Elek Gábor 2028-ig szerződést hosszabbított Esztergomban

2025.12.20. 18:42
Elek Gábor hosszabbított (Fotó: Esztergom Handball)
Esztergom Elek Gábor női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő MOL Esztergom 2028-ig meghosszabbította Elek Gábor vezetőedző szerződését – számolt be a hírről szombaton a klub közösségi oldala.

Az 55 éves szakember 2007 és 2023 között a Ferencvárost irányította, s a vezetésével másfél évtized alatt két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-diadalt aratott együttesével, emellett két aranyérmet gyűjtött be a Kupagyőztesek Európa-kupájában, a Bajnokok Ligájában pedig utolsó évében döntőt játszott.

Ezt követően vette át az esztergomi alakulat szakmai irányítását, első idényében a másodosztály második helyezettjeként feljutott az élvonalba a csapattal, ott pedig újoncként bronzéremmel zárt.

Az Esztergom jelenleg a negyedik helyen áll az NB I-ben, és az Európa-liga csoportkörében szerepel.

 

 

