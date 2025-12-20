Premier League: Tottenham–Liverpool

Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 17. fordulójában a Liverpool a Tottenham otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
TOTTENHAM–LIVERPOOL 0–0 – élőben az NSO-n!
London, Tottenham Hotspur Stadion, 18.30 (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Brooks
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, Van de Ven, D. Spence – Bentancur, A. Gray – Kudus, Bergval, Xavi Simons – Kolo Muani. Menedzser: Thomas Frank
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Kiállítva: Xavi Simons (33.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
