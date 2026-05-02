Könnyed sikerrel növelte előnyét a bajnokság élén az Arsenal

Nem okozott semmi gondot a Fulham az Arsenalnak, Mikel Arteta együttese egy félidő alatt lerendezte a találkozót. Az Arsenal a kilencedik percben szerzett vezetést, Bukayo Saka jobb oldalról érkező labdáját Viktor Gyökeres passzolta két méterről a kapuba. Riccardo Calafiori fejesét les miatt érvénytelenítette a találkozó, de Saka a 40. percben már érvényes gólt szerzett. Eberechi Eze ugratta ki Gyökerest, aki megtartotta a labdát, majd tálalt a második hullámban érkező Sakának, aki a bal alsó sarokba lőtt. Az első félidő hajrájában eldöntötte a mérkőzést az Arsenal, Leandro Trossard verte meg védőjét a bal oldalon, a középre ívelt labdáját pedig Gyökeres fejelte kapuba.

Az első félidőben az Arsenal 2.39-es várható gólértéket (xG) termelt tizenegyes nélkül, ez a PL mostani idényében a harmadik legtöbb egy félidőt tekintve. A szünet után már a biztosra játszottak a hazaiak, az Atlético Madrid elleni keddi BL-visszavágó előtt Saka, Gyökeres, Eze és Declan Rice is pihenőt kapott, az Arsenal így is 3–0-ra nyert és hat pontra növelte előnyét a két meccsel kevesebbet játszó Manchester City előtt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Szombat

Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

Vasárnap

15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace

16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfő

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)