A hónap utánpótlásedzője: október jelöltjei
A Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége alkotta kuratórium megnevezte A hónap utánpótlásedzője díj októberi kiírásának három jelöltjét. Az elismerésre Bozai Gyula ökölvívó-, Ligeti Richárd birkózó- és Pigniczki Krisztina kézilabdaedző aspirál; a győztes kilétére az alapítók voksolását követően derül fény.
A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt...
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