Patrick Lemos: Rendkívüli a munka, amit Tatabányán elvégeztünk!
Május utolsó két hétvégéje hozhatja meg a felkészüléssel együtt nagyjából tíz hónap kemény munkájának eredményét Tatabányán. A harmadik számú magyar férfi kézilabdacsapat a 2025–2026-os idényben a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa-kupában menetel. Tóth Edmond együttese már öt párharcot, sorrendben a Naerbö (norvég), Aarau (svájci), Sandefjord (norvég), Nilüfer BSK (török) és az Izvidjac (bosznia-hercegovinai) ellenit is sikerrel letudta. Utóbbi ellen május elsején kétgólos idegenbeli vereség után egy őrült meccsen elért 37–34-es győzelemmel jutott tovább.
„A mérkőzés előtt azzal is motiváltam a fiúkat, hogy nagyon ritkán képes egy játékos vagy csapat nemzetközi kupában döntőt játszani – mondta lapunknak Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. – Higgyék el, hogy ez ritka pillanat, mindenkin látszott egész héten, hogy nagyon szeretné ezt. Ettől kicsit görcsösebbé vált a játékunk, de az akarás megmutatkozott, a végén sikerült a minimális különbséget kiharcolnunk, ami a továbbjutáshoz kellett.”
Nem adta magát könnyen az Izvidjac, sikerült nagyon szorossá tennie a visszavágót is, csak úgy záporoztak a kiállítások: a Tatabánya 18, a Ljubuski 14 percnyi büntetést kapott.
„Egyértelműen a balkáni stílust képviselte ellenfelünk, a döntőben ugyanez várható, sőt, rosszabb! Ehhez alkalmazkodni kell, hozzá kell szokni. Nem is ezzel volt a probléma, hanem hogy a játékvezetők nem tudtak alkalmazkodni hozzá, ők nem nőttek fel ehhez a feladathoz. Két jó csapat játszott egymás ellen, nem gondolnám, hogy részrehajlók lettek volna, egyszerűen nem voltak a megfelelő szinten. Viszont nem volt könnyű dolguk, mert sokszor provokálták őket.”
Tóth Edmond szerint nem volt kérdés, melyik csapat képviselt nagyobb játékerőt.
„Jobb csapat vagyunk, ki kellett vívnunk hazai pályán, ennyi néző előtt az elődöntőt, mindegy, hogyan, de meg kellett nyernünk három góllal. Ez sikerült. A legnagyobb problémánk védekezésben volt, ott kellett folyamatosan igazítanunk valamit. Készültünk az ellenfélre, de ilyen hőfokú meccsen, ennyire fáradtan már nem egyszerű azokat a pillanatokat megtalálni, ezekre próbáltam felhívni a figyelmet az időkéréseknél.”
Az izgalmasan alakuló végjátékban a mindent eldöntő gólt Patrick Lemos lőtte be. Ahogyan a Tatabányán első idényét töltő vezetőedző is kiemelte, brazil játékosának nem volt könnyű dolga: „Patrick felvállalta, hogy addig birkózik, amíg be nem viszi a labdát. Odament, megcsinálta, örülök neki, hogy sikerült és annak is, hogy ilyen frenetikus élményben lehetett részünk.”
Lemosnak nem ez volt az első gólja kulcspillanatban ebben az évadban. Nem sokkal ezelőtt a Győr elleni bajnokit az ő utolsó másodpercben szerzett egész pályás, üres kapus találatával nyerte meg a Tatabánya.
„Mindegy, hogy az első vagy az utolsó gólt lövöm, az összes gól fontos volt a fináléba jutáshoz. Kemény meccset játszottunk Boszniában, tudtuk, hogy a visszavágó is hasonló lesz. Nagyon jól felkészültünk erre a második meccsre, igazi csapatként játszottunk. Voltak nagyon jó taktikai elemei a játékunknak, de ami fontosabb, nagyon egyben van a csapat az idényben. Családként viselkedünk, mindenki kedvel mindenkit, rendkívüli az a munka, amit elvégeztünk ebben az évadban” – mondta a 29 éves Patrick Lemos a Nemzeti Sportnak.
A Tatabánya valóban jó csapat benyomását kelti az egész idényben. A nemzetközi kupamenetelése magáért beszél, hazai fronton bejutott a Magyar Kupa-döntőbe, a bajnokságban igazán váratlan pontvesztések nélkül, már biztos bronzérmesként futhat neki az utolsó fordulóknak. Az Európa-kupa döntőjében az északmacedón GRK Ohrid lesz az ellenfele május utolsó két hétvégéjén.