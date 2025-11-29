Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Magyarok is részt vettek a katonai ejtőernyős vb-n

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 13:47
null
Magyar csapat is részt vett a dohai vb-n (Fotók: Magyar Repülő és Légisport Szövetség/Dér László)
Címkék
ejtőernyőzés csupasport extrém sportok
A múlt héten rendezték meg a katari Dohában a katonai ejtőernyős világbajnokságot, amelyen 28 ország 180 versenyzője vett részt, Magyarországot az MH Kiss József 86. Helikopterdandár ejtőernyősei képviselték.

 

A Nemzeti Versenysportszövetség (NEVSZ) beszámolójából kiderül, hogy november 13–23. között Dohában rendezték meg 28 ország 180 versenyzőjével a katonai ejtőernyős világbajnokságot. Magyarországot hattagú csapat, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár ejtőernyősei képviselték. Az ugrások száma a kedvezőtlen időjárás miatt az eredeti tervekhez képest tízről hétre csökkent.

 

A magyar küldöttség a csapatversenyben 11. lett, egyéniben pedig Hirschler Gábor zászlós a 10. helyen végzett. A magyar válogatott pedig emellett megszerezte a világkupa összetett 2. helyét.

A következő, 48. katonai ejtőernyős világbajnokságot (CISM) 2026-ban Szlovákiában rendezik meg.

A MAGYAR CSAPAT TAGJAI VOLTAK
Célba ugrásban:
Hirschler Gábor zászlós
Varga Tamás zászlós
Olenyik Roland törzsőrmester
Horváth Ferenc törzsőrmester
Hirschler Bence szakaszvezető
Ifjúsági kategóriában:
Szécsény Bálint őrvezető

 

 

ejtőernyőzés csupasport extrém sportok
Legfrissebb hírek

Szombaton Óriás tekerés – 11 városban várják a résztvevőket

Csupasport
2025.11.25. 17:27

Keller Sándor hiszi, kiemelkedő eredményre lehet képes a backyardban

Csupasport
2025.11.22. 15:16

Jön a Balaton Maraton futóbuli, a péceli teljesítménytúra és a Naszály Trail terepfutás

Csupasport
2025.11.20. 09:36

Magyar aranyérmek és részvételi rekord a répcelaki szkander vk-n

Csupasport
2025.11.13. 18:09

A napfelkelte erőt adott neki, a hajrában lépett előre a vb-n

Csupasport
2025.11.11. 17:00

Jön minden idők legnagyobb létszámú hazai föld alatti futóversenye

Csupasport
2025.11.07. 13:39

Presztízsértékű volt neki a verseny, érmet nyert rajta

Csupasport
2025.11.04. 16:33

Újabb magyar érmek, köztük két arany is a SUP-világbajnokságon

Csupasport
2025.11.02. 10:38
Ezek is érdekelhetik