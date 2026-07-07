Nemzeti Sportrádió

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BL-selejtező: Vikíngur–ETO FC 0–0

Egy percen belül két sárga az ír Healynek – ilyen is történt a BL-selejtező keddi nyitányán

K. Zs.K. Zs.
2026.07.07. 22:43
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Egy feszült pillanat a Klaksvík–Bissen meccsről, középpontban Arni Frederiksberg, a kék mezes hazaiak játékosa (Fotó: AFP)
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Bajnokok Ligája BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező
Tíz mérkőzéssel kedden megkezdődött a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének selejtezője. Kétgólosnál nagyobb győzelmet sehol sem regisztráltak; a legnagyobbat talán a finn bajnok KuPS lépett a következő kör felé – idegenben verte meg 2–0-ra az északmacedón Vardart.

A játéknap talán legfurcsább pillanatait a Shamrock Rovers egyik játékosa produkálta: Matthew Healy egy percen belül két sárga lapot kapott, mindkettőt visszahúzásért. Csapata akkor még csak egygólos hátrányban volt, de emberhátrányban beszedett még egyet, és 2–0-ra kikapott a máltai Florianától.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Sabah (azeri)–TNS (walesi) 2–0
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett) 2–0
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói) 1–1
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai) 3–1
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn) 0–2
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír) 2–0
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír) 0–1
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár) 1–1
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi) 2–1

Később
21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A visszavágók július 14-én és 15-én lesznek.

 

Bajnokok Ligája BL-selejtező Bajnokok Ligája-selejtező
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