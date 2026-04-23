Szabados ötpontos hátrányból felállt, de nem volt elég, Eb-ötödik helyen zárt

Már utánpótlásban is bizonyította rátermettségét Szabados Noémi, hiszen rendre szállította az érmeket a korosztályos világversenyekről, hogy csak az U23-as Európa-bajnokságot említsük, háromszor állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Apránként, fokozatosan lépett át a felnőttmezőnybe, eleinte érezni és látni lehetett, hogy fizikailag elmarad még a legjobbaktól. Fokozatosan haladt előre, fejlődött, olykor meg-megcsillogtatva tudását és képességeit – példaként fontos említeni a 2024-es esztendőt, azon a nyáron fantasztikus birkózással, kemény mezőnyben ezüstérmet szerzett a budapesti Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen.

Viszont az áttörés, a világversenyen szerzett érem nem akart jönni. Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója több interjúban is kifejtette, ott van benne a lehetőség, közel jár, szorgalmasan és keményen dolgozik, talán egyetlen pici, apró lépcsőfok hiányzik az újabb szintlépéshez neki.

A hölgyek szerdai, csalódást keltő bemutatkozását követően Szabados csütörtökön a vigaszágon szépíthetett. És szépített is! A verseny ezen szakaszában az U23-as Eb-bronzérmes lengyel Karolina Domaszukkal került szembe, és remek birkózással 5:1-es sikert ért el, kiharcolva, hogy este szőnyegre lépjen a bronzéremért a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes román Kateryna Zelenykh ellen.

„Kicsit nehezen indult ez a meccs, éreztem a mozgásomon, hogy darabos, de nem baj, estére sokkal jobb lesz. A románnal kétszer is birkóztam, mindkét alkalommal hajszállal kaptam ki tőle, úgyhogy most, itt, ahol fontos, megverem!” – szögezte le Szabados Noémi a megnyert vigaszági mérkőzés után.

A mi szempontunkból nem indult jól a mérkőzés, Zelenykh levitellel és passzivitási ponttal 3:0-ra vezetett az első menet végén, majd a második elején tovább növelte a különbséget, 5:0-ra. Szabados aztán 45 másodperccel a vége előtt meglepte, kontraakciót hajtott végre, a fején átfordította a románt, ami négy pontot ért. Maradt még idő, ment előre az FTC kiválósága, mindent megtett a győzelemért, ám Zelenykh az utolsó pillanatig jól védekezett, és 5:4-es győzelemmel lehozta a meccset. Szabados tehát az ötödik helyen zárta az Európa-bajnokságot, de kétségkívül az a hajszál, ami elválasztja őt a dobogótól, hamarosan tényleg elszakadhat.

„Nagyon fáj, úgy mentem fel, hogy győzni akarok, és azt is éreztem, hogy abszolút pariban vagyok vele. Nem tudom megmondani, mit kellett volna másképp csinálnom, most rendkívül csalódott vagyok” – értékelt érthető okokból szűkszavúan Szabados.

A csütörtökön bemutatkozó négy női sportolónk közül a háromszoros U23-as Eb-bronzérmes Pók Karolina (72 kg) pénteken a bronzéremért léphet szőnyegre, legyőzője, az Eb-harmadik lengyel Wiktoria Choluj ugyanis döntőbe jutott. Ellenfele az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosun lesz. Az Eb-harmadik Dollák Tamara (57 kg) a vigaszágon folytathatja, az U23-as Európa-bajnok Terék Gerda (53 kg), valamint a junior-világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő (62 kg) kiesett.

BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Csütörtök. Női birkózás

50 kg. Eb: Okaszana Livacs (Ukrajan), 2. Evin Demirhan (Törökország), 3. Elizaveta Szmirnova (Oroszország) és Emilia Grigore Vuc (Románia)

55 kg. Eb: Andreea Ana (Románia), 2. Lilija Malancsuk (Ukrajna), 3. Tuba Demir (Törökország) és Anastasia Blayvas (Németország)

59 kg. Eb: Marija Vinnik (Ukrajna), 2. Jovita Wrzesien (Lengyelország) 3. Hiunai Hurbanova (Azerbajdzsán) és Szvetlana Lipatova (Oroszország), ...11. Bognár Erika

68 kg. A 3. helyért: Zelenykh (román)–Szabados 5:4. Eb: Nesrin Bas (Törökország), 2. Alina Saucsuk (Fehéroroszország), 3. Kateryna Zelenykh (Románia) és Tindra Sjöeberg (Svédország), 5. Szabados Noémi

76 kg. Eb: Anasztaszija Alpejejeva (Ukrajna), 2. Alexandra Anghel (Románia), 3. Kendra Dacher (Franciaország) és Martina Kuenz (Ausztria)