Labdarúgás: harmincöt fiatal játszott az NB I 32. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 32. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Zalaegerszeg kikapott 3–1-re a Puskás Akadémiától. A ZTE-ben nem kapott lehetőséget magyar utánpótláskorú játékos, míg a felcsúti alakulatban végig a pályán volt a 20 éves Markgráf Ákos, 88 percet szerepelt a vele egyidős Michael Okeke, továbbá a végjátékben állt be az ugyancsak 20 esztendős Orján Roland és Kern Martin.

Szombaton az MTK Budapest 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyházával az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A fővárosiaknál a 18 éves Vitályos Viktor végig a pályán volt,

a 19 esztendős Némeht Hunor 79 percet szerepelt, és gólt szerzett,

ugyancsak 79 percet játszott a 20 éves Átrok Zalán, valamint a hosszabbításra beszállt a debütálló, 16 éves Vasiljevic Andrej. A Spartacusban a 21 éves Manner Balázs az egész meccset a gyepen töltötte.

A jövőre NB II-es Kazincbarcika 2–1-re verte a Kisvárdát. A KBSC-ben a 20 éves Juhász István Bence védett, a 21 esztendős Major Marcell pedig 29 percet játszott. A vendégeknél a 20 éves Ilja Popovics állt a kapuban, egy félidőn keresztül bizonyíthatott a 18 esztendős Szikszai Hennagyij, illetve 19 percet volt pályán a 19 éves Szabó Szilárd.

A bajnokesélyes Győr 4–0-ra győzte le a már kiesett Diósgyőrt. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin 58 percet játszott, és gólpasszt adott, a 21 esztendős Bíró Barnabás 32 percet kapott, míg a 19 éves Décsy Ádám 8 percre állt be. A DVTK-ban hét fiatal is pályára lépett: Szakos Bence (19 éves, 90 perc), Macsó Máté (19 éves, 68 perc), Galántai Tamás (20 éves, 45 perc), Farkas Ruben (17 éves, 45 perc), Kiss László (19 éves, 22 perc), Komlósi Bence (20 éves, 13 perc), Varga Zétény (19 éves, 13 perc).

Vasárnap a Paks 5–2-es győzelmet aratott a Debrecen felett. A tolnaiaknál

a 21 éves Horváth Kevin 85 percet játszott, tizenegyesből eredményes volt,

majd a 20 esztendős Máté Csaba váltotta. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, 90 percet szerepelt a 21 esztendős Szűcs Tamás, 66 percet volt pályán a 19 éves Patai Dávid, 15 percre állt be a 19 éves Tercza Gergő és 6 percig bizonyíthatott a 20 esztendős Kohut Máté.

A Ferencváros 5–0-ra győzte le az Újpestet a Szusza Ferenc Stadionban. A liláknál a 20 éves Fenyő Noah 90, a 21 esztendős Bodnár Gergő 69, a 20 éves Sarkadi Kristóf 58 percet játszott. Az FTC-ben az egyaránt 20 éves Lakatos Csongor 19, Liszter Krisztián 18 percet szerepelt.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 32. FORDULÓJÁBAN: 1802

Csapatok:

Diósgyőr: 90+68+45+45+22+13+13=296

Debrecen: 90+90+66+15+6=267

MTK Budapest: 90+79+79+1=249

Újpest: 90+69+58=217

Puskás Akadémia: 90+88+5+2=185

Kisvárda: 90+45+19=154

Kazincbarcika: 90+29=119

Győri ETO: 58+32+8=98

Nyíregyháza: 90

Paks: 85+5=90

Ferencváros: 19+18=37

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilja Popovics (Kisvárda): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Fenyő Noah (Újpest): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 88

Horváth Kevin (Paks): 85

Németh Hunor (MTK Budapest): 79

Átrok Zalán (MTK Budapest): 79

Bodnár Gergő (Újpest): 69

Macsó Máté (Diósgyőr): 68

Patai Dávid (Debrecen): 66

Sarkadi Kristóf (Újpest): 58

Bánáti Kevin (Győri ETO): 58

Szikszaki Hennagyij (Kisvárda): 45

Galántai Tamás (Diósgyőr): 45

Farkas Ruben (Diósgyőr): 45

Bíró Barnabás (Győri ETO): 32

Major Marcell (Kazincbarcika): 29

Kiss László (Diósgyőr): 22

Lakatos Csongor (Ferencváros): 19

Szabó Szilárd (Kisvárda): 19

Lisztes Krisztián (Ferencváros): 18

Tercza Gergő (Debrecen): 15

Komlósi Bence (Diósgyőr): 13

Varga Zétény (Diósgyőr): 13

Décsy Ádám (Győri ETO): 8

Kohut Máté (Debrecen): 6

Máté Csaba (Paks): 5

Orján Roland (Puskás Akadémia): 5

Kern Martin (Puskás Akadémia). 2

Vasiljevic Andrej (MTK Budapest): 1

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Némeht Hunor (MTK Budapest) gólt szerzett a Nyíregyháza Spartacus elleni bajnokin Forrás: MTK Budapest)