– Negyvenkét kört teljesített a backyard-csapatvilágbajnokságon, azaz negyvenkét órát töltött a pályán. Elégedett ezzel a teljesítménnyel?

– Felemás érzések vannak bennem – mondta a Csupasportnak Virág Pál, aki 42 kört teljesített a backyard csapatvilágbajnokságon, azaz negyvenkét órát töltött a pályán, ezzel megdöntötte saját egyéni csúcsát. – Hét óra futás után elkezdett fájni a csípőm, igyekeztünk a segítőmmel orvosolni a helyzetet, aminek köszönhetően egész jól helyrejött, aztán a jobb térdem is megfájdult. Tettem tovább a dolgom, de a második éjszaka az Achilles-ínam is elkezdett fájni, ami viszont nem akart javulni, sőt… A negyvenkettedik körre még beértem, de a negyvenharmadikat már nem tudtam teljesíteni, nagyon éles volt már a fájdalom a sarkamban. Ilyen körülmények között is mindent kihoztam magamból, így egyrészt elégedett vagyok, de másrészt nem vagyok az, mivel a frissítésem remekül működött és izomzatilag is rendben voltam. Szóval, a fájdalmak nélkül sokkal többre lettem volna képes.





– Mely fájdalom volt a legelviselhetetlenebb?

– A végén a leginkább a jobb lábamban lévő Achilles-ín fájdalom zavart. Eléggé bedagadt és begyulladt, nem akart a bokám rendesen működni, nagyon zavaró volt. Így nem is tudtam futni, pedig a térd- és csípőfájdalmakkal talán még el tudtam volna kocogni néhány kör erejéig. De, ha mindent összeadok, akkor már sok volt ez a rengeteg probléma és fájdalom.



– Hogyan érezte magát a versenyen?

– Egyértelműen az volt a célom, hogy megdöntsem az egyéni csúcsomat, de konkrét számot nem tűztem ki magam elé. Nagyszerű volt hangulat, a segítők előtt is le a kalappal, hiszen a futók minden kérését teljesítették. Illetve, ki kell még emelni Pósa Tibort és a szervezőket, akik elképesztő munkát nyújtottak annak érdekében, hogy a magyar válogatott a lehető legjobb eredményt érje el. Nekem a pihenés nem nagyon sikerült, ezt még tanulnom kell, több mikoralvásra van szükség egy-egy backyard versenyen. A jövőben ezen a téren mindenképpen javulnom kell. Büszke vagyok a többi futóra is, végig motiváltuk egymást, sok egyéni csúcs született, mindenki beletette, amit tudott.



– Tekintsünk előre egy kicsit: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőben?

– Edzőként is dolgozom, így a tanítványaim közül sokaknak lesz még idén versenye, ezekre koncentrálunk. Ami engem illet, november közepén kezdődött az alapozás, egész télen dolgozom, sok erősítés és keresztedzés van tervben. Tavasszal aztán jönnek majd a versenyek, az első márciusban lesz, majd áprilisban következik az Ultrabalaton és egy backyard is tervben van.