A Szolnok szoros mérkőzésen győzte le a Falcót

CSÚCSRANGADÓT RENDEZTEK szombaton Szolnokon, a májusi férfibajnoki döntő (amit 3–0-ra a kihívó Olajbányász nyert meg) óta először csapott össze a jászsági és a vasi sikerklub. Az alapszakasz végeredménye szempontjából is kiemelt fontosságú összecsapás előtt a tabellán a riválisa mögött második Falcón volt a nagyobb nyomás, hiszen előbb az eddigi teljesítménnyel elégedetlen vezetőség közleményben jelezte, a naptári évből hátralévő mind a négy meccset meg kell nyerniük Perl Zoltánéknak, különben változás lehet a szakmai munkában. Jelentsen ez bármit, az első találkozót behúzta a Szombathely a ZTE ellen, s villámigazolással megszerezte a héten Körmendről az amerikai Marchelus Avery-t, míg a lengyel Szymon Wójciktól elköszönt. A pályaválasztónál a sérültek közül Pallai Tamás csapatkapitány és Le’Tre Darthard nem játszhatott, Somogyi Ádám ellenben ott volt a parketten, de csak csereként. A Magyar Kupában a 13. forduló után sorsolnak (az első nyolc helyezett vesz részt a negyeddöntőkben), Olaj-győzelem esetén a piros-feketék első helye biztos volt, ami hazai pályát ért az egymeccses párharcban a final fourért.

Sztrahinja Jovanovics MK-t és bajnokságot nyert Szolnokon az előző másfél évben, bemutatásakor a publikum fele kifütyülte, a másik fele megtapsolta a nyáron Szombathelyre igazoló szerb karmestert, aki az első vendégpontokat szerezte egy remek triplából. Ideges hangulatú volt a kezdés, 8–3-ra a hazaiak húztak el, aztán Perl érkezett a kispadról, és 21–16-ra már többek közt az ő tíz pontjával a Falco állt jobban. Előbb fogott ritmust a vendéggárda, s csak a hatodik szolnoki tripla ment be először, ezt Auston Barnes jegyezte. Az amerikai újabb hármasával 41–38-ra az Olaj vezetett egy 10–0-s futás után, ám a 49–45-tel, Perl dudaszós triplájával ért véget.

Aztán 55–47-nél először volt nyolc közte, majd Keller Ákos kapott sportszerűtlen hibát, miután a zsákolni készülő Brady Skeens ellen szabálytalankodott. Gyengén triplázott és büntetőzött a Szolnok, jól dobott távolról és fordított a Falco a 25. percben. Tapadt a Falco, nem tudta végleg lerázni ellenfelét a címvédő, így izgalmas lett a vége, rendkívül feszült a végjáték után a Falco Perl triplakísérletéval a győzelmet is megszerezhette volna, de a második félidőben mindössze négy pontot jegyző válogatott dobása lepörgött a gyűrűről.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84–82 (20–26, 29–19, 17–20, 18–17)

Később

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions

18.00: DEAC–SZTE-Szedeák

18.00: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Sopron KC–Endo Plus Service-Honvéd