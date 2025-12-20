Elek Gábor 2028-ig szerződést hosszabbított Esztergomban

Az 55 éves szakember 2007 és 2023 között a Ferencvárost irányította, s a vezetésével másfél évtized alatt két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-diadalt aratott együttesével, emellett két aranyérmet gyűjtött be a Kupagyőztesek Európa-kupájában, a Bajnokok Ligájában pedig utolsó évében döntőt játszott.

Ezt követően vette át az esztergomi alakulat szakmai irányítását, első idényében a másodosztály második helyezettjeként feljutott az élvonalba a csapattal, ott pedig újoncként bronzéremmel zárt.

Az Esztergom jelenleg a negyedik helyen áll az NB I-ben, és az Európa-liga csoportkörében szerepel.