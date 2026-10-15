Luis Enrique: Nem szeretek 3–0-ra vezetni a félidőben

A Manchester City menedzsere, Enzo Maresca csalódottan értékelt. „A második félidőben sokkal jobbak voltunk, és valószínűleg többet érdemeltünk volna” – mondta a Guardian tudósítása szerint. Az olasz szakember úgy érzi, a mérkőzés fordulópontját az jelentette, hogy a PSG rövid időn belül kétszer is betalált, ami kedvezőtlenül hatott együttesére.



Az olasz szakember úgy látja, csapata nincs messze a párizsiak szintjétől. „Nagyon szeretek a PSG ellen játszani. Bátran futballoznak, letámadják az ellenfelüket, emberfogást alkalmaznak és meglehetősen dinamikusak. Úgy érzem, a teljesítményünk közel van az övékéhez” – fogalmazott.



Luis Enrique, a PSG vezetőedzője érthetően elégedettebben nyilatkozott, de nem hallgatta el a második félidő problémáit. „Nagyon jó eredményt értünk el, de fejlődnünk kell” – mondta a PSG TV-nek. A spanyol szakember szerint együttese az első félidőben kiválóan hajtotta végre a letámadási tervét, a szünet után viszont a Manchester City rengeteg problémát okozott neki. Elismerte, hogy a hazaiak akár több gólt is szerezhettek volna, és a szerencse is mellettük állt.



„Számítottunk egy ilyen jellegű találkozóra, ahol mindkét csapat folyamatosan nyomást gyakorol a másikra és őrült tempóban játszik. Az első félidőben sikerült leküzdenünk ezt a nyomást, és megérdemelten vezettünk, de nem szeretem, ha félidőben ilyen nagy, három-nullás előnyünk van. Az ellenfél ezután nagy kockázatokat vállal, miközben az ember azt hiszi, hogy már megnyerte a mérkőzést. Voltak nehéz pillanataink. Ha pechünk lett volna, elveszítettük volna a mérkőzést” – fogalmazott a lefújás után sajtótájékoztatón az UEFA tudósítása szerint.



A PSG edzője szerint a City második félidei nyomása komoly kihívás elé állította csapatát, ezért a győzelem ellenére sem lehetnek maradéktalanul elégedettek.



„Az első félidőben nyújtott teljesítményünk kiváló volt, hamar kettő-nullás előnyben voltunk” – jelentette ki a második párizsi gól szerzője, Ousmane Dembélé, aki a 15. percben talált be.



„A második félidőben azonban egy kicsit visszavettünk a tempóból, a Manchester City pedig nagy nyomást helyezett ránk – értékelt a PSG hivatalos oldalán. – Hat nap múlva újabb nagy mecccs vár ránk, az ellen a Barcelona ellen, amelynek ugyanannyi pontja van, mint nekünk.”



A párizsiak harmadik gólját szerző Vitinha az UEFA hivatalos honlapjának a csapat teljesítményét méltatta,



„Az első félidőben rengeteg lehetőségünk volt, sőt, még többet is szerezhettünk volna. Ismételten is bizonyítottuk, hogy nagyon jó és kiegyensúlyozott csapat vagyunk. Az elmúlt két évben is így teljesítettünk, és igyekszünk továbbra is így folytatni. De még hosszú az út a végéig. Ha így folytatjuk, remek eredményeket fogunk elérni.”



A Manchester City támadója az európai szövetség oldalának elmondta: „Nem véletlen, hogy a PSG a BL címvédője. „A mérkőzés legnagyobb tanulsága számunkra az, hogy hatékonyabbnak kellett volna lennünk. Ha minden lehetőségünket gólra váltottuk volna, egészen másképp alakult volna a mérkőzés.”



BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–4 (0–3)

Manchester, Etihad, 60 021 néző. Vezette: Jablonski (német)

Man. City: G. Donnarumma – Xusanov, R. Dias (Nunes, a szünetben), Guéhi, Gvardiol – E. Anderson, E. Fernández (Reilly, 90.) – Semenyo, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Doku (Bouaddi, a szünetben) – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery (Beraldo, 84.), Vitinha, F. Ruiz (L. Hernández, 84.) – Akliouche (J. Neves, 76.), O. Dembélé (F. Torres, 76.), D. Doué (Kvarachelia, 67.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Haaland (53., 75.), ill. D. Doué (13.), O. Dembélé (15.), Vitinha (32.), Akliouche (63.)