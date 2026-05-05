„Jobb az egy pont a nulla pontnál” – Guardiola az Everton elleni döntetlen után

„Jobb az egy pont a nulla pontnál – kezdte értékelését Pep Guardiola. – Természetesen még ennél is jobb lett volna, ha pontszerzés helyett megnyerjük a meccset. Sok minden történt a mai találkozón, tudtuk, hogy nehéz csata vár ránk egy agresszív ellenfél ellen. Jó első félidőt játszottunk, majd a szünet után ők is sebességet váltottak. Azt nem mondanám, hogy rosszul játszottunk volna a második félidőben, de talán nem volt annyira céltudatos a játékunk, mint a szünet előtt.”

A katalán szakember hozzátette, hogy nem tudtak mihez kezdeni a David Moyes (az Everton vezetőedzője – a szerk.) erősségének számító rögzített helyzetekkel, majd elismerte, hogy már nincs a kezükben a bajnoki cím sorsa.

„A mérkőzést megelőzően a saját kezünkben volt a sorsunk, de ez most már nincs így. Nincs mit tenni, fel kell készülnünk a Brentford elleni meccsre. Megyünk tovább, s majd meglátjuk, mi lesz. (...) Ha gólt szerzel és lendületbe kerülsz, nyerned kell, pláne a mostani helyzetben, tudván, hogy hány meccsünk van hátra” – fogalmazott.

„Az első félidőben jól játszottunk és sok helyzetet dolgoztunk ki. Tudtuk, hogy ha nem szerzünk ezekből gólokat, nehéz dolgunk lesz a hajrában. Természetesen ők játszottak hazai pályán, veszélyesek voltak és helyzeteket alakítottak ki, s rúgtak két gólt is, de szerintem mi adtuk oda nekik ezt a meccset. Ezzel együtt jó, hogy fel tudtunk állni és egyenlítettünk, mert egy pont egyáltalán nem rossz egy ilyen csata után” – így a City belga szélsője, a találkozón duplázó Jérémy Doku.

„Meglátjuk, mi lesz. A pontvesztés nyilván fáj, de vannak még hátra mérkőzések, s mindannyian tudjuk, hogy akár még ez az egy pont is sokat érhet a végelszámolásnál. Folytatjuk a harcot, ennyivel tartozunk saját magunknak és a szurkolóknak” – mondta a szélső, hozzátéve, hogy nem volt egyszerű dolga az Everton betömörülő védelme ellen.

„Nehéz volt, mert sok játékos volt a tizenhatoson belül. Amikor a szélről próbálunk betörni, nehéz dolgunk van, mert rengetegen vannak ott. Szerencsére a gólunk után ők is kinyíltak” – vélekedett Doku.

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Everton–Manchester City 3–3 (Barry 68., 81., J. O'Brien 73., ill. Doku 43., 90+7., Haaland 83.)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 35 23 7 5 67–26 +41 76 2. Manchester City 34 21 8 5 69–32 +37 71 3. Manchester United 35 18 10 7 63–48 +15 64 4. Liverpool 35 17 7 11 59–47 +12 58 5. Aston Villa 35 17 7 11 48–44 +4 58 6. Bournemouth 35 12 16 7 55–52 +3 52 7. Brentford 35 14 9 12 52–46 +6 51 8. Brighton 35 13 11 11 49–42 +7 50 9. Chelsea 35 13 9 13 54–48 +6 48 10. Everton 35 13 9 13 44–44 0 48 11. Fulham 35 14 6 15 44–49 –5 48 12. Sunderland 35 12 11 12 37–46 –9 47 13. Newcastle 35 13 6 16 49–51 –2 45 14. Leeds United 35 10 13 12 47–52 –5 43 15. Crystal Palace 34 11 10 13 36–42 –6 43 16. Nottingham Forest 35 11 9 15 44–46 –2 42 17. Tottenham 35 9 10 16 45–54 –9 37 18. West Ham 35 9 9 17 42–61 –19 36 19. Burnley 35 4 8 23 35–71 –36 20 20. Wolverhampton 35 3 9 23 25–63 –38 18

A 31. fordulóból elhalasztott Manchester City–Crystal Palace mérkőzést május 13-án pótolják.