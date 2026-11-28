Serie A: Torinóban is nyert, folytatta menetelését a Lazio
Gennaro Gattuso csapata az első félidő végén kétgólos (Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen) előnyre tett szert, ami elégnek bizonyult a sikerhez. A Torinótól a fordulást követően Che Adams találatával csak a szépítésre futotta.
A veretlen Lazio immár tizenegyedik győzelmét aratta a Serie A-ban, mindössze két döntetlen szerepel a mérlegében.
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)
Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Napoli
18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)
20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Venezia–Bologna 0–0