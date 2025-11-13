Magyar aranyérmek és részvételi rekord a répcelaki szkander vk-n

A Répcelakon megrendezett szaknder világkupaversenyre több mint 600 nevezés, érkezett 17 országból, még Indiából is. Magyarország ismét csapatban aranyérmes lett, megelőzve Romániát és Horvátországot.

A magyar versenyzők közül kiemelkedett Donkó Márk és Donkó Patrik, akik sérüléseik után tértek vissza, és felnőtt kategóriában is aranyérmet nyertek. Donkó Patrik 75 kg-ban, az U23-asok között jobb és bal kézzel, a felnőttek között ugyanebben a súlycsoportban jobb kézzel lett aranyérmes. Donkó Márk a felnőttek 65 kg-os versenyében jobb kézzel arany-, bal kézzel bronzérmet nyert.

Verbóczki Luca, Kőváriné Ivánfi Brigitta, Krasnyánszky Nóra és Szűcs Tibor szintén a dobogó legfelső fokára állhattak különböző kategóriákban,

„Ismét kitaláltunk valami újat – nyilatkozta a szövetség közleményében Csabai Atilla, a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke, aki egyben az Európai Szkander Szövetség elnöke és a Világszövetség alelnöke is. – Mindig azt vallottam, hogy ne az unalmas dolgok uralják a sportot. Most kisebb költségvetésből dolgoztunk, mégis látványosabb, új szisztémájú színpadberendezést, hang- és fénytechnikát használtunk. A nemzetközi vendégek és sportdiplomáciai vezetők is elismerően nyilatkoztak.”

A Judgement Day nemcsak a sporteredményekben, hanem szervezésben és hangulatban is új szintet hozott, és ismét bizonyította, hogy Magyarország szkanderben Európa élvonalába tartozik.