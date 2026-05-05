„Jobb az egy pont a nulla pontnál” – Guardiola az Everton elleni döntetlen után

M. B.
2026.05.05. 09:05
Mint ismert, a Manchester City 3–3-as döntetlent játszott az Everton vendégeként, fontos pontokat veszítve a bajnoki versenyfutásban. A mérkőzés után a vendégek vezetőedzője, Pep Guardiola, valamint a találkozón duplázó Jérémy Doku is nyilatkozott.

„Jobb az egy pont a nulla pontnál – kezdte értékelését Pep Guardiola.Természetesen még ennél is jobb lett volna, ha pontszerzés helyett megnyerjük a meccset. Sok minden történt a mai találkozón, tudtuk, hogy nehéz csata vár ránk egy agresszív ellenfél ellen. Jó első félidőt játszottunk, majd a szünet után ők is sebességet váltottak. Azt nem mondanám, hogy rosszul játszottunk volna a második félidőben, de talán nem volt annyira céltudatos a játékunk, mint a szünet előtt.”

A katalán szakember hozzátette, hogy nem tudtak mihez kezdeni a David Moyes (az Everton vezetőedzője – a szerk.) erősségének számító rögzített helyzetekkel, majd elismerte, hogy már nincs a kezükben a bajnoki cím sorsa.

„A mérkőzést megelőzően a saját kezünkben volt a sorsunk, de ez most már nincs így. Nincs mit tenni, fel kell készülnünk a Brentford elleni meccsre. Megyünk tovább, s majd meglátjuk, mi lesz. (...) Ha gólt szerzel és lendületbe kerülsz, nyerned kell, pláne a mostani helyzetben, tudván, hogy hány meccsünk van hátra” – fogalmazott. 

„Az első félidőben jól játszottunk és sok helyzetet dolgoztunk ki. Tudtuk, hogy ha nem szerzünk ezekből gólokat, nehéz dolgunk lesz a hajrában. Természetesen ők játszottak hazai pályán, veszélyesek voltak és helyzeteket alakítottak ki, s rúgtak két gólt is, de szerintem mi adtuk oda nekik ezt a meccset. Ezzel együtt jó, hogy fel tudtunk állni és egyenlítettünk, mert egy pont egyáltalán nem rossz egy ilyen csata után” – így a City belga szélsője, a találkozón duplázó Jérémy Doku.

„Meglátjuk, mi lesz. A pontvesztés nyilván fáj, de vannak még hátra mérkőzések, s mindannyian tudjuk, hogy akár még ez az egy pont is sokat érhet a végelszámolásnál. Folytatjuk a harcot, ennyivel tartozunk saját magunknak és a szurkolóknak” – mondta a szélső, hozzátéve, hogy nem volt egyszerű dolga az Everton betömörülő védelme ellen.

„Nehéz volt, mert sok játékos volt a tizenhatoson belül. Amikor a szélről próbálunk betörni, nehéz dolgunk van, mert rengetegen vannak ott. Szerencsére a gólunk után ők is kinyíltak” – vélekedett Doku. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Everton–Manchester City 3–3 (Barry 68., 81., J. O'Brien 73., ill. Doku 43., 90+7., Haaland 83.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

34

21

8

5

69–32

+37 

71 

  3. Manchester United

35

18

10

7

63–48

+15 

64 

  4. Liverpool

35

17

7

11

59–47

+12 

58 

  5. Aston Villa

35

17

7

11

48–44

+4 

58 

  6. Bournemouth  

35

12

16

7

55–52

+3 

52 

  7. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

  8. Brighton

35

13

11

11

49–42

+7 

50 

  9. Chelsea

35

13

9

13

54–48

+6 

48 

10. Everton

35

13

9

13

44–44

48 

11. Fulham

35

14

6

15

44–49

–5 

48 

12. Sunderland

35

12

11

12

37–46

–9 

47 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Crystal Palace

34

11

10

13

36–42

–6 

43 

16. Nottingham Forest

35

11

9

15

44–46

–2 

42 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

35

3

9

23

25–63

–38 

18 

A 31. fordulóból elhalasztott Manchester City–Crystal Palace mérkőzést május 13-án pótolják.

 

