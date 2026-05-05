Pitz András: Az utánpótlásképzésben elsősorban pedagógusokra van szükség

2026.05.05. 09:38
Pitz András, a Magyar Kézilabda-szövetség nemrég alakult utánpótlás-fejlesztési igazgatóságának vezetője volt a Nemzeti Sportrádió vendége hétfőn. A frissen kinevezett sportvezető új szerepéről, valamint céljairól is beszélt.

„Pedagógus végzettségű emberként nem is mondhatok mást, minthogy az utánpótlásképzésben sem elsősorban szakedzőkre van szükség, hanem pedagógusokra. Utána persze lehetnek edzők, de miután embereket nevelünk, pedagógiai szemmel a fejlődéslélektan, a pszichológia fontos tényezői az utánpótlás-nevelésnek. A Magyar Kupa  hétvégi négyes döntőjén is számos szakemberrel találkoztam, akik támogatólag állnak hozzá az igazgatóság munkájához, és örülnek a lendületnek, legyen szó versenyeztetésről vagy élményalapú kézlabdázásról. Mi ezt úgy tudjuk meghálálni, hogy tudásunk legjavát nyújtjuk” – fogalmazott Pitz András.

„Hosszú távú célokat megfogalmazni nem túl elegáns. Jó, ha van ilyen, de kijelenthető, hogy már a 24. órában vagyunk úgy a kézilabdasport, mint globálisan a sportok terén, hiszen óriási a versenyfutás a gyerekekért. Nincs időnk arra, hogy 6-8-10 éves terveket szövögessünk, nekünk 6-8-hónapban kell gondolkodnunk. Konkrét célkitűzések közé tartozik például, hogy ne legyenek lyukas korosztályok a gyermekbajnokságokban, de nagyon fontos a fiatalok szerepeltetése is, még ha ez esetleg a bajnokságok színvonalának visszaesésével is járna. Fontos még, hogy a túlversenyeztetést elkerüljük, a játékengedélyek számát csökkentve annak érdekében, hogy a tehetségeket ne szétforgácsoljuk, hanem vigyázzunk rájuk” – mondta Pitz András a céljaival kapcsolatban.

2026.05.01. 11:20

Megalakult az MKSZ utánpótlás-fejlesztési igazgatósága

Az igazgatóságot Pitz András, a szövetség operatív igazgató-helyettese vezeti.

 

