Kerkez Milos Szoboszlairól: Nem szeret sokáig hiányozni, minden meccsen játszani akar

A Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt áll, miután a Manchester City elleni bajnoki találkozón csalódást keltő eredményt ért el, 3–0-s vereséget szenvedett. Kerkez Milos szerint az első hatvan percben még jól teljesített a csapat, a mérkőzés hajrája azonban már nem úgy alakult, ahogyan szerették volna.

„Nagyon csalódottak voltunk a mérkőzés után. Az első hatvan percben jól teljesítettünk, aztán megtörtént, ami megtörtént... Frusztráló volt, de tudjuk, hogy holnap újabb mérkőzés vár ránk. A következő napon a regenerációra összpontosítottunk, ma pedig mindent megtettünk azért, hogy százszázalékos állapotban legyünk” – fogalmazott a magyar válogatott balhátvéd a keddi sajtótájékoztatón.

Kerkez beszélt Andoni Iraola elképzeléseiről is. A védő korábban a Bournemouth-nál már dolgozott együtt a spanyol szakemberrel, így jól ismeri az elvárásait. Úgy látja, a Liverpool játékosai egyre inkább alkalmazkodnak az új vezetőedző futballfilozófiájához.

„Szerintem most sokat futunk, agresszívebben és kezdeményezőbben játszunk. A játékosok mindannyian magukévá teszik a filozófiáját. Természetesen még sokat kell fejlődnünk, de úgy gondolom, jó úton járunk” – mondta Kerkez.