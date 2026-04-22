Nemzeti Sportrádió

VÉGE!

Magyar Kupa-elődöntő: Ferencváros–ETO FC 2–2 után tizenegyesekkel 3–2

„Fáj, nagyon fáj” – Szőke Alex az elbukott Eb-döntőről

KRASZNAI BENCE
• Tirana
2026.04.22. 21:55
Szőke Alex ezüstérmesként zárt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Címkék
birkózó Eb Szőke Alex birkózás
Mint beszámoltunk róla, Szőke Alex ezüstérmet szerzett szerdán, a Tiranában zajló birkózó Európa-bajnokság kötöttfogású 97 kilogrammos súlycsoportjában. A magyar birkózó lapunknak értékelt a bolgár Kiril Milov ellen 3:1-re elbukott finálét követően.

 


Hogyan látta belülről a döntőt?
– Az első menetben neki adták a passzivitást, a fejlefogást eladta, kétszer volt lehetőségem lentről támadni, nem ment, úgyhogy így jártam, sajnos ő jött ki jobban ebből – fogalmazott Szőke Alex a finálét követően.

– Lenti helyzetben előbb pörgetéssel, majd emeléssel próbálkozott. Mi hiányzott?
– A pörgetésnél hiába fogtam meg erősen, jól kimozdult, négy perc után az embernek már nyilván kevesebb ereje van, próbálkoztam az emeléssel, ami nagyobb erőt igényel, kevesebb volt bennem már a „kakaó”, így nem jött össze.

– Hogy van most lelkileg?
– Fáj, nagyon fáj, úgy mentem neki, hogy Európa-bajnok leszek. Úgy éreztem, én akarom jobban, szerintem ez látszott is, szóval ez van. Pozitívan kell tekinteni a dolgokra, tavaly bronzérmes voltam, most második lettem, hosszú az út, nehéz, de úgy vélem, jó az, amit csinálunk, és visszatértem önmagamhoz.

Birkózás
3 órája

Legfrissebb hírek

Birkózás
3 órája

Birkózás
10 órája

Birkózás
Tegnap, 19:22

Birkózás
Tegnap, 18:13

Birkózás
Tegnap, 14:42

Birkózás
2026.04.20. 19:38

Birkózás
2026.04.20. 13:23

Birkózás
2026.04.20. 06:52
