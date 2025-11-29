Magyarok is részt vettek a katonai ejtőernyős vb-n

A Nemzeti Versenysportszövetség (NEVSZ) beszámolójából kiderül, hogy november 13–23. között Dohában rendezték meg 28 ország 180 versenyzőjével a katonai ejtőernyős világbajnokságot. Magyarországot hattagú csapat, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár ejtőernyősei képviselték. Az ugrások száma a kedvezőtlen időjárás miatt az eredeti tervekhez képest tízről hétre csökkent.

A magyar küldöttség a csapatversenyben 11. lett, egyéniben pedig Hirschler Gábor zászlós a 10. helyen végzett. A magyar válogatott pedig emellett megszerezte a világkupa összetett 2. helyét.

A következő, 48. katonai ejtőernyős világbajnokságot (CISM) 2026-ban Szlovákiában rendezik meg.

A MAGYAR CSAPAT TAGJAI VOLTAK

Célba ugrásban:

Hirschler Gábor zászlós

Varga Tamás zászlós

Olenyik Roland törzsőrmester

Horváth Ferenc törzsőrmester

Hirschler Bence szakaszvezető

Ifjúsági kategóriában:

Szécsény Bálint őrvezető



