BAJNOKOK LIGÁJA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK
LIGASZAKASZ
Azonos pontszám esetén (ebben a sorrendben) a következő szempontok alapján rangsorolnak: jobb gólkülönbség; több szerzett gól; több idegenben szerzett gól; több győzelem; több idegenbeli győzelem; a nyolc ellenfél által megszerzett összes pont; a nyolc ellenfél közös gólkülönbsége; a nyolc ellenfél szerzett góljainak száma; sportszerűségi verseny; magasabb UEFA-klubkoefficiens.
1. FORDULÓ
SZEPTEMBER 8.
18.45: AEK Athén (görög)–LASK (osztrák)
18.45: FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Manchester City (angol)
21.00: Lille (francia)–Real Betis (spanyol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
SZEPTEMBER 9.
18.45: Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking (norvég)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)
21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol)
SZEPTEMBER 10.
18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz)
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia)
2. FORDULÓ
OKTÓBER 13.
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)
21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)
OKTÓBER 14.
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz)
18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol)
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)
3. FORDULÓ
OKTÓBER 20.
18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh)
18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Porto (portugál)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol)
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol)
OKTÓBER 21.
18.45: Como (olasz)–Manchester United (angol)
18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég)
21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia)
21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Sporting CP (portugál)–LASK (osztrák)
4. FORDULÓ
NOVEMBER 3.
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál)
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol)
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia)
21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
NOVEMBER 4.
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol)
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol)
21.00: Lens (francia)–Como (olasz)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri)
5. FORDULÓ
NOVEMBER 24.
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–LASK (osztrák)
18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol)
21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög)
21.00: Feyenoord (holland)–Porto (portugál)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz)
21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia)
21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol)
NOVEMBER 25.
18.45: Sabah (azeri)–Barcelona (spanyol)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég)
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török)
21.00: Lille (francia)–Bayern München (német)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Roma (olasz)
21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol)
6. FORDULÓ
DECEMBER 8.
18.45: Viking (norvég)–Feyenoord (holland)
18.45: Villarreal (spanyol)–Sabah (azeri)
21.00: AEK Athén (görög)–Galatasaray (török)
21.00: Roma (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Aston Villa (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Barcelona (spanyol)–Manchester City (angol)
21.00: Bayern München (német)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Manchester United (angol)–RB Leipzig (német)
21.00: Napoli (olasz)–FC Bruges (belga)
DECEMBER 9.
18.45: Real Betis (spanyol)–Como (olasz)
18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Arsenal (angol)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: LASK (osztrák)–Fenerbahce (török)
21.00: Liverpool (angol)–Porto (portugál)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Lens (francia)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Lille (francia)
7. FORDULÓ
JANUÁR 19.
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Atlético Madrid (spanyol)
18.45: Galatasaray (török)–Feyenoord (holland)
21.00: AEK Athén (görög)–Roma (olasz)
21.00: Aston Villa (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol)
21.00: Porto (portugál)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Lille (francia)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Real Madrid (spanyol)–LASK (osztrák)
21.00: VfB Stuttgart (német)–FC Bruges (belga)
JANUÁR 20.
18.45: Fenerbahce (török)–Villarreal (spanyol)
18.45: Sabah (azeri)–Napoli (olasz)
21.00: Como (olasz)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Manchester United (angol)–Bayern München (német)
21.00: RB Leipzig (német)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Lens (francia)–Manchester City (angol)
21.00: Real Betis (spanyol)–Arsenal (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–Barcelona (spanyol)
21.00: Viking (norvég)–PSV Eindhoven (holland)
8. FORDULÓ
JANUÁR 27.
21.00: Arsenal (angol)–Sabah (azeri)
21.00: Roma (olasz)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török)
21.00: Borussia Dortmund (német)–AEK Athén (görög)
21.00: FC Bruges (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Bayern München (német)–Real Betis (spanyol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Como (olasz)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Feyenoord (holland)–RB Leipzig (német)
21.00: LASK (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Liverpool (angol)–Lens (francia)
21.00: Manchester City (angol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Galatasaray (török)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Aston Villa (angol)
21.00: Napoli (olasz)–Viking (norvég)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Internazionale (olasz)
|A 2026–2027-ES BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|SELEJTEZŐ
|1. forduló
június 16.
július 7–8., 14–15.
|2. forduló
június 17.
július 21–22., 28–29.
|3. forduló
július 20.
augusztus 4–5., 11.
|Playoff
augusztus 3.
augusztus 18–19., 25–26.
|LIGASZAKASZ (36 csapat)
|1–8. forduló
augusztus 27.
szept. 8.–jan. 27.
|KIESÉSES SZAKASZ
|Playoff
január 29.
február 16–17., 23–24.
|Nyolcaddöntő
február 26.
március 9–10., 16–17.
|Negyeddöntő
február 26.
április 6–7., 13–14.
|Elődöntő
február 26.
április 27–28., május 4–5.
|Döntő
június 5., Madrid, Metropolitano Stadion