„Jobb az egy pont a nulla pontnál” – Guardiola az Everton elleni döntetlen után
„Jobb az egy pont a nulla pontnál – kezdte értékelését Pep Guardiola. – Természetesen még ennél is jobb lett volna, ha pontszerzés helyett megnyerjük a meccset. Sok minden történt a mai találkozón, tudtuk, hogy nehéz csata vár ránk egy agresszív ellenfél ellen. Jó első félidőt játszottunk, majd a szünet után ők is sebességet váltottak. Azt nem mondanám, hogy rosszul játszottunk volna a második félidőben, de talán nem volt annyira céltudatos a játékunk, mint a szünet előtt.”
A katalán szakember hozzátette, hogy nem tudtak mihez kezdeni a David Moyes (az Everton vezetőedzője – a szerk.) erősségének számító rögzített helyzetekkel, majd elismerte, hogy már nincs a kezükben a bajnoki cím sorsa.
„A mérkőzést megelőzően a saját kezünkben volt a sorsunk, de ez most már nincs így. Nincs mit tenni, fel kell készülnünk a Brentford elleni meccsre. Megyünk tovább, s majd meglátjuk, mi lesz. (...) Ha gólt szerzel és lendületbe kerülsz, nyerned kell, pláne a mostani helyzetben, tudván, hogy hány meccsünk van hátra” – fogalmazott.
„Az első félidőben jól játszottunk és sok helyzetet dolgoztunk ki. Tudtuk, hogy ha nem szerzünk ezekből gólokat, nehéz dolgunk lesz a hajrában. Természetesen ők játszottak hazai pályán, veszélyesek voltak és helyzeteket alakítottak ki, s rúgtak két gólt is, de szerintem mi adtuk oda nekik ezt a meccset. Ezzel együtt jó, hogy fel tudtunk állni és egyenlítettünk, mert egy pont egyáltalán nem rossz egy ilyen csata után” – így a City belga szélsője, a találkozón duplázó Jérémy Doku.
„Meglátjuk, mi lesz. A pontvesztés nyilván fáj, de vannak még hátra mérkőzések, s mindannyian tudjuk, hogy akár még ez az egy pont is sokat érhet a végelszámolásnál. Folytatjuk a harcot, ennyivel tartozunk saját magunknak és a szurkolóknak” – mondta a szélső, hozzátéve, hogy nem volt egyszerű dolga az Everton betömörülő védelme ellen.
„Nehéz volt, mert sok játékos volt a tizenhatoson belül. Amikor a szélről próbálunk betörni, nehéz dolgunk van, mert rengetegen vannak ott. Szerencsére a gólunk után ők is kinyíltak” – vélekedett Doku.
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Everton–Manchester City 3–3 (Barry 68., 81., J. O'Brien 73., ill. Doku 43., 90+7., Haaland 83.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
34
21
8
5
69–32
+37
71
|3. Manchester United
35
18
10
7
63–48
+15
64
|4. Liverpool
35
17
7
11
59–47
+12
58
|5. Aston Villa
35
17
7
11
48–44
+4
58
|6. Bournemouth
35
12
16
7
55–52
+3
52
|7. Brentford
35
14
9
12
52–46
+6
51
|8. Brighton
35
13
11
11
49–42
+7
50
|9. Chelsea
35
13
9
13
54–48
+6
48
|10. Everton
35
13
9
13
44–44
0
48
|11. Fulham
35
14
6
15
44–49
–5
48
|12. Sunderland
35
12
11
12
37–46
–9
47
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Crystal Palace
34
11
10
13
36–42
–6
43
|16. Nottingham Forest
35
11
9
15
44–46
–2
42
|17. Tottenham
35
9
10
16
45–54
–9
37
|18. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
35
3
9
23
25–63
–38
18
A 31. fordulóból elhalasztott Manchester City–Crystal Palace mérkőzést május 13-án pótolják.