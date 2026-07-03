Nemzeti Sportrádió

Megvan az ETO FC BL-kerete, Benbuali is készülhet a Víkingur ellen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.03. 16:43
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Nadir Benbuali (Fotó: Török Attila)
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Bajnokok Ligája Nadir Benbuali ETO FC
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldalán már olvasható a Víkingur Reykjavík és az ETO FC nevezési listája is. A két csapat július 7-én Izlandon találkozik, egy héttel később Győrben lesz a visszavágó.

Az ETO FC nyilvánosságra hozta a BL-selejtezőben szereplő keretét, amelyben megtalálható a néhány nappal ezelőtt még a világbajnokságon résztvevő Nadir Benbuali is.

Az algériai támadóval ellentétben nincs ott a keretben Paul Anton, Vingler László és Alexander Abrahamsson, mindhárom labdarúgó sérüléssel bajlódik.

Az első mérkőzést július 7-én a Víkingur otthonában rendezik, egy héttel később Győrben lesz a visszavágó.

KAPUSOK: Megyeri Balázs, Samuel Petrás

VÉDŐK: Stefan Vladoiu, Csinger Márk, Bíró Barnabás, Daniel Stefulj, Umathum Ádám, Urblík Norbert, Csorba Noel, Miljan Krpics

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Tóth Rajmund, Vitális Milán, Décsy Ádám, Tollár Imre, Zseljko Gavrics, Bánáti Kevin

TÁMADÓK: Schön Szabolcs, Nadir Benbuali, Claudiu Bumba, Nfansu Njie, Szép Márton, Jovan Zivkovic, Huszár Marcell

 

Bajnokok Ligája Nadir Benbuali ETO FC
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