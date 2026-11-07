A hónap utánpótlásedzője: október jelöltjei

Munkatársunktól utanpotlassport.huMunkatársunktól utanpotlassport.hu
2026.11.07. 09:01
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Címkék
Pigniczki Krisztina Bozai Gyula kezilabda A hónap utánpótlásedzője ökölvívás utánpótlás bírkózás Ligeti Richárd utánpótlássport
A Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége alkotta kuratórium megnevezte A hónap utánpótlásedzője díj októberi kiírásának három jelöltjét. Az elismerésre Bozai Gyula ökölvívó-, Ligeti Richárd birkózó- és Pigniczki Krisztina kézilabdaedző aspirál; a győztes kilétére az alapítók voksolását követően derül fény.

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt...

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Pigniczki Krisztina Bozai Gyula kezilabda A hónap utánpótlásedzője ökölvívás utánpótlás bírkózás Ligeti Richárd utánpótlássport
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