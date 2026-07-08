BL: „Több gólt is szerezhettünk volna” – mondta a győrieket verő izlandiak edzője, majd a saját pályájukat szidta

„Példamutató volt a teljesítményünk, és időszakosan be tudtuk szorítani a győrieket – mondta Sölvi Ottesen, az izlandiak vezetőedzője. – Veszélyes helyzeteket teremtettünk, és a gólon kívül volt még néhány lehetőségünk. Nagy elismerés, de meg is lepett, hogy a magyar bajnok mennyire óvatosan játszott. Persze mohóságnak tűnhet nagyobb győzemet várni, de tényleg több gólt is megérdemltünk volna.”

„Elías Már Ómarsson sérülése rámutat, hogy mennyire elavult, rossz minőségű a műfüves pálya, amelyen játszunk. A Víkingur az első számú képviselője az izlandi labdarúgásnak az európai klubfutballban. Éppen ezért botrányos, hogy ilyen veszélyes talajon játszunk. Elfogadhatatlan a felszereltség itt.”

„Tudjuk, hogy nehéz visszavágó vár ránk, az egygólos előnyt könnyű elveszíteni. Óvatosnak kell lennünk, és nem szabad kilencven percen át védekezni. Meg kell próbálunk tartani a labdát, agresszíven kell támadnunk, amikor lehetőség nyílik rá, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk.”