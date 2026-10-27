Az oroszoknál, a kazahoknál és a kirgizeknél is jobb eredményeket értek el kötöttfogású sportolóink
Kedden magyar idő szerint a délutáni programmal fejeződött be a kötöttfogásúak küzdelme. Ahogyan az az első napot követően sejthető volt, iráni dominancia alakult ki. És valóban elképesztő, amit ezen a vb-n elértek, tíz sportolójukból kilenc dobogóra állt, négy arany-, három ezüst- és két bronzéremmel természetesen megnyerték a csapatrangsort.
Összesen tizenhat ország örülhetett legalább egy dobogósnak, hatan vb-győztesnek. Magyarország Váncza István (72 kg) és Vitek Dárius (130) ezüstérmével tizenegyedik lett a lajstromban, megelőzve olyan nagyhatalmakat, mint Törökország, Japán, Kirgizisztán, Ukrajna vagy épp Kuba.
Ha nem a pont alapú rangsort, hanem a megszokott éremtáblázatot vizsgáljuk, akkor Oroszországot (1-1 ezüst- és bronzérem), a házigazda Kazahsztánt (3 bronz), Grúziát (3 bronz), és Üzbegisztánt (1 ezüst, 2 bronz) is megelőztük.
A vébé előtt azt mondta, a csapat legnagyobb erőssége az, hogy mindig más tud előre lépni. Ez most is igaz, félig: Váncza István élete első vb-érmét szerezte meg, viszont Vitek Dárius sorozatban harmadik alkalommal birkózott döntőt világversenyen.
A két ezüstérmet előre aláírta volna?
A vereségeink mindegyike rendkívül fájó volt, a Lévai testvérek, Fritsch Róbert és Szőke Alex is közel állt ahhoz, hogy akár az éremig jusson.
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Kedd
Kötöttfogás
63 kg. Világbajnok: Karen Aszlanjan (Örményország), 2. Nihat Mammadli (Azerbajdzsán), 3. Ozodbek Khalimboev (Üzbegisztán) és Szergej Jemelin (Oroszország)
67 kg. Vb: Szaejd Eszmaejli (Irán), 2. Ajtjan Khalmakhanov (Üzbegisztán), 3. Luis Orta Sánchez (Kuba) és Bagdat Szabaz (Kazahsztán)
87 kg. Vb: Szemen Novikov (Bulgária), 2, Alireza Mohmadipjani (Irán), 3. Lasa Gobadze (Grúzia) és Gevorg Tadevoszjan (Örményország), …10. Lévai Tamás
KORÁBBAN
Nők
57 kg. A 16 közé jutásért: Aliyeva (azeri)–Dollák 4:0-nál tus