Nemzeti Sportrádió

Váncza István is kikapott iráni ellenfelétől, ő is ezüstérmes lett a birkózó-vb-n

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Asztana
2026.10.26. 14:54
Szigetváry ZsoltVáncza Istvánt a döntőben is ápolni kellett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
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Váncza István birkózó-vb birkózás
Vitek Dárius után Váncza István is ezüstérmes lett az Asztanában zajló birkózó-világbajnokságon, mivel a hétfői kötöttfogású versenynap 72 kilogrammos döntőjében pontozással kikapott az iráni Szejed Szohrabitól.

Vitek Dárius döntője után Váncza Istvánnak szurkolhattunk még a mai programban. Az FTC-MVM kiválósága nehéz időszakot tudhat maga mögött, a 2022-es budapesti Európa-bajnokság óta nem jött ki neki a lépés, akkor és ott a dobogó második fokára állhatott fel. 

Viszont ezúttal minden a tervei szerint alakult, ráadásul egészen kiválóan birkózott. Elég ha csak annyit írunk: mások mellett a kétszeres olimpiai ezüstérmes ukrán Parviz Naszibovot is megverte. Nehezen viselte az ukrán a tehetetlenséget, az utolsó egy percben vagy ötször megfejelte Vánczát, fel is szakadt a szemöldöke…

„A címért megyünk! Alszunk rá egyet, a legjobb tudásom szerint küzdök, aztán meglátjuk” – fogalmazott Váncza a Barisz Arénában. 

Neki a vb-bronzérmes, Ázsia-bajnok Szejed Szohrabival kellett farkasszemet néznie. Rá sem lehet azt mondani, hogy visszafogta magát a főtáblát: 10:0, 9:0, 9:0 – ilyen arányban verte meg vetélytársait.

Már az első pillanatokban kirajzolódott, hogy a magyar fiúval nem bánik el egykönnyen, méregették egymást a felek, Szohrabi a nagy karjaival sportszerűtlenül el-elkapta Vánczát kisebb pofonokkal, figyelmeztették is emiatt. A felszakadt szemöldöke és homloka, valamint immár a füle is vérzett, ápolni kellett. Kétszer is. Válldobással próbálkozott a magyar, nem volt rossz kísérlet, de nem jött össze. Az iránit látták aktívabbnak, neki adták a passzivitási pontot, lenti helyzetben megemelte Vánczát és eladobta, parádésan jött le róla a levegőben, nem járt érte pont. Viszont kiléptette Szohrabi, így 0:2-vel ért véget a menet.

Nagy lendülettel estek egymásnak a második három percben, Váncza túl közel került Szohrabihoz, az iráni jó érzékkel, gyorsan reagált, megemelte és két pontért szőnyegre vitte. Ment előre, kereste a helyet Váncza, de nem talált fogást az iránin. Az idő lejárt, 4:0-s vereség lett a vége, Váncza István óriásit küzdött, de be kellett érnie az ezüstéremmel.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Hétfő
Kötöttfogás
72 kg. Döntő: Szohrabi (iráni)–Váncza 4:0. Világbajnok: Szajed Szohrabi (Irán), 2. VÁNCZA ISTVÁN (Magyarország), 3. Juri Lomadze (Grúzia) és Amantur Iszmajlov (Kirgizisztán) 
130 kg. Döntő: Hedajati (iráni)–Vitek 8:0. vb: Fardin Hedajati (Irán), 2. VITEK DÁRIUS (Magyarország), 3. Pavel Hlincsuk (Fehéroroszország) és Csiang Ven-hao (Kína)

KORÁBBAN
87 kg. A 16 közé jutásért: Lévai Tamás–Ramljak (ausztrál) 8:0. Nyolcaddöntő: Lévai–Deeahb (egyiptomi) 7:0. Negyeddöntő: Rasulov (üzbég)–Lévai 1:1 – előbb szerzett ponttal.

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Váncza István birkózó-vb birkózás
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