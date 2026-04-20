Vitek Dárius a vb-döntő után az Eb-fináléba is bejutott

Nem indult rosszul a magyaroknak a tiranai Európa-bajnokság, háromból két honfitársunk, a 72 kilóban vb-második és Európa-bajnok, az új súlycsoportjában, 77 kilogrammban vb-bronzérmes Fritsch Róbert, valamint a világbajnoki ezüst-, Eb-bronzérmes Vitek Dárius (130 kg) egyaránt bejutott a kötöttfogásúak elődöntőjébe.

Elsőként Fritschnek szoríthattunk, aki a vb-bronzérmes, Eb-második grúz Ramaz Zoidzével nézett farkasszemet. A Feti Borova Csarnokban, a bemelegítőterem melletti folyosón, zenét hallgatva, melegítőben mozgott, ugrált, szigorú arccal tekintett előre, összpontosított.

Alig hittük el, ami történt a szőnyegen: az első tíz másodpercben Zoidze vállast dobott, majd fél perccel később Fritsch csípődobásra szaladt rá – a két négypontos akció azt jelentette, hogy a magyar fiú technikai tusvereséget szenvedett, és a bronzéremért léphet szőnyegre kedd este a vigaszág győztese ellen. Fritsch néhány percre megállt, hogy lehiggadjon, mielőtt nyilatkozna, ez azonban érezhetően nem sikerült neki, tovább haladt mögöttünk.

Vitek Dárius az Eb-harmadik azeri Beka Kandelakival találkozott. Gyakorlatilag azt csinálta, amit ezen a mérkőzésen kellett: megszerezte az első passzivitási pontot, a második menetben is ő irányított, de nem számított, hogy visszaadták az ellenfelének, mert képtelen volt akciót végrehajtani a magyaron – Vitek 1:1-gyel Európa-bajnoki döntőbe jutott.

„Nem akarok nagyképűnek tűnni, de már a meccs előtt azt éreztem, hogy ha akciót kellene csinálnom, akkor azt véghez tudnám vinni – fogalmazott Vitek az elődöntő után. – Szerencsére nem volt rá szükség, taktikából megoldottam a meccset. Hogy a vébédöntő után rögtön az Eb-fináléba is bejutottam? Hihetetlen, amikor még kicsi voltam, maximum azon gondolkoztam, hogy egyszer válogatott lehetek-e…”

Vitek Dárius kedd este a doppingvétség miatt kétéves eltiltásából visszatérő ötszörös világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok török Riza Kayaalppal birkózik az aranyéremért.

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Hétfő. Kötöttfogás

77 kg. Nyolcaddöntő: Fritsch Róbert–Kupi (albán) 4:0. Negyeddöntő: Fritsch–Suleymanov (azeri) 6:5. Elődöntő: Zoidze (grúz)–Fritsch 8:0

87 kg. Nyolcaddöntő: Kaya (török)–Takács István 6:1

130 kg. Nyolcaddöntő: Vitek Dárius–Buidze (grúz) 1:1 – előbb szerzett ponttal. Negyeddöntő: Vitek–Visniveckij (ukrán) 3:2. Elődöntő: Vitek–Kandelaki (azeri) 1:1 – e. sz. p.