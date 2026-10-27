Az oroszoknál, a kazahoknál és a kirgizeknél is jobb eredményeket értek el kötöttfogású sportolóink

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Asztana
2026.10.27. 16:00
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Váncza István így örült annak, hogy világbajnoki döntőbe jutott (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
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Vitek Dárius Asztana Váncza István birkózó-vb Lőrincz Viktor birkózás
A kötöttfogású program végén megvizsgáltuk, miként szerepltek az országok az Asztanában zajló birkózó-világbajnokság szakági versenyében. Lőrincz Viktor, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya elégedetten nyilatkozott.

Kedden magyar idő szerint a délutáni programmal fejeződött be a kötöttfogásúak küzdelme. Ahogyan az az első napot követően sejthető volt, iráni dominancia alakult ki. És valóban elképesztő, amit ezen a vb-n elértek, tíz sportolójukból kilenc dobogóra állt, négy arany-, három ezüst- és két bronzéremmel természetesen megnyerték a csapatrangsort.

Összesen tizenhat ország örülhetett legalább egy dobogósnak, hatan vb-győztesnek. Magyarország Váncza István (72 kg) és Vitek Dárius (130) ezüstérmével tizenegyedik lett a lajstromban, megelőzve olyan nagyhatalmakat, mint Törökország, Japán, Kirgizisztán, Ukrajna vagy épp Kuba. 

Ha nem a pont alapú rangsort, hanem a megszokott éremtáblázatot vizsgáljuk, akkor Oroszországot (1-1 ezüst- és bronzérem), a házigazda Kazahsztánt (3 bronz), Grúziát (3 bronz), és Üzbegisztánt (1 ezüst, 2 bronz) is megelőztük.

A vébé előtt azt mondta, a csapat legnagyobb erőssége az, hogy mindig más tud előre lépni. Ez most is igaz, félig: Váncza István élete első vb-érmét szerezte meg, viszont Vitek Dárius sorozatban harmadik alkalommal birkózott döntőt világversenyen.
Nehéz, sérülésekkel, betegségekkel teletűzdelt évet tudhatunk magunk mögött. Dárius egészen elképesztő, különösen annak fényében, hogy másfél hónapja betegség miatt tíz kilót veszített a súlyából – innen építette fel megint idáig magát. Amit itt művelt, az fantasztikus. Váncza Istvántól is vártuk már az előrelépést, most neki is eljött az ideje, végre! Pariban volt a döntőben is, pillanatnyi kihagyáson múlt az aranyérme – nyilatkozta Lőrincz Viktor, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya.

A két ezüstérmet előre aláírta volna?
Most már elmondhatom, a világbajnokság előtt arról beszélgettünk a szakvezetéssel, hogy egy dobogós helyezéssel már elégedettek lennénk, a kettő különösen jó eredménynek számít. Úgyhogy boldogok vagyunk. Igen, döntőket veszítettünk el, azon leszünk, hogy a jövőben megnyerjük ezeket a mérkőzéseket. Az azonban tisztán látszik, hogy folyamatosan lépegetünk előre.

A vereségeink mindegyike rendkívül fájó volt, a Lévai testvérek, Fritsch Róbert és Szőke Alex is közel állt ahhoz, hogy akár az éremig jusson. 
Nem egyvalaki teljesített jól a csapatból. De azért ez világbajnokság, itt nagyon kemény, kiélezett harcok vannak, és a mezőny még inkább összeér, ahogy egyre jobban közeledünk az olimpiához. Ennek ellenére megmutatták a srácok, mire képesek. Hat indulóval szereztünk két második helyezést, azok az országok, amelyek előttünk végeztek, szinte mind tíz fővel érkeztek. Ha ezt is nézzük, akkor különösen pozitív a teljesítményünk.

Lőrincz Viktor: Folyamatosan lépegetünk előre

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Kedd
Kötöttfogás
63 kg. Világbajnok: Karen Aszlanjan (Örményország), 2. Nihat Mammadli (Azerbajdzsán), 3. Ozodbek Khalimboev (Üzbegisztán) és Szergej Jemelin (Oroszország)
67 kg. Vb: Szaejd Eszmaejli (Irán), 2. Ajtjan Khalmakhanov (Üzbegisztán), 3. Luis Orta Sánchez (Kuba) és Bagdat Szabaz (Kazahsztán)
87 kg. Vb: Szemen Novikov (Bulgária), 2, Alireza Mohmadipjani (Irán), 3. Lasa Gobadze (Grúzia) és Gevorg Tadevoszjan (Örményország), …10. Lévai Tamás

KORÁBBAN
Nők
57 kg. A 16 közé jutásért: Aliyeva (azeri)–Dollák 4:0-nál tus

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