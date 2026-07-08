Nemzeti Sportrádió

BL: „Több gólt is szerezhettünk volna” – mondta a győrieket verő izlandiak edzője, majd a saját pályájukat szidta

R. P.R. P.
2026.07.08. 12:13
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Fotó: visir.is
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Bajnokok Ligája ETO FC Sölvi Ottesen Víkingur Reykjavík
Mint arról beszámoltunk, a a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, az első forduló első meccsén az ETO FC 1–0-s vereséget szenvedett a Víkingur Reykjavíktól Izlandon. A hazaiak vezetőedzője, Sölvi Ottesen a visir.is által idézett értékelésében dicsérte a csapatát, de nagyon szidta a saját pályájukat.

„Példamutató volt a teljesítményünk, és időszakosan be tudtuk szorítani a győrieket mondta Sölvi Ottesen, az izlandiak vezetőedzője. – Veszélyes helyzeteket teremtettünk, és a gólon kívül volt még néhány lehetőségünk. Nagy elismerés, de meg is lepett, hogy a magyar bajnok mennyire óvatosan játszott. Persze mohóságnak tűnhet nagyobb győzemet várni, de tényleg több gólt is megérdemltünk volna.”

„Elías Már Ómarsson sérülése rámutat, hogy mennyire elavult, rossz minőségű a műfüves pálya, amelyen játszunk. A Víkingur az első számú képviselője az izlandi labdarúgásnak az európai klubfutballban. Éppen ezért botrányos, hogy ilyen veszélyes talajon játszunk. Elfogadhatatlan a felszereltség itt.”

„Tudjuk, hogy nehéz visszavágó vár ránk, az egygólos előnyt könnyű elveszíteni. Óvatosnak kell lennünk, és nem szabad kilencven percen át védekezni. Meg kell próbálunk tartani a labdát, agresszíven kell támadnunk, amikor lehetőség nyílik rá, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk.”

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A hazaiak kapufákig is eljutottak, és elmaradt tizenegyest is reklamálhattak a BL-selejtező első meccsén, amelyet 1–0-ra nyertek meg.

 

 

Bajnokok Ligája ETO FC Sölvi Ottesen Víkingur Reykjavík
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