„Fáj, nagyon fáj” – Szőke Alex az elbukott Eb-döntőről



– Hogyan látta belülről a döntőt?

– Az első menetben neki adták a passzivitást, a fejlefogást eladta, kétszer volt lehetőségem lentről támadni, nem ment, úgyhogy így jártam, sajnos ő jött ki jobban ebből – fogalmazott Szőke Alex a finálét követően.

– Lenti helyzetben előbb pörgetéssel, majd emeléssel próbálkozott. Mi hiányzott?

– A pörgetésnél hiába fogtam meg erősen, jól kimozdult, négy perc után az embernek már nyilván kevesebb ereje van, próbálkoztam az emeléssel, ami nagyobb erőt igényel, kevesebb volt bennem már a „kakaó”, így nem jött össze.

– Hogy van most lelkileg?

– Fáj, nagyon fáj, úgy mentem neki, hogy Európa-bajnok leszek. Úgy éreztem, én akarom jobban, szerintem ez látszott is, szóval ez van. Pozitívan kell tekinteni a dolgokra, tavaly bronzérmes voltam, most második lettem, hosszú az út, nehéz, de úgy vélem, jó az, amit csinálunk, és visszatértem önmagamhoz.