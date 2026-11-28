Russell vezérletével a Mercedes kisajátította az első rajtsort Katarban
Mercedes-fölény rajzolódott ki a Katari Nagydíj három szabadedzésén: házon belül Andrea Kimi Antonelli diktálta a tempót, míg a valahányszor második George Russell lemaradása 1 és 5 tized között ingadozott hozzá képest. Az „ezüstnyilakhoz” a nyitányon Isack Hadjar, a második tréningen Lando Norris, a harmadikon Max Verstappen került a legközelebb, míg a Ferrari már a kezdetektől fogva egyértelmű hátrányban volt, igaz, szombaton Charles Leclerc-nek sikerült beékelődnie a „vörös bikák” és a wokingiak közé.
Noha a Mercedes már az első szakaszban elfoglalta az első két helyet, ezúttal Russell ragadta magához az irányítást, a brit 151 ezreddel előzte meg a hétvége korábbi részében gyorsabb tempót mutató Antonellit, az „ezüstnyilakhoz” pedig látszólag közeledtek az ellenfelek. A harmadik Verstappen hátránya bő két tized volt, de Hadjar és Lando Norris is fél másodpercen belül volt az élen állóhoz képest. A hatodik Oscar Piastri lett, majd Leclerc, Arvid Lindblad, Lewis Hamilton és Pierre Gasly zárta az első tízes sorát.
Továbbjutott még Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Rafael Camara, Liam Lawson, valamint Franco Colapinto is, így a négy élcsapat versenyzői mellett a Haas, az Audi, a Racing Bulls és az Alpine párosa is képviseltette magát a Q2-ben.
Kiesett: Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas és Sergio Pérez.
Russell lendülete a második szakaszban sem hagyott alább, ráadásul a hétvége folyamán először sikerült szétválasztani egymástól a két Mercedest is. A második helyet ugyanis Hadjar foglalta el 265 ezred hátránnyal, míg Antonelli további 29 ezred lemaradással zárt harmadikként. Az első ötöst Verstappen és Norris egészítette ki, majd Piastri, Leclerc, Lindblad, Hamilton, valamint Lawson tette teljessé a továbbjutók sorát.
Kiesett: Bearman, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Camara és Hülkenberg.
A harmadik szakaszban is Russell kezdett jobban, 175 ezreddel vezetett Antonelli előtt az első próbálkozások után, miközben a Red Bullt átugrotta a McLaren. A harmadik Norris hátránya már meghaladta a fél másodpercet, utána Piastri és Hadjar sorakozott a top 5-ben, míg Verstappen a hatodik pozícióban nyitott. A Ferrari a hetedik-nyolcadik helyet foglalta el, a Racing Bulls pedig mindent egy körre tett fel a végén.
A tűzijáték végül is elmaradt: bár Antonelli kicsit faragott az idején, ez sem volt elegendő, és Russell szerezte meg a pole pozíciót Loszaílban. A brit pilóta szezonbeli hatodik, pályafutása 13. rajtelsőséget jegyezte, a Mercedes az idén ötödik alkalommal sajátította ki az első rajtsort. A két „ezüstnyilat” Norris, Piastri és Hadjar követte az első öt között. Verstappen lett a hatodik, utána még Leclerc, Lindblad, Hamilton és Lawson egészítette ki az első tízest.
Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.
KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Russell
|Mercedes
|1:21.695
|átlag: 238.795 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:21.823
|0.128 mp h.
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:22.175
|0.480
|4.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:22.245
|0.550
|5.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:22.291
|0.596
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:22.332
|0.637
|7.
|Leclerc
|Ferrari
|1:22.955
|1.260
|8.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:23.032
|1.337
|9.
|Hamilton
|Ferrari
|1:23.108
|1.413
|10.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:23.134
|1.439
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:23.367
|1.288
|12.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:23.568
|1.489
|13.
|Bortoleto
|Audi
|1:23.654
|1.575
|14.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:23.659
|1.580
|15.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:23.863
|1.784
|16.
|Hülkenberg
|Audi
|1:23.899
|1.820
|17.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:24.370
|1.813
|18.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:24.552
|1.995
|19.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:24.710
|2.153
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:25.250
|2.693
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:25.363
|2.806
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:25.799
|3.242
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:22.557
|1.
|Russell
|1:22.079
|2.
|Antonelli
|1:22.708
|2.
|Hadjar
|1:22.344
|3.
|Verstappen
|1:22.833
|3.
|Antonelli
|1:22.373
|4.
|Hadjar
|1:22.858
|4.
|Verstappen
|1:22.435
|5.
|Norris
|1:22.993
|5.
|Norris
|1:22.540
|6.
|Piastri
|1:23.165
|6.
|Piastri
|1:22.615
|7.
|Leclerc
|1:23.369
|7.
|Leclerc
|1:23.005
|8.
|Lindblad
|1:23.438
|8.
|Lindblad
|1:23.071
|9.
|Hamilton
|1:23.550
|9.
|Hamilton
|1:23.118
|10.
|Gasly
|1:23.675
|10.
|Lawson
|1:23.127
|11.
|Bearman
|1:23.819
|11.
|Bearman
|1:23.367
|12.
|Hülkenberg
|1:23.867
|12.
|Gasly
|1:23.568
|13.
|Bortoleto
|1:23.985
|13.
|Bortoleto
|1:23.654
|14.
|Camara
|1:24.026
|14.
|Colapinto
|1:23.659
|15.
|Lawson
|1:24.100
|15.
|Camara
|1:23.863
|16.
|Colapinto
|1:24.274
|16.
|Hülkenberg
|1:23.899
|17.
|Sainz
|1:24.370
|18.
|Albon
|1:24.552
|19.
|Alonso
|1:24.710
|20.
|Stroll
|1:25.250
|21.
|Bottas
|1:25.363
|22.
|Pérez
|1:25.799
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.217
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.077
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:22.400
|Időmérő
|1. Russell 1:21.695
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|17.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00