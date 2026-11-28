Bővebben hamarosan.

A Szigetszentmiklós a második félidőben fordítva győzte le otthon a Ferencvárost. Utóbbi csapatban Nagy Bence 11 gólt dobott.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

Csurgói KK–Bepelog Dabas 39–32 (22–15)

Csurgó, 600 néző. V: Hornyik, Zörgő.

CSURGÓ: Váczi D. – SZŰCS BALÁZS 6 (2), Brajovics 3, Kavcic 2, Ratkovics 1, KATHI 4, Bazsó 2. Csere: Zaponsek (kapus), Herceg 2, ALILOVIC 6 (3), Gábor M. 4, Szücs Balázs 3, Milovanovics 2, Kiss B. 3, VASVÁRI, Bogdanovics. 1. Edző: Alem Toszkics

DABAS: Pallag – Dörnyei 1, Ács 3, VÁRSZEGI 8, Hunyadi D., Laurinyecz 1, ZDOLIK 12 (7). Csere: PINTÉR B. (kapus), Balogh N., Gáspár V. 1, Kovács G. 1, Szökrényes 1, Szladovics 2, Stramszky 2. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 7. perc: 5–2. 15. p.: 11–4. 22. p.: 16–9. 26. p: 19–14. 37. p.: 24–18. 42. p.: 29–20. 48. p.: 33–25. 54. p.: 35–28. 57. p.: 37–30. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Korrekt ellenfelünk volt a Dabas, végigküzdötte a mérkőzést. Sok sérültünk volt az elmúlt időszakban, hosszú idő után most tudtunk teljes létszámmal kiállni. Jól tértek vissza a játékosaink, ez biztató a következő mérkőzések előtt.

Tomori Győző: – A Csurgó minden téren előttünk jár. Az első tíz percben hitetlenül játszottunk, ez rányomta a bélyegét a mérkőzésre, mégis igyekeztünk helytállni a végéig. Sok a sérültünk, így már az is öröm, hogy a számuk nem gyarapodott. Bízom benne, hogy lesznek olyan találkozóink, amelyeken bizonyíthatunk és pontokat is szerzünk.

He-Do B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév 37–33 (17–19)

Szigetszentmiklósi KSK–Ferencvárosi TC 33–30 (14–16)

Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC 19–31 (7–16)

Később

20.00: Mol Tatabánya KC–Eger

Jegyzőkönyvek később.