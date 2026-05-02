Könnyed sikerrel növelte előnyét a bajnokság élén az Arsenal
Nem okozott semmi gondot a Fulham az Arsenalnak, Mikel Arteta együttese egy félidő alatt lerendezte a találkozót. Az Arsenal a kilencedik percben szerzett vezetést, Bukayo Saka jobb oldalról érkező labdáját Viktor Gyökeres passzolta két méterről a kapuba. Riccardo Calafiori fejesét les miatt érvénytelenítette a találkozó, de Saka a 40. percben már érvényes gólt szerzett. Eberechi Eze ugratta ki Gyökerest, aki megtartotta a labdát, majd tálalt a második hullámban érkező Sakának, aki a bal alsó sarokba lőtt. Az első félidő hajrájában eldöntötte a mérkőzést az Arsenal, Leandro Trossard verte meg védőjét a bal oldalon, a középre ívelt labdáját pedig Gyökeres fejelte kapuba.
Az első félidőben az Arsenal 2.39-es várható gólértéket (xG) termelt tizenegyes nélkül, ez a PL mostani idényében a harmadik legtöbb egy félidőt tekintve. A szünet után már a biztosra játszottak a hazaiak, az Atlético Madrid elleni keddi BL-visszavágó előtt Saka, Gyökeres, Eze és Declan Rice is pihenőt kapott, az Arsenal így is 3–0-ra nyert és hat pontra növelte előnyét a két meccsel kevesebbet játszó Manchester City előtt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Szombat
Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)
Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
34
17
10
7
60–46
+14
61
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brentford
35
14
9
12
52–46
+6
51
|7. Brighton & Hove Albion
35
13
11
11
49–42
+7
50
|8. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|9. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|10. Fulham
35
14
6
15
44–49
–5
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
35
12
11
12
37–46
–9
47
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|15. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
35
3
9
23
25–63
–38
18