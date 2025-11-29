Magyarok is részt vettek a katonai ejtőernyős vb-n
A Nemzeti Versenysportszövetség (NEVSZ) beszámolójából kiderül, hogy november 13–23. között Dohában rendezték meg 28 ország 180 versenyzőjével a katonai ejtőernyős világbajnokságot. Magyarországot hattagú csapat, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár ejtőernyősei képviselték. Az ugrások száma a kedvezőtlen időjárás miatt az eredeti tervekhez képest tízről hétre csökkent.
A magyar küldöttség a csapatversenyben 11. lett, egyéniben pedig Hirschler Gábor zászlós a 10. helyen végzett. A magyar válogatott pedig emellett megszerezte a világkupa összetett 2. helyét.
A következő, 48. katonai ejtőernyős világbajnokságot (CISM) 2026-ban Szlovákiában rendezik meg.
A MAGYAR CSAPAT TAGJAI VOLTAK
Célba ugrásban:
Hirschler Gábor zászlós
Varga Tamás zászlós
Olenyik Roland törzsőrmester
Horváth Ferenc törzsőrmester
Hirschler Bence szakaszvezető
Ifjúsági kategóriában:
Szécsény Bálint őrvezető