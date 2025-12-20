Vívás: Szatmári egyetlen tussal múlta felül Szilágyi Áront az aranyért az ob-n

Női tőrben megismétlődött a tavalyi döntő: egy éve Kondricz Kata és Pásztor Flóra csatázott az aranyéremért – így történt ez szombaton is, s abban sincs különbség, hogy ezúttal is Kondricz volt a jobb.

A férfi tőrözők között Szemes Gergő volt a legjobb: az egyéni és csapatban is világbajnoki bronzérmes fiatal legutóbb „csak” harmadik volt az ob-n, ám a dobogó felső foka hazai környezetben mégsem ismeretlen a számára, hiszen a két évvel ezelőtti magyar bajnokságot is megnyerte.

Férfi párbajtőrben két olimpiai bajnok vívta a döntőt: Koch Máté úgy vághatott neki a finálénak, hogy egyszeres magyar bajnoknak mondhatta magát – Boczkó Gábor tanítványa négy évvel ezelőtt szerezte meg az aranyérmet. A vele szemben bekötő Andrásfi Tibor viszont még sohasem nyert országos bajnokságot egyéniben. A szombati csata sokáig kiegyenlített, szoros küzdelmet hozott, a legvégét azonban Koch jobban oldotta meg, így ő állhatott a dobogó felső fokára az eredményhirdetés során.

A női tőrhöz hasonlóan női párbajtőrben is címvédés történt: Muhari Eszter Kardos Edinát győzte le a fináléban – Párizs egyéni olimpiai bronzérmes fiatal kora ellenére a hatodik (!) bajnoki címét szerezte szombaton.

Női kardban a december elején az orléans-i Grand Prix-viadalon az ezüstig jutó Spiesz Anna szombaton aranyra váltott, a döntőben klubtársát és barátnőjét, Katona Renátát győzte le Kósa Miklós tanítványa.

A nap záró akkordját, a férfi kardozók döntőjét a két legnagyobb vívta, s ennek megfelelő küzdelmet hozott az asszó: Szatmári András 10:14-ről fordítva egyetlen tussal bizonyult jobbnak Szilágyi Áronnál.

„Nem hiszem, hogy az edzőm, Gárdos Gábor túlságosan izgult a döntő előtt, én sem izgultam. Annyiszor vívtunk már Áronnal versenyen, voltam már magyar bajnok is, úgyhogy izgalom nem volt bennem, de nyilván nyerni szerettem volna, mert egy országos bajnokságon nyerni mindig sokat jelent, ráadásul már rég nyertem Áron ellen – nyilatkozta az eredményhirdetést követően Szatmári András. – Nem mondom, hogy az asszót én domináltam, de az a lényeg, s a nagyok is azt szokták mondani, hogy az nyer, aki egy tussal többet ad a másiknak. Még nem válaszolnék arra a kérdésre, visszatér-e régi Szatmári András, de azért dolgozom, hogy egyszer visszajussak oda, ahol, gondolom, van a helyem.”

VÍVÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BOK-CSARNOK

Kard. Férfiak. Döntő: Szatmári–Szilágyi 15:14. Országos bajnok: Szatmári András (MTK, edző: Gárdos Gábor), 2. Szilágyi Áron (Vasas SC), 3. Rabb Krisztián (Vasas SC) és Vajda Oszkár (TFSE). Nők. Döntő: Spiesz–Katona 15:12. Ob: Spiesz Anna (Vasas SC, e: Kósa Miklós), 2. Katona Renáta (Vasas SC), 3. Battai Sugár Katinka (DEAC) és Szűcs Luca (BVSC-Zugló)

Párbajtőr. Férfiak. Döntő: Koch–Andrásfi 15:11. Ob: Koch Máté (Vasas SC, e: Boczkó Gábor), 2. Andrásfi Tibor (BVSC-Zugló), 3. Nagy Dávid (Vasas SC) és Kovács Gergely (TSC). Nők. Döntő: Muhari–Kardos 15:10. Ob: Muhari Eszter (TSC, e: László István), 2. Kardos Edina (MTK), 3. Büki Lili (TSC) és Gachályi Gréta (BHSE)

Tőr. Férfiak. Döntő: Szemes–Grosz 15:5. Ob: Szemes Gergő (FTC, e: Marco Gonzalves, Szabados Kristóf), 2. Grosz Roland (BHSE), 3. Tóth Gergely (FTC) és Bodor Áron (Ludovika SE). Nők. Döntő: Kondricz–Pásztor 15:11. Ob: Kondricz Kata (BHSE, e: Marco Goncalves), 2. Pásztor Flóra (Törekvés SE), 3. Papp Jázmin (FTC) és Wolf Eszter (BHSE)