A tabellán elfoglalt helyezések alapján vendégként is az Újpest volt a mérkőzés esélyese, azonban Nyíregyházán a lila-fehérek sem mehettek biztosra, pláne, hogy a hazaiaknál feladó poszton már bevethető Berkó Liliána.

Alaposan be is kezdtek a hazaiak: 6:1-nél kénytelen volt magához rendelni lányait Alejandro Altamirano, de szavainak csak némi spéttel lett foganatja, de 11:5 után két pontra visszazárkóztak a vendégek, úgyhogy ekkor meg Pampuch Csaba rendelt el egy kis pihenőt. Ennek gyorsabb volt a hatása, így a játszma közepén ismét hattal vezettek a hazaiak, s bár egyszer még sikerült feljönniük háromra a liláknak, a végén így is hat szettlabdája volt a Fatumnak, amiből már az elsőt sikerült kihasználniuk (25:18).

Ráadásul a második játszma is három eredményes Godó Panna-támadással indult, de aztán úgy tűnt, hogy a kedden még Szarajevóban Challenge-kupa mérkőzést játszó újpestiek is megérkeztek a meccsbe, mert hétnél már egyenlő volt az állás, tíz után pedig először vezetett az UTE a mérkőzésen. Hiába kért időt Pampuch Csaba, sorozatban hat pontot szereztek a lilák, majd újabb hármat, így pedig a szett közepén már nekik volt masszív, ötpontos előnyük, innentől pedig már magabiztosan kézben tartották a játszmát (19:25).

Aztán alaposan bekezdtek a harmadik felvonásban is, s bár a hazaiak nagyot küzdve többször is visszazárkóztak két-három pontra, de úgy tűnt, hogy a vendégeknek így is sikerül révbe érniük. Azonban 17:20-nál Pampuch Gréta előbb akcióból volt eredményes, majd sorozatban három ászt is kiosztott, így máris fordult a kocka, sőt két játszmalabdájuk is volt, azonban ekkor meg az újpestiek szereztek három pontot, s náluk volt az előny. Az i-re azonban nem sikerült feltenniük a pontot, s 25:25 után megint Pampuch villant kétszer (27:25).

A negyedik játszmában óriási csata folyt a pályán: a hazaiak a mérkőzés lezárásáért, a vendégek a meccsben maradásért harcoltak. Eleinte az újpestiek voltak előnyben, azonban a Fatum rendre egyenlített, majd a szett közepén fordított, sőt el is húzott hat ponttal. Innen pedig már nem volt megállás, a végén nyolc mérkőzéslabdájuk volt, de már a másodikat sikerült kihasználniuk (25:17).

A nyíregyháziak első hazai és első hárompontos sikerüket aratták a bajnokságban, míg az újpestiek harmadszor szenvedtek vereséget, de így is megőrizték harmadik helyüket a tabellán. A találkozó legeredményesebb játékosa a 26 pontos Pampuch Gréta volt, a túloldalon Diana Akopova 20-ig jutott.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

FATUM NYÍREGYHÁZA–ÚJPESTI TE 3:1 (18, –19, 25, 17)

Nyíregyháza, 250 néző. V: Adler, Halász E.

FATUM: Berkó 5, GODÓ 18, De Mango 8, DANI 15, PAMPUCH 26, Lászlop 4. Csere: Tóth F. (liberó), Piószegi, Rufin-Martínez 2. Edző: Pampuch Csaba

UTE: Szerényi 5, Szlavcseva 7, AKOPOVA 20,Nacsa-Pekárik 10, Miljevics 15, Cruz 14. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Jordanova, Piros, Avdyli. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 10:4, 11:9, 17:11, 18:15, 22:18. 2. játszma: 4:1, 6:5, 7:7, 10:7, 11:16, 14:17, 19:22. 3. játszma: 0:3, 5:6, 5:10, 8:10, 8:13, 11:14, 13:15, 15:19, 21:20, 24:22, 24:25. 4. játszma: 0:2, 3:3, 3:5, 6:7, 12:9, 16:10, 16:12, 20:13, 24:16