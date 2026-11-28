Gennaro Gattuso csapata az első félidő végén kétgólos (Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen) előnyre tett szert, ami elégnek bizonyult a sikerhez. A Torinótól a fordulást követően Che Adams találatával csak a szépítésre futotta.

A veretlen Lazio immár tizenegyedik győzelmét aratta a Serie A-ban, mindössze két döntetlen szerepel a mérlegében.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Torino–Lazio 1–2 (Ch. Adams 62., ill. Provstgaard 42., Isaksen 44.)

Frosinone–Parma 3–0 (Bobcek 55., 61., 79.)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Lecce–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Venezia–Bologna 0–0