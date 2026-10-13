Túlterheltség miatt kényszerül pihenőre Szoboszlai Dominik

Kihagyta a Manchester City elleni vasárnapi rangadót (0–3) Szoboszlai Dominik, akinek az állapotáról két dolgot biztosan tudunk. Egyrészt, hogy nem sérüléssel bajlódva tért vissza a válogatott szünetről, és nem azért nem szerepelt a legutóbbi bajnokin, mert meghúzódott vagy beszakadt volna a combja, pusztán az elővigyázatosság és a fáradt izomzat a pihenés oka. Másrészt, hogy nem játszik a LASK elleni szerdai, linzi Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Hogy mikor térhet vissza, egyelőre nem tudni, a Liverpool FC szakvezetője, Andoni Iraola sem adott erről pontos tájékoztatást.



„Dominik izomfáradtsággal tért vissza válogatottjából, túlterhelten – mondta el az angol klub honlapjának a baszk tréner. – Kíméltük a meccs előtti edzésen, igyekeztünk őt óvni, már csak azért is, mert azt mondta, valami kis kellemetlenséget érez a combjában. Négy meccs vár ránk a következő tíz napban, el kell repülnünk Ausztriába, nehéz most elképzelni, hogy bármelyik játékosunk felépül addig.”



Iraola Szoboszlai mellett két másik, sérülését a válogatottban összeszedő labdarúgójára, Cody Gakpóra és Alexander Isakra gondolt. A holland szélsőnek a bokája fordult ki, róla még a City elleni meccs előtt árulta el Iraola, hogy különmunkát végez, a Szoboszlaihoz hasonlóan a combját fájlaló svéd csatárról pedig azt mondta, nála sem túl nagy a baj, de napról napra kell vizsgálni az állapotát.



Vasárnap nélkülük szenvedett vereséget a Liverpool, pedig már kezdett megfeledkezni Iraola arról, milyen érzés kikapni a Premier League-ben. Január 3-án, még az AFC Bournemouth edzőjeként kellett gratulálnia Mikel Arteta és csapata győzelméhez, azóta 23 bajnokin tízszer nyert tizenhárom döntetlen mellett. Meglehet, ezúttal sem kap ki, ha Ryan Gravenberch-et nem állítja ki a játékvezető, a találkozó után legalábbis arról beszélt, két külön meccset vívtak a City ellen, az egyik a 62. percig tartott, amíg egyenlő létszámban küzdöttek a felek, a másikat azután játszották, és szerinte a City csak az utóbbiban futballozott jobban. Akkor viszont sokkal, tehetjük hozzá, de ami a sérülteken túl igazán aggaszthatja a spanyolt és a klub híveit, hogy a Liverpool még mindig nem tudta visszaépíteni az Anfield erőd jellegét, ami a Jürgen Klopp-érában már a városhatárnál elrettentette az ellenfeleket.



A német mester alapfelfogásának esszenciája, hogy minden csapatnak piszok nehéz legyen fiai ellen futballoznia, hogy olyan intenzitással, agresszivitással, folyamatosan letámadva és visszatámadva játsszon együttese, amely pánikot kelt a riválisban. Ebben nyilván nagy szerep jutott az Anfield frenetikus hangulatának is, de onnan, hogy az ellenfelek remegő lábakkal érkeznek meg a vörös pokolba, eljutottunk oda, hogy a Liverpool bajnokin odahaza az utóbbi öt fellépésén egyszer sem nyert (még az előző évadban döntetlen a Chelsea és a Brentford ellen, idén iksz a Nottinghammel és a Fulhammel szemben, majd legutóbb vereség). Nem új keletű a probléma, mint hogy Szoboszlaiék a naptári év első hat liverpooli bajnokijából is csak kettőt nyertek meg, de azt lehetett gondolni, hogy Arne Slot után Iraolával újra megjelenik a „félelemfaktor”, erre azonban még várni kell.



Semmi esetre sem szabad persze türelmetlennek lenni a nyáron érkezett szakemberrel szemben, már csak azért sem, mert a Bournemouthban egyértelműen igazolta, kiváló tréner. És hát oda sem haláli nyugalommal utaztak el az ellenfelek – el lehet képzelni, mit éreznek majd az Anfieldben, ha Iraolának végleg a saját képére sikerül formálnia együttesét.



Egyelőre persze annak is örülne, ha teljes létszámban dolgozhatna futballistáival.