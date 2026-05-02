NB I: ETO–DVTK 4–0

Könnyed sikerrel növelte előnyét a bajnokság élén az Arsenal

2026.05.02. 20:25
Viktor Gyökeres (jobbra) három gólban is közreműködött a Fulham ellen (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában az Arsenal Viktor Gyökeres vezérletével verte a Fulhamet.

Nem okozott semmi gondot a Fulham az Arsenalnak, Mikel Arteta együttese egy félidő alatt lerendezte a találkozót. Az Arsenal a kilencedik percben szerzett vezetést, Bukayo Saka jobb oldalról érkező labdáját Viktor Gyökeres passzolta két méterről a kapuba. Riccardo Calafiori fejesét les miatt érvénytelenítette a találkozó, de Saka a 40. percben már érvényes gólt szerzett. Eberechi Eze ugratta ki Gyökerest, aki megtartotta a labdát, majd tálalt a második hullámban érkező Sakának, aki a bal alsó sarokba lőtt. Az első félidő hajrájában eldöntötte a mérkőzést az Arsenal, Leandro Trossard verte meg védőjét a bal oldalon, a középre ívelt labdáját pedig Gyökeres fejelte kapuba.

Az első félidőben az Arsenal 2.39-es várható gólértéket (xG) termelt tizenegyes nélkül, ez a PL mostani idényében a harmadik legtöbb egy félidőt tekintve. A szünet után már a biztosra játszottak a hazaiak, az Atlético Madrid elleni keddi BL-visszavágó előtt Saka, Gyökeres, Eze és Declan Rice is pihenőt kapott, az Arsenal így is 3–0-ra nyert és hat pontra növelte előnyét a két meccsel kevesebbet játszó Manchester City előtt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Szombat
Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)
Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)
Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)
Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfő
16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Pénteken játszották
Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

6. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

7. Brighton & Hove Albion

35

13

11

11

49–42

+7 

50 

8. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

9. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

10. Fulham

35

14

6

15

44–49

–5 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

35

12

11

12

37–46

–9 

47 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

15. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

35

3

9

23

25–63

–38 

18 

 

