszály Trail technikás ösvényei 11, 18 és 27 kilométeren várják a résztvevőket. Szerpentinek, avaros lejtők és kilátások kísérik végig a terepet. A futás végén faérem és frissítés vár a résztvevőkre. Nevezés csak online lehetséges, helyszíni nevezés nincs.

 

Időpont: 2025. november 23. vasárnap

Helyszín: Kosd, Bocskai u. 1. – Arany János Általános Iskola

Távok és szintidők:

11 km: 10,7 km / 351 m szintemelkedés, szintidő: 2,5 óra

18 km: 18,1 km / 714 m szintemelkedés, szintidő: 3,5 óra

27 km: 26,9 km / 1163 m szintemelkedés, szintidő: 5 óra

Rajtidőpontok:

27 km: 08:15

18 km: 09:00

11 km: 09:45

Eredményhirdetés: Minden távon egységesen 11.45-kor kezdődik.

 

 

Balaton Maraton csupasport programajánló futás teljesítménytúra
Legfrissebb hírek

Elkönyvelte a második helyet, végül aranyérem került a nyakába

Csupasport
46 perce

Nem esett jól neki a futás, mégis a legjobb női versenyző lett Pomázon

Csupasport
2025.11.19. 13:20

Tóth Attila: Sohasem a helyezések motiváltak

Csupasport
2025.11.14. 16:57

Magyar aranyérmek és részvételi rekord a répcelaki szkander vk-n

Csupasport
2025.11.13. 18:09

A napfelkelte erőt adott neki, a hajrában lépett előre a vb-n

Csupasport
2025.11.11. 17:00

Korosztályos aranyérem és országos csúcs a 24 órás vb-n

Csupasport
2025.11.10. 14:51

Jön minden idők legnagyobb létszámú hazai föld alatti futóversenye

Csupasport
2025.11.07. 13:39

Presztízsértékű volt neki a verseny, érmet nyert rajta

Csupasport
2025.11.04. 16:33
Ezek is érdekelhetik