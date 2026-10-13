Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos Szoboszlairól: Nem szeret sokáig hiányozni, minden meccsen játszani akar

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.13. 18:05
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Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Liverpool október 8-i edzésén (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája LASK Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Liverpool FC sajtótájékoztató Kerkez Milos
A Liverpool három hiányzója, Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Cody Gakpo sincs messze a visszatéréstől, de Andoni Iraola vezetőedző egyelőre nem tudta megmondani, mikor állhatnak ismét a csapat rendelkezésére. A LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Kerkez Milos is megszólalt, aki szerint a magyar válogatott csapatkapitánya nem szeretne sokáig távol maradni a pályától.

A Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt áll, miután a Manchester City elleni bajnoki találkozón csalódást keltő eredményt ért el, 3–0-s vereséget szenvedett. Kerkez Milos szerint az első hatvan percben még jól teljesített a csapat, a mérkőzés hajrája azonban már nem úgy alakult, ahogyan szerették volna.

„Nagyon csalódottak voltunk a mérkőzés után. Az első hatvan percben jól teljesítettünk, aztán megtörtént, ami megtörtént... Frusztráló volt, de tudjuk, hogy holnap újabb mérkőzés vár ránk. A következő napon a regenerációra összpontosítottunk, ma pedig mindent megtettünk azért, hogy százszázalékos állapotban legyünk” – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd a keddi sajtótájékoztatón.

Kerkez beszélt Andoni Iraola elképzeléseiről is. A védő korábban a Bournemouth-nál már dolgozott együtt a spanyol szakemberrel, így jól ismeri az elvárásait. Úgy látja, a Liverpool játékosai egyre inkább alkalmazkodnak az új vezetőedző futballfilozófiájához.

„Szerintem most sokat futunk, agresszívebben és kezdeményezőbben játszunk. A játékosok mindannyian magukévá teszik a filozófiáját. Természetesen még sokat kell fejlődnünk, de úgy gondolom, jó úton járunk” – mondta Kerkez.

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A magyar futballista Bradley Barcola beilleszkedéséről is beszélt. Mint fogalmazott, egy új klubnál mindenkinek szüksége van némi időre, ugyanakkor a francia támadó képességei már korábban is megmutatkoztak. Kerkez szerint Barcola a vele való, bal oldalon kialakított összjátékokban is sokat segíthet a csapatnak.

A sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik állapota is szóba került. A magyar válogatott csapatkapitánya túlterhelés és izomfeszülés miatt nem állt rendelkezésre vasárnap, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza. Kerkez szerint azonban csapattársát ismerve nem kell attól tartani, hogy hosszú ideig távol maradna.

„Gyógyul. Ismerem Domot, nem szeret sokáig hiányozni, és minden mérkőzésen játszani akar. Szerintem szombaton is pályára szeretne lépni” – mondta a balhátvéd, aki a vezetőedzőre hárította a pontos visszatérésével kapcsolatos kérdést.

Iraola a három sérültről, Szoboszlairól, Alexander Isakról és Cody Gakpóról is beszélt. Mint elárulta, egyikük visszatérése sincs már messze, de egyelőre nem lehet biztosat mondani arról, mikor lesznek ismét bevethetők.

„Nincsenek messze, de jelenleg nehéz pontos időpontot mondani. Mindhárman edzettek már a csapattal, és napról napra haladunk. Egyelőre nem tudom megmondani, mikor állnak készen” – nyilatkozta a vezetőedző.

A Liverpoolnak a hiányzók ellenére is meg kell találnia a megfelelő megoldásokat, különösen a támadósorban. Iraola elismerte, hogy Isak, Gakpo és Szoboszlai fontos láncszeme a támadósornak, a csapat gólveszélyessége nagyban függ tőlük, ezért a többieknek kell átvenniük a feladatukat.

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„Most más játékosoknak kell előrelépniük, és hozniuk azokat a számokat, amelyeket eddig ők biztosítottak. Bízunk benne, hogy megvannak a megfelelő embereink ezekre a posztokra. Alkalmazkodnunk kell a körülményekhez” – fogalmazott a spanyol tréner.

Iraola Barcola és Florian Wirtz miatt is bizakodó. Elismerte, hogy mindkét futballistának voltak jobb és gyengébb mérkőzései az idényben, de hangsúlyozta, hogy tisztában van a képességeikkel, és teljes mértékben megbízik bennük: „Ismerjük a szintjüket, és biztosak vagyunk benne, hogy jó teljesítményt nyújtanak majd” – tette hozzá a Liverpool vezetőedzője.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Október 14., szerda
18.45: Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

 

Bajnokok Ligája LASK Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Liverpool FC sajtótájékoztató Kerkez Milos
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