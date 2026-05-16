„Aznap este tényleg Budapestre fog figyelni a világ" – Szöllősi György a budapesti BL-döntőről

2026.05.16. 17:20
Fotó: Oeconomus/Facebook
Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György az Oeconomus sportpodcastjében, a Magas labdában a május 30-i, budapesti Puskás Arénában sorra kerülő labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőről, annak előzményeiről és pozitív hatásairól is beszélt.

„Hatalmas, talán még fel sem tudjuk fogni, hogy mekkora – felelte Szöllősi György arra a kérdésre, mekkora a jelentősége annak, hogy Budapest adhat otthon az idei BL-döntőnek. – Ez általában az év legfontosabb meccse, ezt erre az esztendőre csak azért nem lehet kijelenteni, mert Észak-Amerikában világbajnokságot rendeznek idén. Viszont úgy már megállja a helyét ez a kijelentés, hogy biztosan az év legfontosabb, legnagyobb érdeklődéssel kísért klubmérkőzése.”

Szóba került továbbá, hogy az egykori szocialista blokk országai közül csak Oroszország és Ukrajna, azon belül is Moszkva és Kijev adhatott eddig otthont a Bajnokok Ligája fináléjának, s a rendezés odaítélésében nagy szerepet játszott a megfelelő infrastruktúra, s hogy a budapesti stadion több nagy sporteseménynek is helyszíne volt már.

„Ez kétségtelenül szól a Puskás Arénának, amely nagyszerű létesítmény, és maga az UEFA is jól ismeri már, hiszen rendeztek itt európai Szuperkupa-mérkőzést, Európa-liga-döntőt, valamint Európa-bajnoki meccseket is. Nagyon szigorú sztenderdeknek kell megfelelni, azon túl a helyi rendezőcsapat is rendkívül jó benyomást tett az UEFA-ra, így olyan pozitív tapasztalatokkal távoztak, hogy jó szívvel hozták ide vissza a BL-döntőt” – fogalmazott a Nemzeti Sport főszerkesztője.

Az egyéb, nem sportszakmai hatásokról is szó esett, hiszen ilyen események idején a turizmus is fellendül az adott városban: „Már fél évvel a döntő előtt a vendéglátós barátaim azt mondták, hogy nincs szabad szállodai szoba Budapesten azokban a napokban, nincs olyan étterem, melyet ne béreltek volna ki hónapokra előre. (...) Ilyenkor tényleg idejön Európa, de talán a fél világ üzleti sportelitje, mert presztízskérdés, státuszszimbólum lett ott lenni a BL-döntőn, akárcsak részt venni a Super Bowlon az Egyesült Államokban. Aznap este tényleg Budapestre fog figyelni a világ.”

Két hét múlva a címvédő Paris Saint-Germain és a 2006-os finalista Arsenal csap össze a Puskás Arénában, a mérkőzés 18 órakor kezdődik.

A teljes beszélgetés

 

