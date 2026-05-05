Lukas Podolski rekordot állított fel a hétvégi kupagyőzelemmel

2026.05.05. 08:20
Lukas Podolski Lengyelországban is kupagyőztes lett (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, a Lengyel Kupát a Górnik Zabrze labdarúgócsapata nyerte meg a Raków ellen, és Lukas Podolski az ötödik országban lett kupagyőztes.
Lukas Podolski a Raków elleni döntő végén állt be a Górnik Zabrzéba, csapatával Lengyel Kupa-győztes lett, és pályafutása során az ötödik országban ünnepelhetett elsőséget.

A 40 éves labdarúgó 2008-ban a Bayern Münchennél lett először kupagyőztes, hat évvel később az Arsenallal hódította el az FA-kupát. 2016-ban a Galatasaray színeiben Törökországban is megnyerte a kupasorozatot, 2019-ben pedig a Vissel Kobe csapatával Japán Kupa-győztes lett.

Podolski ezzel rekordot állított fel, hiszen korábban egyetlen labdarúgó sem nyert kupát öt különböző országban. Négy országban lett kupagyőztes a brazilok világbajnoka, Rivaldo, a svéd Freddie Ljungberg, a portugál Ricardo Quaresma, a spanyol Álvaro Morata, vagy éppen a brazil Vágner Love, utóbbinak egyébként kilenc kupasikere van.

„Csodálatos, hogy ennyi év után kupagyőzelemhez segíthettük a Górnikot. Még mindig emlékszem, hogy milyen volt ez a klub, amikor öt éve megérkeztem, ezért vagyok annyira boldog, hogy ezt sikerült elérnünk” – mondta Podolski, akinek csak Olaszországban nem sikerült kupát nyernie: az Interrel a 2014–2015-ös kiírásban ugyanis a negyeddöntő jelentette a milánóiak számára a végállomást a Napolival szemben.

