Megvan az ETO FC BL-kerete, Benbuali is készülhet a Víkingur ellen

Az ETO FC nyilvánosságra hozta a BL-selejtezőben szereplő keretét, amelyben megtalálható a néhány nappal ezelőtt még a világbajnokságon résztvevő Nadir Benbuali is.

Az algériai támadóval ellentétben nincs ott a keretben Paul Anton, Vingler László és Alexander Abrahamsson, mindhárom labdarúgó sérüléssel bajlódik.

Az első mérkőzést július 7-én a Víkingur otthonában rendezik, egy héttel később Győrben lesz a visszavágó.

KAPUSOK: Megyeri Balázs, Samuel Petrás

VÉDŐK: Stefan Vladoiu, Csinger Márk, Bíró Barnabás, Daniel Stefulj, Umathum Ádám, Urblík Norbert, Csorba Noel, Miljan Krpics

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Tóth Rajmund, Vitális Milán, Décsy Ádám, Tollár Imre, Zseljko Gavrics, Bánáti Kevin

TÁMADÓK: Schön Szabolcs, Nadir Benbuali, Claudiu Bumba, Nfansu Njie, Szép Márton, Jovan Zivkovic, Huszár Marcell