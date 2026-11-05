Birkózás: fényesedik Váncza István ezüstérme

– Sokáig a könnyeivel küszködött az iráni Szejed Szohrabi ellen elveszített döntő után. Mostanra megemésztette a történteket?

– Legbelül akkor is tudtam örülni, de az elveszített döntő mégiscsak elveszített döntő, fáj, mindig is fájni fog – reagált az FTC-MVM 27 éves kötöttfogású birkózója, Váncza István. – Ezüstéremmel mindig nehéz zárni egy versenyt, aki mást mond, hazudik. Frissen a bronzéremnek mindig jobban lehet örülni, viszont az ezüst idővel fényesebben csillog. Mostanra azt érzem, az enyém is fényesedik.

– A kezdés nehezebb volt, mint vártuk, öt háromra nyert a kétszeres pánamerikai bajnok chilei Néstor Almanza ellen. Hogyan emlékszik vissza a mérkőzésre?

– Kívülről nehezebbnek tűnt, mint belülről. Mondjuk ott sem volt kellemes, mert egyébként erős, jó adottságú birkózóról van szó, nem ügyetlen. Egyébként kubai származású, az apja világbajnok, szóval a genetikája sem rossz. De azért éreztem, hogy nem kapok ki. A második menetben meglepett a pörgetése, nem számítottam ennyire erős fogásra, viszont sok idő volt még hátra, mondtam is magamban, nincs az az isten, hogy kikapjak.

– A negyeddöntőben jött a kétszeres olimpiai ezüstérmes ukrán Parviz Naszibov. Három nullra nyert ellene.

– Őt sohasem lehet leírni, klasszis, amikor kikap, akkor is csak kevéssel. Az elején nagyon egálnak éreztem a meccset, talán őt egy kicsit jobbnak, de az első leküldetés előtt átvettem az irányítást, és ez elég volt ahhoz, hogy én kapjam meg a passzivitási pontot. Ahogy felálltunk, egyből jött állásból az akció. Onnantól azt éreztem, végig én irányítok, csak fejelésekkel tudott operálni. Sajnos jól szétszedte a fejemet, két helyen, a szemöldökömnél és a homlokomon szakadt fel, ráadásul a fülemről is letépte a bőrt. Gyógyulgatnak a sebek, most már egész jól néznek ki.

– Az elődöntőben megköszönhetjük a grúz Juri Lomadzééknak, hogy kikérték a challenge-et. Elveszítették, azzal lett három három, ami az utolsó pont miatt önnek kedvezett.

– Fordulatos meccs volt, történt minden, elrontott challenge például mindkét oldalon volt. Egyébként ha én lettem volna az ő helyében, én is kikérem, elég éles szituáció volt. De a mérkőzés után éppen azt beszéltük a szövetségi kapitánnyal, Lőrincz Viktorral, hogy ha nem kérik ki, akkor is tudtam volna pontot csinálni. Több mint másfél perc volt még hátra, az utolsó negyven-ötven másodpercben teljesen elfáradt.

– A döntőben négy nullra nyert az iráni. Ha csak ezt olvassuk, simának tűnik, de nagyon nem volt az. Hogy érzi?

– Egyáltalán nem volt sima meccs. Ő is érezte, hogy ha nincs a levitel a második menet elején, nagy bajban lett volna. Nem mondanám feltétlenül, hogy hibáztam, éppene a legjobbkor támadott be kitűnően derékra, ez inkább őt dicséri. Viszont ha kicsit lentebb helyezem a súlypontomat, elkerülhető lett volna. Utána nyilván hajtottam, de amikor azonos képességű birkózóval küzdök, borzasztóan nehéz ledolgozni négy pontot.

– Nehéz időszakot tudhat maga mögött. A 2022-es budapesti Eb-ezüst óta nem nyert érmet világversenyen. Miként élte meg az elmúlt éveket?

– Nem volt egyszerű, főleg az olimpiai kvalifikáció után. Kétszer is csak egy hajszállal csúsztam le a kvótáról. Nehéz volt feldolgozni, ráment a következő év eleje. De szép lassan visszatértem a keményebb munkába, a hozzáállásom is sokat változott, és most megint úgy tudok edzeni meg koncentrálni, mint régen. Erősödtem is, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van.

– A hetvenkét kilogramm nem olimpiai súlycsoport. Jövőre kezdődik az újabb kvalifikációs időszak. Lefogy hatvanhét kilóra?

– A kvalifikációs vébére biztosan, emellett lesznek olyan rangsorversenyek, amelyek beleszámítanak az olimpiai ranglistába, ott két kiló súlyengedményt adnak. Még nem döntöttük el, mikor, hol indulok, a világbajnokságot biztosan szeretném megpróbálni hatvanhét kilóban. Sok múlik az alapozáson is, mennyire megy el a súlyom, mennyire tudom lent tartani, meglátjuk. A hatvanhét kiló egyébként nagyon kemény, rengeteg jó birkózó van ott, megy a darálás. Sokat számít a sorsolás is, az iráni Szaid Eszmailin kívül szinte mindenkinek izgulnia kell. Nagyon egyben kell lennie, aki a világbajnokságról akar kvótát szerezni, azon leszünk, hogy mi legyünk a legjobbak.