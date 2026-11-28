Mercedes-fölény rajzolódott ki a Katari Nagydíj három szabadedzésén: házon belül Andrea Kimi Antonelli diktálta a tempót, míg a valahányszor második George Russell lemaradása 1 és 5 tized között ingadozott hozzá képest. Az „ezüstnyilakhoz” a nyitányon Isack Hadjar, a második tréningen Lando Norris, a harmadikon Max Verstappen került a legközelebb, míg a Ferrari már a kezdetektől fogva egyértelmű hátrányban volt, igaz, szombaton Charles Leclerc-nek sikerült beékelődnie a „vörös bikák” és a wokingiak közé.

Noha a Mercedes már az első szakaszban elfoglalta az első két helyet, ezúttal Russell ragadta magához az irányítást, a brit 151 ezreddel előzte meg a hétvége korábbi részében gyorsabb tempót mutató Antonellit, az „ezüstnyilakhoz” pedig látszólag közeledtek az ellenfelek. A harmadik Verstappen hátránya bő két tized volt, de Hadjar és Lando Norris is fél másodpercen belül volt az élen állóhoz képest. A hatodik Oscar Piastri lett, majd Leclerc, Arvid Lindblad, Lewis Hamilton és Pierre Gasly zárta az első tízes sorát.

Továbbjutott még Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Rafael Camara, Liam Lawson, valamint Franco Colapinto is, így a négy élcsapat versenyzői mellett a Haas, az Audi, a Racing Bulls és az Alpine párosa is képviseltette magát a Q2-ben.

Kiesett: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Pérez.

Russell lendülete a második szakaszban sem hagyott alább, ráadásul a hétvége folyamán először sikerült szétválasztani egymástól a két Mercedest is. A második helyet ugyanis Hadjar foglalta el 265 ezred hátránnyal, míg Antonelli további 29 ezred lemaradással zárt harmadikként. Az első ötöst Verstappen és Norris egészítette ki, majd Piastri, Leclerc, Lindblad, Hamilton, valamint Lawson tette teljessé a továbbjutók sorát.

Kiesett: Bearman, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Camara és Hülkenberg.

A harmadik szakaszban is Russell kezdett jobban, 175 ezreddel vezetett Antonelli előtt az első próbálkozások után, miközben a Red Bullt átugrotta a McLaren. A harmadik Norris hátránya már meghaladta a fél másodpercet, utána Piastri és Hadjar sorakozott a top 5-ben, míg Verstappen a hatodik pozícióban nyitott. A Ferrari a hetedik-nyolcadik helyet foglalta el, a Racing Bulls pedig mindent egy körre tett fel a végén.

A tűzijáték végül is elmaradt: bár Antonelli kicsit faragott az idején, ez sem volt elegendő, és Russell szerezte meg a pole pozíciót Loszaílban. A brit pilóta szezonbeli hatodik, pályafutása 13. rajtelsőséget jegyezte, a Mercedes az idén ötödik alkalommal sajátította ki az első rajtsort. A két „ezüstnyilat” Norris, Piastri és Hadjar követte az első öt között. Verstappen lett a hatodik, utána még Leclerc, Lindblad, Hamilton és Lawson egészítette ki az első tízest.

Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.

KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:21.695 átlag: 238.795 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:21.823 0.128 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:22.175 0.480 4. Piastri McLaren-Mercedes 1:22.245 0.550 5. Hadjar Red Bull-Ford 1:22.291 0.596 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:22.332 0.637 7. Leclerc Ferrari 1:22.955 1.260 8. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:23.032 1.337 9. Hamilton Ferrari 1:23.108 1.413 10. Lawson Racing Bulls-Ford 1:23.134 1.439 11. Bearman Haas-Ferrari 1:23.367 1.288 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:23.568 1.489 13. Bortoleto Audi 1:23.654 1.575 14. Colapinto Alpine-Mercedes 1:23.659 1.580 15. Camara Haas-Ferrari 1:23.863 1.784 16. Hülkenberg Audi 1:23.899 1.820 17. Sainz Williams-Mercedes 1:24.370 1.813 18. Albon Williams-Mercedes 1:24.552 1.995 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:24.710 2.153 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:25.250 2.693 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:25.363 2.806 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:25.799 3.242

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:22.557 1. Russell 1:22.079 2. Antonelli 1:22.708 2. Hadjar 1:22.344 3. Verstappen 1:22.833 3. Antonelli 1:22.373 4. Hadjar 1:22.858 4. Verstappen 1:22.435 5. Norris 1:22.993 5. Norris 1:22.540 6. Piastri 1:23.165 6. Piastri 1:22.615 7. Leclerc 1:23.369 7. Leclerc 1:23.005 8. Lindblad 1:23.438 8. Lindblad 1:23.071 9. Hamilton 1:23.550 9. Hamilton 1:23.118 10. Gasly 1:23.675 10. Lawson 1:23.127 11. Bearman 1:23.819 11. Bearman 1:23.367 12. Hülkenberg 1:23.867 12. Gasly 1:23.568 13. Bortoleto 1:23.985 13. Bortoleto 1:23.654 14. Camara 1:24.026 14. Colapinto 1:23.659 15. Lawson 1:24.100 15. Camara 1:23.863 16. Colapinto 1:24.274 16. Hülkenberg 1:23.899 17. Sainz 1:24.370 18. Albon 1:24.552 19. Alonso 1:24.710 20. Stroll 1:25.250 21. Bottas 1:25.363 22. Pérez 1:25.799