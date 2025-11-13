Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Magyar aranyérmek és részvételi rekord a répcelaki szkander vk-n

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 18:09
null
A Donkó testvérek több érmet is nyertek a répcelaki szkander vk-n (Fotó: facebook.com)
Címkék
csupasport szkander életmód
A magyar szkanderválogatott a számos egyéni siker mellett megnyerte a csapat aranyérmet a Répcelakon részvételi rekordot hozó Judgement Day elnevezésű világkupaversenyen – derül ki a hazai szakszövetség tájékoztatásából.

 

 

A Répcelakon megrendezett szaknder világkupaversenyre több mint 600 nevezés, érkezett 17 országból, még Indiából is. Magyarország ismét csapatban aranyérmes lett, megelőzve Romániát és Horvátországot.

A magyar versenyzők közül kiemelkedett Donkó Márk és Donkó Patrik, akik sérüléseik után tértek vissza, és felnőtt kategóriában is aranyérmet nyertek. Donkó Patrik 75 kg-ban, az U23-asok között jobb és bal kézzel, a felnőttek között ugyanebben a súlycsoportban jobb kézzel lett aranyérmes. Donkó Márk a felnőttek 65 kg-os versenyében jobb kézzel arany-, bal kézzel bronzérmet nyert. 

Verbóczki Luca, Kőváriné Ivánfi Brigitta, Krasnyánszky Nóra és Szűcs Tibor szintén a dobogó legfelső fokára állhattak különböző kategóriákban,

Ismét kitaláltunk valami újat – nyilatkozta a szövetség közleményében Csabai Atilla, a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke, aki egyben az Európai Szkander Szövetség elnöke és a Világszövetség alelnöke is. – Mindig azt vallottam, hogy ne az unalmas dolgok uralják a sportot. Most kisebb költségvetésből dolgoztunk, mégis látványosabb, új szisztémájú színpadberendezést, hang- és fénytechnikát használtunk. A nemzetközi vendégek és sportdiplomáciai vezetők is elismerően nyilatkoztak.” 

A Judgement Day nemcsak a sporteredményekben, hanem szervezésben és hangulatban is új szintet hozott, és ismét bizonyította, hogy Magyarország szkanderben Európa élvonalába tartozik.

 

csupasport szkander életmód
Legfrissebb hírek

A napfelkelte erőt adott neki, a hajrában lépett előre a vb-n

Csupasport
2025.11.11. 17:00

Jön minden idők legnagyobb létszámú hazai föld alatti futóversenye

Csupasport
2025.11.07. 13:39

Presztízsértékű volt neki a verseny, érmet nyert rajta

Csupasport
2025.11.04. 16:33

Újabb magyar érmek, köztük két arany is a SUP-világbajnokságon

Csupasport
2025.11.02. 10:38

Hat magyar aranyérem a lábtoll-labda Európa-bajnokságon

Csupasport
2025.10.31. 13:01

„Kolonics György szellemiségét tovább kell adni a gyerekeknek” – csütörtökön rendezik a 16. emlékfutást

Csupasport
2025.10.22. 12:05

Első helyen végzett élete első huszonnégy órás versenyén

Csupasport
2025.10.21. 17:12

Az aranyéremért ment – meg is szerezte a Szőlőskörön

Csupasport
2025.10.18. 16:04
Ezek is érdekelhetik