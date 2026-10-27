Az oroszoknál, a kazahoknál és a kirgizeknél is jobb eredményeket értek el kötöttfogású sportolóink

A vébé előtt azt mondta, a csapat legnagyobb erőssége az, hogy mindig más tud előre lépni. Ez most is igaz, félig: Váncza István élete első vb-érmét szerezte meg, viszont Vitek Dárius sorozatban harmadik alkalommal birkózott döntőt világversenyen.

Nehéz, sérülésekkel, betegségekkel teletűzdelt évet tudhatunk magunk mögött. Dárius egészen elképesztő, különösen annak fényében, hogy másfél hónapja betegség miatt tíz kilót veszített a súlyából – innen építette fel megint idáig magát. Amit itt művelt, az fantasztikus. Váncza Istvántól is vártuk már az előrelépést, most neki is eljött az ideje, végre! Pariban volt a döntőben is, pillanatnyi kihagyáson múlt az aranyérme – nyilatkozta Lőrincz Viktor, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya. A két ezüstérmet előre aláírta volna?

Most már elmondhatom, a világbajnokság előtt arról beszélgettünk a szakvezetéssel, hogy egy dobogós helyezéssel már elégedettek lennénk, a kettő különösen jó eredménynek számít. Úgyhogy boldogok vagyunk. Igen, döntőket veszítettünk el, azon leszünk, hogy a jövőben megnyerjük ezeket a mérkőzéseket. Az azonban tisztán látszik, hogy folyamatosan lépegetünk előre. A vereségeink mindegyike rendkívül fájó volt, a Lévai testvérek, Fritsch Róbert és Szőke Alex is közel állt ahhoz, hogy akár az éremig jusson.

Nem egyvalaki teljesített jól a csapatból. De azért ez világbajnokság, itt nagyon kemény, kiélezett harcok vannak, és a mezőny még inkább összeér, ahogy egyre jobban közeledünk az olimpiához. Ennek ellenére megmutatták a srácok, mire képesek. Hat indulóval szereztünk két második helyezést, azok az országok, amelyek előttünk végeztek, szinte mind tíz fővel érkeztek. Ha ezt is nézzük, akkor különösen pozitív a teljesítményünk.