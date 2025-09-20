Losonczi óriási küzdelemben kikapott az iránitól a vb-elődöntőben, bronzmeccses

„Ha meg kellene neveznem, ki a legnagyobb ellenfelem, azt mondanám, az iráni Alireza Mohamadipjani és a dán Turpal Bisultanov veszélyes lehet rám, de úgy gondolom, ha nem hibázom, akkor nem tudnak fogást találni rajtam” – nyilatkozta Losonczi Dávid a világbajnokságot megelőző tatai sajtónyilvános edzésen.

Bisultanov időközben kikapott a másik ág negyeddöntőjében, Losonczi küzdelmes csatában megverte az U23-as világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Ivan Hukleket és a 82 kilogrammban Eb-ezüst- és kétszeres vb-bronzérmes Jaroszlav Filcsakovot, bejutva az elődöntőbe, amelyben úgy alakult, hogy az iráni Mohamadipjanival méri össze tudását és erejét – a vetélytárs formáját tekintve ki-ki mérkőzésen.

„Úgy tűnik, mindenkinek az a taktikája, hogy nekem ugrik, csak azzal nem számolnak, hogy jobban elfáradnak ebben, mint én. Az ukrán is összeeseett a második menet végére, úgyhogy jöhetnek nyugodtan. Az iráni ellen ugyanazt kell csinálnom, mint eddig, harcolni és nyomni, a végén ő is meg fog törni” – mondta Losonczi a megnyert negyeddöntőt követően az Arena Zagrebben.

Losonczi dominált az első negyven másodpercben, ám az iráni átvette az irányítást, és inkább ő diktálta az iramot, így neki ítélték az első passzivitási pontot, lentről megemelte a magyart, és két pontért zónán kívülre dobta (0:3). Losonczi megütötte a térdét, nagyon fájlalta, kezelni kellett. De hajtott az ESMTK klasszisa, talán túlságosan is, szépíteni akart még a menetben, nem volt eléggé megfontolt, az ő megindulását megkontrázva kiléptette az iráni (0:4).

A második három percben jogosan adták vissza a passzivitást (1:4), Losonczi megemelte Mohamadipjanit, el is dobta, s noha leforgott róla a rivális, nem adtak érte pontot. Több mint kérdéses volt az eset, challenge-et mindenesetre nem kértünk. Újabb kiléptetéssel jelentkezett az iráni (1:5), menni kellett előre, és Losonczi ment is, gyönyörű derékra támadásból földre vitte ellenfelét, két pont járt érte (3:5), mi négyet szerettünk volna, itt már megnyomtuk a videóbírót kérő gombot, rosszkor, mert elveszítettük, jogosan (3:6). Harminc másodperc maradt hátra, minden próbálkozás hiábavaló volt, mert az iráni végigbírta a mérkőzést: 6:3-as vereség lett a vége, így Losonczi Dávid vasárnap a vigaszág győztesével küzdhet meg a bronzéremért.

„Az első leküldés nem ide jött, azt nem így terveztem, aztán kirakott a zónán kívülre, és a térdem letapadt, nem tett jót a meccsnek, de nem ezen múlt. Apróságok döntöttek, és ezek az apróságok sajnos most az ő javára billentették a mérleg nyelvét. Remélem, a térdem nem durran be, és holnap megszerzem a bronzérmet, most azt érzem, hogy nagyon fáj” – mondta közvetlenül az elődöntő után Losonczi Dávid.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a nagyjából ötven fős magyar szurkolótábort az Arena Zagrebben, amely egységesen piros pólóban, egy csoportban foglalt helyet a csarnokban. Az ESMTK táboráról van szó, amely a klub két klasszisának, Szőke Alexnek és Losonczi Dávidnak jött szurkolni. Nem akármilyen hangulatot teremtettek, elég csak annyit írni, hogy Losonczi nyolcaddöntős mérkőzésén, a horvát Ivan Huklek ellen olyan volt, mintha a magyar birkózó szerepelne épp hazai környezetben. Egyébként számos hazai sportági legenda is kiutazott szurkolni a horvát fővárosba, például az olimpiai bajnok Sike Andrást, az ugyancsak ötkarikás aranyérmes, vb- és Eb-győztes Lőrincz Tamást és az ötszörös vb-második Deák-Bárdos Mihályt is fel lehetett fedezni a lelátón. Hazai pályán Zágrábban

BIRKÓZÁS, VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Kötöttfogás

87 kg. Elődöntő: Mohamadipjani (iráni)–Losonczi 6:3

KORÁBBAN

87 kg. Nyolcaddöntő: Losonczi–Huklek (horvát) 4:3. Negyeddöntő: Losonczi–Flicsakov (ukrán) 6:2

97 kg. Vigaszág: Szőke–Lazogianis (német) 3:2