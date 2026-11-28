SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Real Madrid–Alavés 1–2 (0–1)

Madrid, Bernabéu Stadion, 69 053 néző. V: César Soto Grado

Real Madrid: Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Espí, 60.), Tchouaméni (Bernardo Silva, a szünetben) – Brahim Díaz (Diomandé, a szünetben), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Menedzser: José Mourinho

Deportivo Alavés: Sivera – Ángel Pérez (Enríkez, 77.), Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbah (Selu Diallo, 64.) – Pablo Ibánez (Valentini, 64.), A. Blanco, Denis Suárez (Guevara, 59.) – Toni Martínez, Mariano Díaz (Manas, 77.). Vezetőedző: Quique Flores

Gólszerző: K. Mbappé (69.), ill. Toni Martínez (21.), Ángel Pérez (61.)

Kiállítva: Jude Bellingham (88.)

A hosszú idő után ismét a kezdőbe jelölt Vinícius Júnior és Kylian Mbappé is kihagyott pár kisebb helyzetet az Alavés elleni bajnoki első félidőjében, Jude Bellingham közeli fejesét blokkolta a jobb sarok előtt Nahuel Tenaglia, a záporozó beadásokra pedig rendre remekül lépett ki a vendégkapus, Antonio Sivera.

Egyetlen helyzete volt a vendégeknek, azt is Dean Huijsen hozta össze Toni Martíneznek, akinek a lapos lövését már csak a gólvonal mögött érte el a kétségbeesetten menteni akaró Ibrahima Konaté – aztán a labdát a kapuba lőtte a volt realos Mariano Díaz, de értelemszerűen nem ő volt a gólszerző.

A szünetben az első félidőben sárga lapot, majd dührohamot kapó José Mourinho becserélte Bernardo Silvát és Yan Diomandét is, de jobban kezdett az Alavés, ám Abde Rebbah bombagólját lesállás miatt érvénytelenítették. Pablo Ibánez az ötösről kétszer is Marc Cucurellába lőtt, Ángel Pérez találata aztán már érvényes volt. Carlos Espí beállása jót tett a Realnak, de Kylian Mbappé révén csak a szépítésig jutott a hazai csapat, Jude Bellingham pedig kihagyott egy ordító ziccert, majd a hajrában műesés miatt megkapta a második sárga lapját.

A helyzeteit elpocsékoló Real kikapott odahaza a lelkes Deportivo Alavéstől.