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BAJNOKOK LIGÁJA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

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2026.09.02. 09:44
A Bajnokok Ligája fődíja (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszában 36 csapat vesz részt. Minden csapat nyolc mérkőzést játszik, a januári végtabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek páros mérkőzéseket vívnak a legjobb 16 közé kerülésért. Íme, a ligaszakasz menetrendje és a legfontosabb tudnivalók!

LIGASZAKASZ

Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens.

1. FORDULÓ
SZEPTEMBER 8.
18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák)
18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Manchester City (angol)
21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
SZEPTEMBER 9.
18.45: Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking (norvég)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol)
SZEPTEMBER 10.
18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz)
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) 
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia)

2. FORDULÓ
OKTÓBER 13.
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)
21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)
OKTÓBER 14.
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz)
18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol)
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)

3. FORDULÓ
OKTÓBER 20.
18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh)
18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Porto (portugál)–PSV Eindhoven (holland) 
21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol)
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol)
OKTÓBER 21.
18.45: Como (olasz)–Manchester United (angol)
18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég)
21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia)
21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Sporting CP (portugál)–LASK (osztrák)

4. FORDULÓ
NOVEMBER 3.
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál)
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol)
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia)
21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
NOVEMBER 4.
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol)
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol)
21.00: Lens (francia)–Como (olasz)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri)

5. FORDULÓ
NOVEMBER 24.
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–LASK (osztrák)
18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol)
21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög)
21.00: Feyenoord (holland)–Porto (portugál)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)
21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia)
21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol)
NOVEMBER 25.
18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég)
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török)
21.00: Lille (francia)–Bayern München (német)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz)
21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol)

6. FORDULÓ
DECEMBER 8.
18.45: Viking (norvég)–Feyenoord (holland)
18.45: Villarreal (spanyol)–Sabah (azeri)
21.00: AEK Athén (görög)–Galatasaray (török)
21.00: Roma (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Aston Villa (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Barcelona (spanyol)–Manchester City (angol)
21.00: Bayern München (német)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Manchester United (angol)–RB Leipzig (német)
21.00: Napoli (olasz)–FC Bruges (belga)
DECEMBER 9.
18.45: Real Betis (spanyol)–Como (olasz)
18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Arsenal (angol)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: LASK (osztrák)–Fenerbahce (török)
21.00: Liverpool (angol)–Porto (portugál)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Lens (francia)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Lille (francia)

7. FORDULÓ
JANUÁR 19.
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Atlético Madrid (spanyol)
18.45: Galatasaray (török)–Feyenoord (holland)
21.00: AEK Athén (görög)–Roma (olasz)
21.00: Aston Villa (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol)
21.00: Porto (portugál)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Lille (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Real Madrid (spanyol)–LASK (osztrák)
21.00: VfB Stuttgart (német)–FC Bruges (belga)
JANUÁR 20.
18.45: Fenerbahce (török)–Villarreal (spanyol)
18.45: Sabah (azeri)–Napoli (olasz)
21.00: Como (olasz)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Manchester United (angol)–Bayern München (német)
21.00: RB Leipzig (német)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Lens (francia)–Manchester City (angol)
21.00: Real Betis (spanyol)–Arsenal (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–Barcelona (spanyol)
21.00: Viking (norvég)–PSV Eindhoven (holland)

8. FORDULÓ
JANUÁR 27.
21.00: Arsenal (angol)–Sabah (azeri)
21.00: Roma (olasz)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török)
21.00: Borussia Dortmund (német)–AEK Athén (görög)
21.00: FC Bruges (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Bayern München (német)–Real Betis (spanyol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Como (olasz)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Feyenoord (holland)–RB Leipzig (német)
21.00: LASK (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Liverpool (angol)–Lens (francia)
21.00: Manchester City (angol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Galatasaray (török)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Aston Villa (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Viking (norvég)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Internazionale (olasz)

A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

SELEJTEZŐ

 

 

1. forduló

június 16.

július 7–8., 14–15.

2. forduló

június 17.

július 21–22., 28–29.

3. forduló

július 20.

augusztus 4–5., 11.

Playoff

augusztus 3.

augusztus 18–19., 25–26.

LIGASZAKASZ (36 csapat)

 

 

1–8. forduló

augusztus 27.

szept. 8.–jan. 27.

KIESÉSES SZAKASZ

 

 

Playoff

január 29.

február 16–17., 23–24.

Nyolcaddöntő

február 26.

március 9–10., 16–17.

Negyeddöntő

február 26.

április 6–7., 13–14.

Elődöntő

február 26.

április 27–28., május 4–5.

Döntő

 

június 5., Madrid, Metropolitano Stadion

 

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A labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének selejtezői. A Magyarországot képviselő ETO FC az első fordulóban kiesett.

 

 

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