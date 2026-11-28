Megint nagyszerű taktikát választottak a magyarok a vitorlázó csapat-világbajnokság (SSL Gold Cup) harmadik versenynapján, eleve az első helyen érték el a rajtvonalat, majd szinte végig vezettek a harmadik futam során, a jó oldalon hajóztak, és gyors vitorlakezeléssel végül több száz métert vertek az ellenfeleikre, Tahitire, Ecuadorra és Észtországra.

Már fél távnál is stabilan vezetett a Berecz Zsombor vezette együttes, az észtek hajója pedig kis híján felborult, miután egy technikai hiba miatt nem tudták leengedni az orrvitorlát, közel kerültek a parthoz, és végül le is kellett vágni a genakkert. Nagyon visszaestek, ezzel el is ment a futamuk, kiálltak, sőt, a továbbjutástól is messze kerültek, pedig a futam előtt ők voltak a csoportmásodikak.

Fotó: SSL Gold Cup

Az élen vitorlázó Sámánok közben továbbra is nagyszerű tempót diktáltak, egyre nagyobb előnyre tettek szert a forgolódó szélben, a győzelmük útjában a Riói-öbölben csak egy – ki tudja, miért és hogyan – arra kolbászoló halászhajó jelentette az egyetlen veszélyt, még rá is kellett kiáltaniuk, hogy menjen el az útból, és ugyan közel volt, de sikerült elkerülni az ütközést.

Győzelmével a magyar csapat az A-csoport élén maradt, és kiharcolta a továbbjutást is a nyolcaddöntőbe, amire még egy kiadó hely van a csoportban. Vasárnap jön a forduló utolsó futama, amelyben dupla pontokért küzdenek a csapatok.

VITORLÁZÁS

SSL Gold Cup csapatvilágbajnokság, Rio de Janeiro

A 3. futam végeredménye

1. MAGYARORSZÁG 31.49 perc

2. TAHITI +30 másodperc

3. ECUADOR +55 másodperc

4. ÉSZTORSZÁG feladta

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA (3 futam után)

1. MAGYARORSZÁG 11 pont

2. Tahiti 6 pont

3. Ecuador 4 pont

4. Észtország 4 pont