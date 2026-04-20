Fritsch fél perccel a vége előtt eldobta az azeri klasszist, Eb-elődöntőbe jutott

Hiába áramlott a bűz szerte Tirana utcáin a nyitott fedelű szemeteskonténerekből, s hiába az állott, falakat átitatott tömény dohányszag a szobában, ez nem szegte kedvünket az év első igazán fontos világversenye, az Európa-bajnokság előtt. A szervezők hál’ istennek vasárnapról hétfőre, a verseny nyitó napjára megtalálták a módját annak, miként szellőztessék át a Feti Borova-csarnokot, így tulajdonképpen minden adottá vált ahhoz, hogy megfelelő körülmények között kezdődhessen el a birkózók kontinensviadala.

A kiemelése révén a nyitó napon érdekelt mindhárom versenyzőnk elkerülte a selejtezőt, és mondhatni, a nyolcaddöntős küzdelmük is csupán ráhangolódásnak ígérkezett. Gondoltuk mi, a papírforma alapján… Pedig jól indult a sor, a világbajnoki ezüst-, Eb-bronzérmes Vitek Dárius (130 kg) taktikus küzdelemben felülmúlta a grúz Szulhan Buidzét, a 72 kilóban vb-második és Európa-bajnok, az új súlycsoportjában, 77 kilogrammban vb-bronzérmes Fritsch Róbert a hazai szőnyegen küzdő Kevin Kupit verte meg magabiztosan.

Aztán jött a hideg zuhany… A legerősebb hazai kategóriának tartott 87 kilogrammban, a 2023-ban Európa-bajnok Takács István az U20-as világbajnoki bronzérmes török Dogun Kayával került szembe. A BHSE birkózója enerváltan küzdött, az első menetben passzivitási ponttal és átfordítással 0:3-as hátrányba került, a folytatásban ő is leküldette ellenfelét (1:3), megemelte, Kaya azonban kicsúszott a kezei közül, a török erre gyorsan reagálva mögé került, ráadásul el is dobta a magyart (1:6). A hátralévő időben Takács próbálkozott, de nem tudott akciót végrehajtani, kikapott. A mérkőzést követően rögtön meg szerettük volna kérdezni őt a történtekről, ő azonban csalódottan elhaladt mellettünk.

Gyanítani lehetett, hogy ez a vereség egyben Európa-bajnoki búcsút is jelent neki, hiszen a török a következő körben az olimpiai bajnok, vb-harmadik és Eb-ezüstérmes bolgár Szemen Novikovval találkozott. Még egyszer nem tudta borítani a papírformát Kaya, 8:0-s vereséget szenvedett, ezzel Takács kiesett.

Fritsch Róbert joggal verte a mellét és emelte az öklét a magasba – óriásit ment a kétszeres vb-2., Európa-bajnok azeri Sanan Suleymanov ellen. Négypontos hátrányban birkózott bő fél perccel a mérkőzés vége előtt, amikor bejött, ami a második negyed elején nem: fejlefogásból, állásból négy pontért eldobta az azerit, akin a challenge sem segített: 6:5-ös vereséget szenvedett, ezzel a Csepel TC klasszisa bejutott az elődöntőbe.

„Lőrincz Viktor szövetségi kapitányék végig kiabáltak lentről, hogy ne adjam fel, menjek előre, ez óriási erőt adott. Még nincs vége, jön az elődöntő!” – fogalmazott közvetlenül a megnyert negyeddöntő után Fritsch.

Vitek Dáriusnak sem volt egyszerű a dolga, a háromszoros U23-as Európa-bajnok, U23-as vb-második ukrán Mihajlo Visniveckij egypontos előnyhöz jutott az első menetben. Aztán szépen, kitolással, megnyert challenge-dzsel és passzivitási ponttal átvette a vezetést, az is belefért, hogy a végére átadja a kezdeményezést vetélytársának: 3:2-es győzelemmel ős is elődöntőbe jutott.

„Úgy terveztem, hogy mindkét meccsemen elfáradok, ez sikerült! Minden a tervek szerint halad, megyünk tovább!” – szögezte le a Tatabánya kiválósága.

Fritsch Róbert a vb-bronzérmes, Eb-második grúz Ramaz Zoidzével, Vitek Dárius az Eb-harmadik azeri Beka Kandelakival néz farkasszemet a döntőért, hétfő este 18 órától.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Hétfő. Kötöttfogás.

77 kg. Nyolcaddöntő: Fritsch Róbert–Kupi (albán) 4:0. Negyeddöntő: Fritsch–Suleymanov (azeri) 6:5

87 kg. Nyolcaddöntő: Kaya (török)–Takács István 6:1

130 kg. Nyolcaddöntő: Vitek Dárius–Buidze (grúz) 1:1 – előbb szerzett ponttal. Negyeddöntő: Vitek–Visniveckij (ukrán) 3:2