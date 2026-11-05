Váncza István és Vitek Dárius a 2026-os világranglista élén végzett

B. A. P.B. A. P.
2026.11.05. 11:08
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Vitek Dárius (Fotó: Magyar Birkózok Szövetsége)
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világranglista Vitek Dárius Váncza István
Az asztanai felnőtt birkózó-világbajnoksággal véget ért a nemzetközi versenyidény, egyúttal lezárult a 2026-os világranglista pontversenye is. A frissített rangsorok alapján összesen 34 magyar birkózó – 13 szabadfogású, 11 kötöttfogású és 10 női versenyző – szerepel súlycsoportja világranglistáján. Közülük tízen a legjobb tíz között zártak, ketten pedig egyenesen a rangsor élén végeztek: az asztanai világbajnokságon egyaránt döntőbe jutó, ezüstérmet szerző Váncza István a kötöttfogásúak 72, míg Vitek Dárius a 130 kilogrammos súlycsoportjában lett világranglista-győztes 2026-ban.

Váncza az év első felében ugyan nem szerzett érmet, de a rangsorversenyeken elért hetedik és kilencedik, valamint az Európa-bajnokságon megszerzett nyolcadik helyezésével értékes pontokat gyűjtött. Ezt követően a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István-emlékversenyen bronzéremmel gazdagodott. A Ferencváros birkózója a tavalyi világbajnokságon szerzett pontjaival együtt összesen 68 520 pontot gyűjtött, ami nemcsak súlycsoportjában ért első helyet, hanem az összes szakágat figyelembe véve is a harmadik legmagasabb pontszámnak bizonyult. Nála többet csupán a női 62 kilogrammos amerikai Adaugo Nwachukwu (70 200), valamint a szabadfogású 86 kilogrammos grúz Vladimeri Gamkrelidze (70 420) szerzett.

Vitek Dárius a kötöttfogásúak 130 kilogrammos mezőnyében zágrábi bronzéremmel kezdte az évet, majd a tiranai rangsorversenyen ugyan idő előtt búcsúzott, az ugyancsak Albániában rendezett Európa-bajnokságon azonban ezüstérmet szerzett. Ezzel sorozatban másodszor zárta az élen a világranglistát, hiszen 2025-ben is ő gyűjtötte a legtöbb pontot a kötöttfogású nehézsúlyúak között.

A világranglistának a következő évtől még nagyobb jelentősége lesz, hiszen 2027. január 1-jén megkezdődik a 2028-as Los Angeles-i olimpia kvalifikációs időszaka. Az új rendszerben már a világranglista alapján is lehet olimpiai kvótát szerezni, így innentől kezdve a rangsorversenyeken elért eredmények a következő két évben különösen felértékelődnek.

világranglista Vitek Dárius Váncza István
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