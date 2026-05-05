Patrick Lemos: Rendkívüli a munka, amit Tatabányán elvégeztünk!     



Május utolsó két hétvégéje hozhatja meg a felkészüléssel együtt nagyjából tíz hónap kemény munkájának eredményét Tatabányán. A harmadik számú magyar férfi kézilabdacsapat a 2025–2026-os idényben a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa-kupában menetel. Tóth Edmond együttese már öt párharcot, sorrendben a Naerbö (norvég), Aarau (svájci), Sandefjord (norvég), Nilüfer BSK (török) és az Izvidjac (bosznia-hercegovinai) ellenit is sikerrel letudta. Utóbbi ellen május elsején kétgólos idegenbeli vereség után egy őrült meccsen elért 37–34-es győzelemmel jutott tovább.

„A mérkőzés előtt azzal is motiváltam a fiúkat, hogy nagyon ritkán képes egy játékos vagy csapat nemzetközi kupában döntőt játszani – mondta lapunknak Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. – Higgyék el, hogy ez ritka pillanat, mindenkin látszott egész héten, hogy nagyon szeretné ezt. Ettől kicsit görcsösebbé vált a játékunk, de az akarás megmutatkozott, a végén sikerült a minimális különbséget kiharcolnunk, ami a továbbjutáshoz kellett.”

Nem adta magát könnyen az Izvidjac, sikerült nagyon szorossá tennie a visszavágót is, csak úgy záporoztak a kiállítások: a Tatabánya 18, a Ljubuski 14 percnyi büntetést kapott.

„Egyértelműen a balkáni stílust képviselte ellenfelünk, a döntőben ugyanez várható, sőt, rosszabb! Ehhez alkalmazkodni kell, hozzá kell szokni. Nem is ezzel volt a probléma, hanem hogy a játékvezetők nem tudtak alkalmazkodni hozzá, ők nem nőttek fel ehhez a feladathoz. Két jó csapat játszott egymás ellen, nem gondolnám, hogy részrehajlók lettek volna, egyszerűen nem voltak a megfelelő szinten. Viszont nem volt könnyű dolguk, mert sokszor provokálták őket.”

Tóth Edmond szerint nem volt kérdés, melyik csapat képviselt nagyobb játékerőt.