Losonczi Dávid elődöntős, Szőke Alex bronzmeccses a vb-n

„Sajnos most nem úgy birkóztam, ahogyan szerettem volna” – így értékelte teljesítményét vilgbajnoki ezüstérmes, Eb-harmadik klasszisunk pénteken az Arena Zagrebben, miután 1:1-gyel megverte a vb- és Eb-harmadik cseh Artur Omarovot, majd a negyeddöntőben ugyanilyen arányban alulmaradt az oroszok vb-bronzérmese, Artur Szargszjannal szemben. Az orosz bejutott a döntőbe, így az ESMTK sportolója szombaton a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket.

Az idei, somorjai Eb-n ezüstérmes német Lucas Lazogianis, valamint az U23-as Eb-második osztrák Markus Ragginger összecsapásán dőlt el, melyikükkel birkózhat Szőke a bronzmeccsért. A papírforma érvényesült, előbbi nyert 7:1-re. Jól ismerik egymást Szőkével, háromszor csatáztak már egymással, ebből egyszer nyert a német.

Szőke aktívabban mozgott vetélytársánál, megszerezte a passzivitási pontot, s noha csak nehézkesen, sikerült megpörgetnie Lazogianist (3:0). A második menetben visszaadták a lehetőséget, a német megemelte Alexet, nagy értékű akciót azonban nem tudott végrehajtani, egy pontért kitette a szőnyegről (3:2). Ezzel el is fogyott az ereje, Szőke jobban bírta a végét, 3:2-es sikerrel diadalmaskodva bejutott az esti bronzcsatába, amelyben az azeri Murad Ahmadiyevvel találkozik, akitől különös körülmények között kikapott a 2023-as U23-as Európa-bajnokság döntőjében.

„Jobb lábbal ébredtem! Megvolt most az az akarat és a szív, ami tegnap hiányzott. Fizikailag és mentálisan topon érkeztem Zágrábba, nem tudok olyat mondani, ami rossz lenne, és most a szívemet is megtaláltam, ezért is tudtam nyerni. Este ugyanez a teendő, Ahmadiyevvel birkóztunk már egyszer, »pompás« mérkőzésen megvert, hivatalosan, ám elég furcsa módon, gyakorlatilag misszionárius pózban voltam, úgy tusolt, ami ugye szabálytalan kötöttfogásban, mert a lábat nem lehet használni. Nem erős, de kellemetlen ellenfél, az olimpiai, háromszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok örmény Artur Alekszanjant is megviccelte. Felkészülök belőle rendesen, és bízom benne, hogy ha csak egy egyes eredménnyel is, de nyerek!” – nyilatkozta Szőke Alex a megnyert vigaszági meccsét követően a helyszínen.

Losonczi Dávid (pirosban) legyőzte a horvát Ivan Hukleket Zágrábban (Fotó: Róth Tamás)

Megkezdte szereplését világ- és Európa-bajnoki címvédőnk, Losonczi Dávid (87 kg) Zágrábban. Első kiemeltként a nyolcaddöntőben várta selejtezős ellenfelét, s úgy alakult, hogy ez az U23-as világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Ivan Huklek lett. Nos, a horvát úgy döntött, a birkózás helyett inkább a hazai szőnyeg előnyeit próbálja meg kihasználni, és gyakorlatilag végigreklamálta a meccset, folyamatosan mezhúzást és fejelést sérelmezett, s ez valamelyest be is jött neki, annak ellenére is aggódnunk kellett, hogy gyakorlatilag csak Dávid csinált akciót, és egy pillanatig sem lehetett kérdés, hogy ő a jobb birkózó: többedik próbálkozásra, 4:1-es előnynél challenge-dzsel két pontért megintette mezhúzásért a magyart, így 4:3-ra módosult az állás. Losonczi nem veszítette el a fejét, a maradék fél percet higgadtan lehozta, ezzel továbbjutott a negyeddöntőbe, amelyben a 82 kilogrammban Eb-ezüst- és kétszeres vb-bronzérmes Jaroszlav Filcsakov volt az ellenfele.

Flicsakov is nekiugrott Losonczinak, kitolással lepte meg az elején (0:1) és a passzivitási pontot is begyűjtötte (0:2), ám lenti helyzetből nem tudott akciózni. A második menetben viszont Losonczi igen, 1:2-nél menekülésért megintették az ukránt (2:2), így ismét lentről próbálkozhatott az ESMTK kasszisa, felkapt Flicsakovot és négy pontért odavágta (6:2). Ha tehette volna az ukrán, egy perccel a vége előtt befejezte volna a meccset, annyira elfáradt, az óra azonban lepörgött, 6:2-vel Losonczi Dávid elődöntőbe jutott, amelyben egyik legnagyobb vetélytársával, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohamadipjanival találkozik.

„Úgy tűnik, mindenkinek az a taktikája, hogy nekem ugrik, csak azzal nem számolnak, hogy jobban elfáradnak ebben, mint én. Az ukrán is összeeseett a második menet végére, úgyhogy jöhetnek nyugodtan. Az iráni ellen ugyanazt kell csinálnom, mint eddig, harcolni és nyomni, a végén ő is meg fog törni” – mondta Losonczi Dávid az Arena Zagrebben.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Kötöttfogás

82 kg. Nyolcaddöntő: Losonczi–Huklek (horvát) 4:3. Negyeddöntő: Losonczi–Flicsakov (ukrán) 6:2

97 kg. Vigaszág: Szőke–Lazogianis (német) 3:2