Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai nincs, de Kerkez benne van a Liverpool FC utazó BL-keretében

R. P.R. P.
2026.10.13. 15:04
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Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
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LASK Liverpool Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Kerkez Milos
A Liverpool FC a hivatalos honlapján megjelent közleményben bejelentette, hogy kik alkotják a LASK elleni idegenbeli mérkőzésre utazó Bajnokok Ligája-keretet. Szoboszlai Dominik nincs benne, de Kerkez Milos igen.

Korábban a Nemzeti Sport is megírta, hogy Szoboszlai Dominik a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésen a LASK ellen még nem játszhat.
 

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A BL-alapszakasz 2. fordulójában a linzi együttes szerdán 18.45 perckor fogadja Andoni Iraola csapatát, amelynek teljes meccskerete alább olvasható.

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Cimikasz, Munoz, Mamardasvili, Woodman, Barcola, Frimpong, Araújo, Gravenberch, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns, Sonni-Lambie, Lucky.

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BAJNOKOK LIGÁJA
2. FORDULÓ
OKTÓBER 13.
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)
21.00: RB Leipzig (német)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)
OKTÓBER 14.
18.45: Feyenoord (holland)–Como (olasz)
18.45: LASK (osztrák)–Liverpool FC (angol)
21.00: Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol)
21.00: Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Real Betis (spanyol)–Porto (portugál)
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német)

LASK Liverpool Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Kerkez Milos
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