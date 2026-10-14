A PSG összeroppantotta a Cityt Manchesterben, majd Haaland duplázott

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–4 (0–3)

Manchester, Etihad, 60 021 néző. Vezette: Jablonski (német)

Man. City: G. Donnarumma – Xusanov, R. Dias (Nunes, a szünetben), Guéhi, Gvardiol – E. Anderson, E. Fernández (Reilly, 90.) – Semenyo, Cherki (Ndiaye, a szünetben), Doku (Bouaddi, a szünetben) – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery (Beraldo, 84.), Vitinha, F. Ruiz (L. Hernández, 84.) – Akliouche (J. Neves, 76.), O. Dembélé (F. Torres, 76.), D. Doué (Kvarachelia, 67.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Haaland (53., 75.), ill. D. Doué (13.), O. Dembélé (15.), Vitinha (32.), Akliouche (63.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Miközben a nemzetközi sajtóban, így a Manchester City–PSG meccset megelőző sajtótájékoztatón is a fő témát a Premier League City elleni vizsgálata jelentette, a hazaiakat irányító Enzo Maresca nem győzi hangsúlyozni, hogy ők továbbra is kizárólag a játékra szeretnének összpontosítani, másra úgysem tudnak hatást gyakorolni.

Eddig ez sikerült is a Citynek, hiszen sorozatban nyolc győztes tétmeccs után fogadta a Bajnokok Ligája 2. fordulójában a címvédő, négy győztes tétmeccs után érkező PSG-t, ezen a meccsen azonban összeesett az eddig a bajnokságban és a BL-ben is hibátlan hazai gárda. Pedig a 12. percben még megvolt az esélye a manchesterieknek, hogy megszerezzék a vezetést, csak éppen Antoine Semenyo négy méterről nem találta el a kaput.

Ami Semenyónak nem ment közvetlen közelről, az sikerült a másik oldalon Désiré Douénak 23 méterről bal oldali lövésből, majd a következő párizsi akcióból Doué beadásából fejelte a kapuba a vendégek második gólját Ousmane Dembélé (már három találatnál jár ebben a BL-idényben), majd a szünet előtt Vitinha is betalált.

A PSG egy félidő alatt padlóra küldte a Cityt, amely a második félidő elején Erling Haaland felhőfejesével ugyan szépített, ám a másik oldalon a volt párizsi Gianluigi Donnraumma csak beütni tudta Maghes Akliouche lövését, amivel már 4–1-re vezettek a vendégek.

Erling Haaland fejjel szerezte a City első gólját (Fotó: AFP)

A briliáns mérkőzés újabb Haaland-góllal folytatódott (ugyanúgy duplázott, mint az első fordulóban, a Porto ellen), de a következő ziccerét három méterről már kihagyta a norvég csatár, így a végén a PSG-nek még az is belefért, hogy Ferran Torres büntetőt rontson.

Maresca a meccs előtt azt mondta, ők továbbra is a játékra szeretnének összpontosítani, de ez az első félidőben egyáltalán nem sikerült, amiért súlyos árat fizetett a hazai csapat. A második félidőben már hiába játszott sokkal jobban a City, ugyanúgy 4–2-es vereséget szenvedett a párizsiaktól, mint 2025 januárjában, de akkor idegenben, most viszont hazai pályán. A PSG-re a következő fordulóban is nagy hal vár, a szintén két győzelemmel kezdő Barcelona…