Váncza István és Vitek Dárius a 2026-os világranglista élén végzett

Váncza az év első felében ugyan nem szerzett érmet, de a rangsorversenyeken elért hetedik és kilencedik, valamint az Európa-bajnokságon megszerzett nyolcadik helyezésével értékes pontokat gyűjtött. Ezt követően a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István-emlékversenyen bronzéremmel gazdagodott. A Ferencváros birkózója a tavalyi világbajnokságon szerzett pontjaival együtt összesen 68 520 pontot gyűjtött, ami nemcsak súlycsoportjában ért első helyet, hanem az összes szakágat figyelembe véve is a harmadik legmagasabb pontszámnak bizonyult. Nála többet csupán a női 62 kilogrammos amerikai Adaugo Nwachukwu (70 200), valamint a szabadfogású 86 kilogrammos grúz Vladimeri Gamkrelidze (70 420) szerzett.

Vitek Dárius a kötöttfogásúak 130 kilogrammos mezőnyében zágrábi bronzéremmel kezdte az évet, majd a tiranai rangsorversenyen ugyan idő előtt búcsúzott, az ugyancsak Albániában rendezett Európa-bajnokságon azonban ezüstérmet szerzett. Ezzel sorozatban másodszor zárta az élen a világranglistát, hiszen 2025-ben is ő gyűjtötte a legtöbb pontot a kötöttfogású nehézsúlyúak között.

A világranglistának a következő évtől még nagyobb jelentősége lesz, hiszen 2027. január 1-jén megkezdődik a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs időszaka. Az új rendszerben már a világranglista alapján is lehet olimpiai kvótát szerezni, így innentől kezdve a rangsorversenyeken elért eredmények a következő két évben különösen felértékelődnek.