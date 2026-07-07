Egy percen belül két sárga az ír Healynek – ilyen is történt a BL-selejtező keddi nyitányán

A játéknap talán legfurcsább pillanatait a Shamrock Rovers egyik játékosa produkálta: Matthew Healy egy percen belül két sárga lapot kapott, mindkettőt visszahúzásért. Csapata akkor még csak egygólos hátrányban volt, de emberhátrányban beszedett még egyet, és 2–0-ra kikapott a máltai Florianától.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Sabah (azeri)–TNS (walesi) 2–0

Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett) 2–0

Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1

Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai) 3–1

Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn) 0–2

Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír) 2–0

Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír) 0–1

Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1

KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi) 2–1

Később

21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A visszavágók július 14-én és 15-én lesznek.