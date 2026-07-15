Továbbjutott a BL-ben a KÍ Klaksvík, luxemburgi ellenfele lesz az ETO-nak a Kl-ben

A KÍ Klaksvík idegenben is 2–1-re nyert, így továbbjutott a BL-selejtező első köréből, így a luxemburgi Atert Bissen a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában folytatja, méghozzá az ETO FC ellen – a párharcot jövő csütörtökön a győriek kezdik idegenben.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Universitatea Craiova (román)–Vityebszk (fehérorosz) 1–0

Továbbjutott: az Universitatea Craiova, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

Atert Bissen (luxemburgi)–KÍ Klaksvík (feröeri) 1–2

Továbbjutott: a KÍ, kettős győzelemmel, 4–2-es összesítéssel

Egnatia (albán)–Petrocub (moldovai) 6–1

Továbbjutott: az Egnatia, 7–2-es összesítéssel

Szutjeszka (montenegrói)–Kajrat Almati (kazah) 0–2

Továbbjutott: a Kajrat Almati, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

Kedden játszották

ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi) 2–2

Továbbjutott: a Víkingur, 3–2-es összesítéssel

KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón) 2–3 – hosszabbítás után

Továbbjutott: a KuPS, 4–3-as összesítéssel

Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt) 2–2

Továbbjutott: az Iberia, 5–4-es összesítéssel

Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári) 1–1

Továbbjutott: a Lincoln, 4–2-es összesítéssel

Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai) 4–0

Továbbjutott: a Levszki, 5–1-es összesítéssel

TNS (walesi)–Sabah (azeri) 1–2

Továbbjutott: a Sabah, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

FC Riga (lett)–Ararat-Armenia (örmény) 3–2

Továbbjutott: az Ararat, 4–3-as összesítéssel

Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván) 2–3

Továbbjutott: a Zalgiris, 4–3-as összesítéssel

Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i) 2–1

Továbbjutott: a Larne, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel

Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai) 5–1

Továbbjutott: a Shamrock, 5–3-as összesítéssel